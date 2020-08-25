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Аякс - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 октября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Аякс
Амстердам
0 - 1
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47'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
35' Николас Тальяфико 38' Джеймс Милнер
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
22%
Ничья
28%
"Ливерпуль"
50%
Последние матчи - Аякс
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 19:45 Аякс 1 - 0 Завершен Герта В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 15:00 Аякс 5 - 2 Завершен Хольштайн В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
18.08.2020 - 20:15 Вольфсбергер АК 0 - 2 Завершен Аякс В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
13.08.2020 - 19:45 Аякс 5 - 1 Завершен Утрехт В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.08.2020 - 19:30 Аякс 6 - 1 Завершен Ваалвейк В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен "Ливерпуль" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 21:15 Астон Вилла 7 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
Кубок Лиги Англия 2021
01.10.2020 - 21:45 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
20.09.2020 - 18:30 Челси 0 - 2 Завершен "Ливерпуль" В
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
22%
Ничья
28%
"Ливерпуль"
50%
Главные события
38'
Джеймс Милнер
ГООЛ! Николас Тальяфико
35'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Андре Онана
    Вратарь
  • 0
    Мохаммед Кудус
  • 0
    Давид Нерес
    Нападающий
  • 0
    Дейли Блинд
    Защитник
  • 0
    Дави Классен
    Полузащитник
  • 0
    Райан Грейвенберг
  • 0
    Николас Тальяфико
    Защитник
    35
  • 0
    Лисандро Мартинез
  • 0
    Нуссайр Мазрауи
    Полузащитник
  • 0
    Душан Тадич
    Полузащитник
  • 0
    Адриан
    Полузащитник
  • 0
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 0
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    38
  • 0
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 0
    Брэдли Джонс
    Вратарь
  • 0
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Фабиньо
    Защитник
  • 0
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 0
    Роберто Фирмино
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Мяч летел в створ после удара Тадича! Фабиньо вынес сферу с линии ворот!
41'
Офсайд
Промес в положении вне игры.
40'
Опасный момент
Салах пробил через паузу после паса Робертсона! Удар заблокирован!
38'
Желтая карточка
Милнер получил желтую за грубую игру.
35'
Гоооол!!!
Мане пробил с левого края штрафной! Тальяфико ногой срезал мяч в свои ворота! Автогол! 0:1!
33'
Опасный момент
Промес в чужой штрафной! Можно забивать Удааар! И это не гол! Слишком слабый выстрел! Без проблем для Адриана.
32'
Тадич хотел обострить, но попал прямо в Адриана.
30'
Зажевали Промеса на входе в чужую штрафную. Атака "Аякса" провалилась.
28'
"Ливерпуль" владеет мячом. Острых моментов не наблюдается.
26'
Фирмино принял мяч после подачи Робертсона, но не смог обработать сферу.
23'
Инфо
Статистика ударов - 3:2 в пользу "Ливерпуля".
21'
Опасный момент
Грвенберх пробил с 18-ти метров! Рядом со штангой.
19'
Промес прострелил с левого фланга. Адриан внимателен в эпизоде.
16'
Опасный момент
Хороший удар от Мартинеса головой после подачи Тадича! Адриан в полном порядке!
15'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Аякса".
13'
Офсайд
Александер-Арнольд в офсайде.
12'
Опасный момент
Дальний удар Мане! Мяч попал в соперника.
11'
Удалось хозяевам дойти до чужой штрафной, но до удара дело не дошло.
9'
Замена
Замена у "Аякса". Промес сменил Кудуса.
8'
Аякс вышел в контратаку! Тут же потеря в центре поля. "Ливерпуль" спокойно перехватил сферу.
6'
Кудус получает помощь медиков. Пауза в игре.
4'
"Аякс" держит мяч под контролем. "Ливерпуль" прессингует хозяев.
2'
"Аякс" прижал "Ливерпуль" к его штрафной. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Феликс Брых.
"Ливерпуль": Адриан - Александер-Арнольд, Гомес, Фабиньо, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Джонс - Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Ярош, Келлехер, Хендерсон, Минамино, Жота, Шакири, Ориги, Р. Уильямс, Кейн, Н. Уильямс.
"Аякс": Онана - Мазрауи, Схюрс, Мартинес, Тальфико - Гравенберх, Клаассен, Блинд - Нерес, Кудус, Тадич. Запасные: Стекеленбург, Котарски, Альварес, Клайбер, Хунтелаар, Промес, Эккеленкамп, Лабьяд, Траоре.
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Лиги Чемпионов "Аякс" - "Ливерпуль". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча Аякс - "Ливерпуль" 21.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Аякс (Амстердам) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.

Дата проведения матча: 21.10.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аякс - "Ливерпуль" можно посмотреть 21.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Аякс - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против Герта - 25.08.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Эвертон - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Аякс - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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