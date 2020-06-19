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"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 04 октября 2020, 18:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Антони Тэйлор (Англия)
Рейтинг матча:
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
До начала
00 : 00 : 00
"Тоттенхэм"
Лондон
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
33%
Ничья
33%
"Тоттенхэм"
33%
П1: 1.98 Х: 3.8 П2: 4.02 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Интересные факты
  • Man Utd have won 6 of their last 7 home matches against Tottenham in all competitions.
  • Man Utd have scored at least 2 goals in 8 of their last 10 matches (Premier League).
  • Man Utd are undefeated in 15 of their last 16 matches (Premier League).
  • Man Utd have seen over 2.5 goals in their last 3 home matches against Tottenham in all competitions.
Личные встречи
"Манчестер Юнайтед"
8
Побед
18
Игр
6
Побед
"Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2021
19.06.2020 - 22:15 "Тоттенхэм" 1 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:30 "Манчестер Юнайтед" 2 - 1 Завершен "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2018
13.01.2019 - 18:30 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Чемпионат Англии 2018/2019
27.08.2018 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 0 - 3 Завершен "Тоттенхэм"
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Последние матчи - "Тоттенхэм"
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 15:45 "Тоттенхэм" 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 13:45 "Саутгемптон" 2 - 5 Завершен "Тоттенхэм" В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 19:00 Локомотив Пловдив 0 - 0 Завершен "Тоттенхэм" Н
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 18:45 Локомотив Пловдив 1 - 2 Завершен "Тоттенхэм" В
Чемпионат Англии 2019/2020
13.09.2020 - 18:15 "Тоттенхэм" 0 - 1 Завершен Эвертон П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Юнайтед"
33%
Ничья
33%
"Тоттенхэм"
33%
П1: 1.98 Х: 3.8 П2: 4.02 ТБ 2: 26 ТМ 2: 1.01
Составы команд
0
Давид де Хеа
0
Аарон Ван-Биссака
0
Эрик Бейи
0
Магуайр Х.
0
Люк Шоу
0
Поль Погба
0
Неманья Матич
0
Масон Гринвуд
0
Бруну Фернандеш
0
Маркус Рашфорд
0
Антони Марсьяль
0
Уго Льорис
0
Давинсон Санчес
0
Эрик Дайер
0
Тоби Алдервейрелд
0
Мэтт Доэрти
0
Хейбьерг Пьер
0
Гарри Уинкс
0
Селсо Луис Онорато Джуниор
0
Родригес Серхио Регульон
0
Лукас Моура
0
Харри Кейн
Стартовый состав
  • 0
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 0
    Масон Гринвуд
  • 0
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 0
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 0
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 0
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 0
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 0
    Эрик Бейи
    Защитник
  • 0
    Магуайр Х.
  • 0
    Люк Шоу
    Защитник
  • 0
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 0
    Лукас Моура
    Защитник
  • 0
    Харри Кейн
    Нападающий
  • 0
    Мэтт Доэрти
    Защитник
  • 0
    Хейбьерг Пьер
  • 0
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 0
    Селсо Луис Онорато Джуниор
  • 0
    Родригес Серхио Регульон
  • 0
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 0
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 0
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 0
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Манчестер Юнайтед, стартовый состав: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле — Ламела, Кейн, Сон. Запасные: Харт, Доэрти, Альдервейрельд, Дэвис, Уинкс, Алли, Моура.
"Тоттенхэм", стартовый состав: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг, Ндомбеле — Ламела, Кейн, Сон. Запасные: Харт, Доэрти, Альдервейрельд, Дэвис, Уинкс, Алли, Моура.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 04.10.2020, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 19.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 26.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды "Тоттенхэм" был сыгран против Ньюкасл - 27.09.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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