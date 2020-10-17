Динамо - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.
Дата проведения матча: 20.10.2020
Время начала матча: 19:55
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Рух - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Кротоне - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.
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