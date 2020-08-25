Аякс - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Аякс (Амстердам) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.
Дата проведения матча: 21.10.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош
Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против Герта - 25.08.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Аякс.
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Эвертон - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
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