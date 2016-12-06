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"Бавария" - "Атлетико" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 21 октября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
"Бавария"
Мюнхен
2 - 0
Обновить
49'
"Атлетико"
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
65%
Ничья
18%
"Атлетико"
18%
Личные встречи
"Бавария"
2
Побед
4
Игр
2
Побед
"Атлетико"
Лига Чемпионов 2016/2017
06.12.2016 - 21:45 "Бавария" 1 - 0 Завершен "Атлетико"
Лига Чемпионов 2016/2017
28.09.2016 - 21:45 "Атлетико" 1 - 0 Завершен "Бавария"
Лига Чемпионов 2015/2016
03.05.2016 - 21:45 "Бавария" 2 - 1 Завершен "Атлетико"
Лига Чемпионов 2015/2016
27.04.2016 - 21:45 "Атлетико" 1 - 0 Завершен "Бавария"
Последние матчи - "Бавария"
Чемпионат Германии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Арминия 1 - 4 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2019/2020
04.10.2020 - 18:45 "Бавария" 4 - 3 Завершен Герта В
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 "Бавария" 3 - 2 Завершен "Боруссия" В
Чемпионат Германии 2019/2020
27.09.2020 - 17:30 Хоффенхайм 4 - 1 Завершен "Бавария" П
Суперкубок УЕФА 2021
24.09.2020 - 22:00 "Бавария" 2 - 1 Завершен "Севилья" В
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Последние матчи - "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 18:30 Сельта 0 - 2 Завершен "Атлетико" В
Чемпионат Испании 2019/2020
03.10.2020 - 18:15 "Атлетико" 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 19:45 Уэска 0 - 0 Завершен "Атлетико" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 17:30 "Атлетико" 6 - 1 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2019/2020
20.09.2020 - 18:00 Леванте 0 - 0 Завершен "Атлетико" Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Бавария"
65%
Ничья
18%
"Атлетико"
18%
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Желтая карточка
Эррера врезал по ногам Коману в центре поля. Атлетико нервничает.
45'
Опасный момент
Мюллер подавал с правого фланга в район дальнего угла вратарской, но Левандовски отправил мяч над перекладиной, головой переведя его в газон.
44'
Желтая карточка
Подкат Коке у центральной линии против Киммиха выглядел крайне агрессивно.
42'
Желтая карточка
Толиссо был сбит в правом фланге атаки грубым подкатом Лоди.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Атлетико был пойман а классической контратаке от центра поля, которую возглавил Левандовски, развил Коман, а с правого фланга штрафной ударом в дальний угол завершил Горецка!
40'
Эрнандес ударом из-за пределов штрафной отправил мяч намного выше ворот из левого полуфланга.
38'
Не все в порядке с Лоди после рывка по левому флангу. Врачей арбитр на поле не допускает. Игрок дал отмашку.
36'
Опасный момент
Левандовски упал в чужой штрафной после рывка правым флангом! Арбитр молчит!
34'
Суарес ничего не смог сделать с корпусом габаритного Зюле на фланге.
31'
Офсайд
Суарес в офсайде после высокой передачи из глубины.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Как же видит поле Киммих! Получил пас из глубины, взгляд вперед, мгновенный заброс в левый фланг штрафной на Комана, а Кингсли со второго касания пробил мимо Облака с острого угла!
27'
Опасный момент
Есть повод у Суареса ругать себя! Не смог он завершить передачу с левого фланга от Карраско точным ударом в касание!
24'
Не удалось Триппье в контратаке отдать точную передачу в правым флангом.
22'
Опасный момент
Нойер забрал мяч в руки после удара с лицевой границы штрафной от Карраско.
20'
Желтая карточка
Очень странная карточка для Мюллера, который отдал передачу, а уже потом наступил на ногу Триппье. Арбитр увидел грубую игру. Томас негодует.
18'
Опасный момент
Облаку удалось лишить Левандовски возможности ударом по пустым воротам завершить прострел Толиссо с левого фланга штрафной во вратарскую!
15'
Опасный момент
ШТАНГА! Зюле замыкал подачу углового с правого фланга от Мюллера ударом в касание, но попал в ближний каркас ворот.
14'
Мюллер наугад пасовал с правого фланга в штрафную. Мяч до Левандовски точно бы не дошел, но угловой был заработан.
12'
Суарес запорол контратаку через центральную зону неудачной передачей пяткой назад.
10'
Две подачи от Павара с правого фланга были перехвачены.
8'
Бавария забрала мяч под свой контроль. Наблюдаем медленный розыгрыш.
5'
Желтая карточка
Алаба отмахнулся прямо в лицо Суареса, стараясь первым быть на забросе из центра поля.
3'
Опасный момент
Суарес чуть не замкнул прострел Лоди с левого фланга на дальнюю штангу!
2'
Атлетико достаточно высоко прессингует на старте матча.
1'
Уголовой
Подачу от Коке с углового на правом фланге перехватили защитники на ближней штанге.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Грбич, Сан-Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Шапоньич, Витоло, Эрмосо, Санабрия.
Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Льоренте, Коке, Эррера, Феррейра Карраско — Суарес, Феликс.
Запасные: Нюбель, Мартинес, Коста, Чупо-Мотинг, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Сарр, Рока, Мусиала.
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Толиссо — Мюллер, Горецка, Коман — Левандовски.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы A. На поле стадиона "Альянц Арена" (Мюнхен, Германия) сыграют мюнхенская Бавария и мадридский Атлетико.
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Анонс матча "Бавария" - "Атлетико" 21.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.

Дата проведения матча: 21.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 06.12.2016 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - "Атлетико" можно посмотреть 21.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Арминия - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Сельта - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Бавария" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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