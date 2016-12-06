"Бавария" - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.
Дата проведения матча: 21.10.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой "Атлетико" (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 06.12.2016 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Арминия - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".
Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Сельта - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Атлетико".
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