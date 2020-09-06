Германия - Турция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Германия и командой Турция будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020.
Дата проведения матча: 07.10.2020
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Швейцария - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.
Название: Турция
Страна: Турция
Тренер: Фатих Терим
Предыдущий матч команды Турция был сыгран против Сербия - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.
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