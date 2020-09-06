  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Германия - Турция Смотреть онлайн
В тренде

Германия - Турция онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 07 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Германия
0 - 0
Обновить
16'
Турция
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Германия
55%
Ничья
18%
Турция
27%
П1: 1.47 Х: 4.84 П2: 8.9 ТБ 2: 26 ТМ 2: 0
Последние матчи - Германия
Последние матчи - Турция
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Сербия 0 - 0 Завершен Турция Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Турция 0 - 1 Завершен Венгрия П
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Андорра 0 - 2 Завершен Турция В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 19:00 Турция 0 - 0 Завершен Исландия Н
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Турция Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Германия
55%
Ничья
18%
Турция
27%
П1: 1.47 Х: 4.84 П2: 8.9 ТБ 2: 26 ТМ 2: 0
Трансляция
15'
Нойхаус пробил точно в руки голкиперу
13'
Опасный момент
А вот это опасно, Языджы оказался в штрафной, никто ему не мешал, но он поспешил и пробил выше перекладины
12'
Прошел у гостей навес в штрафную, затем пробивал Карача, кто-то из защитников успел заблокировать мяч
9'
Немцы заметно доминируют, хотя скорости невысокие, турки полностью отдали инициативу сопернику
6'
Офсайд
Дракслер забивает гол после того как голкипер отбил удар Вальдшмидта, но все старания напрасны - вне игры
5'
Германия контролирует мяч на своей половине поля, пока не идут вперед хозяева
2'
Турция активнее начала, провела неплохую атаку с плохим ударом по воротам от Кылдырыма
Свисток
Матч начался
Турция: Гюнок – Кабак, Демираль, Айхан – Сангаре, Окай, Кардырым – Карача, Языджы, Кылынч – Унал.
Запасные: Аккан, Чарик, Союнчю, Мераш, Мюлдюр, Челик, Кахведжи, Чалханоглу, Кекчю, Текдемир, Омюр, Дорукхан, Йилмаз, Караман, Кутуджу.
Германия: Лено – Хенрикс, Кох, Рюдигер, Шульц – Нойхаус, Джан – Брандт, Дракслер, Хаверц – Вальдшмидт.
Запасные: Трапп, Та, Штарк, Амири, Хофманн, Гозенс, Дауд, Вернер.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция товарищеского матча Германия - Турция.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:00 - Сегодня Вильярреал II Вильярреал II 0 Корнелья Корнелья 0 Завершен 19:00 - Сегодня Мальта Мальта 2 Гибралтар Гибралтар 0 Завершен 19:00 - Сегодня Черногория Черногория 1 Латвия Латвия 1 Завершен 18:45 - Сегодня Мальта Мальта 1 Гибралтар Гибралтар 0 Завершен 18:45 - Сегодня Эстония Эстония 1 Литва Литва 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Германия - Турция 07.10.2020, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Германия и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020.

Дата проведения матча: 07.10.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Турция можно посмотреть 07.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Германия - Турция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Швейцария - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Фатих Терим

Предыдущий матч команды Турция был сыгран против Сербия - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Германия - Турция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Международные товарищеские матчи и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.