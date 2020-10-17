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Динамо - "Ювентус" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2020, 19:55
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
Обновить
61'
"Ювентус"
Турин
Ход матча
Кто победит?
242 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
26%
"Ювентус"
24%
П1: 5.55 Х: 3.84 П2: 1.72 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Гент В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Гент 1 - 2 Завершен Динамо В
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Последние матчи - "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Кротоне 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 21:30 Кротоне 1 - 1 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 21:45 "Рома" 2 - 2 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
20.09.2020 - 21:45 "Ювентус" 0 - 0 Завершен Сампдория Н
Показать больше
Кто победит?
242 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
26%
"Ювентус"
24%
П1: 5.55 Х: 3.84 П2: 1.72 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 8
    Аарон Рэмси
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 3
    Джорджо Кьеллини
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 13
    Данило
    Вратарь
Запасные игроки
  • 4
    Попов Д.
  • 34
    Александр Сирота
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 39
    Маноло Портанова
Тренеры
Трансляция
58'
Ювентус держит мяч на своей половине поля. Моментов нет.
56'
Замена
Замена у "Юве". Дибала сменил Кулусевски.
54'
Пирло готовит вторую замену. Дибала стоит у кромки поля.
52'
Де Пена классно отдал на Супрягу. Владислав не смог оторваться от Бонуччи. Мяч потерян.
49'
Желтая карточка
Очень грубо сыграл Куадрадо против Караваева. Желтая. С красным оттенком.
48'
Кендзера продолжает проваливаться на своем фланге. И гол пришел именно из зоны правого фланга обороны киевлян.
46'
Гоооол!!!
Рэмси скинул пяткой на Кулусевски. Деян пробил с линии штрафной! Бущан отбил!Мората добил! 0:1!
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
45'
Желтая карточка
Бентанкур получил желтую за фол против Шапаренко.
42'
Супряга пошел в обыгрыш на троих и потерпел фиаско. Мяч перехвачен.
41'
"Ювентус" продолжает давить. "Динамо" держится на своей половине поля.
39'
Опасный момент
Бущан! Георгий спас хозяев после удара Рэмси в ближний!
37'
Инфо
Статистика ударов - 6:2 в пользу "Юве".
34'
Опасный момент
Рэмси обыграл Забарного и прострелил на Кулусевски. Удар! Бущан спасает ворота "Динамо"!
32'
Забарный обрезался и привез атаку на свои ворота. Рабьо прострелил с левого фланга. Сидорчук перехватил.
29'
Опасный момент
Куадрадо прострелил с правого фланга. Бущан на месте!
27'
Бонуччи отдал на Куадрадо. Передача не дошла до адресата. Слишком сильный пас.
24'
Опасный момент
Кулусевски нанес удар! Шапаренко встал на пути мяча.
22'
Инфо
Владение мячом - 62%/38% в пользу "Юве".
19'
Замена
Замена у "Юве". Демирал сменил Кьеллини.
17'
Опасный момент
Хороший навес Кендзеры в центр шрафной после передачи Цыганкова! Супряга головой пробил! Выше!
15'
Опасный момент
В дальний угол пробил Кьеза! Мимо цели! Кендзера ошибся позиционно.
13'
Опасный момент
Бущан ошибся при подаче соперника с углового. Кьеллини пробил! Мимо створа! Повезло хозяевам!
12'
Опасный момент
Кьеза ворвался в штрафную на левом полуфланге, прошел Кендзеру и пробил в дальний угол! Бущан перевел на угловой.
11'
"Юве" дает подержать мяч хозяевам. "Динамо" контролирует сферу, но перейти центр поля не может.
9'
"Ювентус" позиционно атакует и ищет свободные зоны. Киевляне обороняются на своей половине.
7'
Караваев навесил в чужую штрафную. Без проблем для Щесны.
5'
"Юве" контролирует мяч на чужой половине. "Динамо" активно прессингует соперника.
3'
Кулусевски нанес удар со штрафного. Бущан забирает мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался!
Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова.
"Ювентус", стартовый состав: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини — Кьеза, Бентанкур, Рэмси, Рабио, Куадрадо — Кулусевски, Мората.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов: "Динамо" - "Ювентус". Начало поединка -19:55.
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Комментарии(10)
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anonimus (Київ)
20.10.2020 в 21:01
Фол на Циганкові не бачимо. Куадрадо жовта, це п-ць
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2020 в 20:49
Пока достойно держатся. Юве сейчас при Пирло никакой. Можно ничейку тащить.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:00
Неможна.
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0
0
1_Rui_3 (Винница)
20.10.2020 в 20:40
А Бущан красава!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 20:59
В каком месте:)))?
Ответить
0
0
1_Rui_3 (Винница)
20.10.2020 в 21:06
ну если ты не видишь,то это твоя проблема
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 21:12
Это не моя проблема, а проблема ДК. Гол он «забил». Бущан и игра на выходе, это слова антонимы. Очки купи.
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.10.2020 в 20:29
Бущан владеет экзотическим вратарским мастерством:))
Ответить
+2
0
xapyga (Запорожье)
20.10.2020 в 20:50
если продолжит и дальше так то Пятов и СаШо будут отдыхать в рейтинге лучших вратарей Украины
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.10.2020 в 20:55
СаШо он уже вряд ли обгонит. В 26 лет Бущан только начинает свою карьеру в основе, когда у другого в те годы уже был багаж достижений.
0
0


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Анонс матча Динамо - "Ювентус" 20.10.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой Динамо (Киев) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020.

Дата проведения матча: 20.10.2020
Время начала матча: 19:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Ювентус" можно посмотреть 20.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Рух - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Кротоне - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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