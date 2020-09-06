Германия - Турция онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Турция 07.10.2020, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Германия и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020.

Дата проведения матча: 07.10.2020

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Швейцария - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Турция

Страна: Турция

Тренер: Фатих Терим



Предыдущий матч команды Турция был сыгран против Сербия - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

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