  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" Смотреть онлайн
В тренде

"Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 20 октября 2020, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Антонио Лахос (Испания)
Рейтинг матча:
"Пари Сен-Жермен"
Париж
1 - 1
Обновить
59'
"Манчестер Юнайтед"
Манчестер
Ход матча
23' Бруну Фернандеш 34' Неймар 36' Скотт МакТоминай
46' Кин М. 55' Антони Марсьяль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
23%
Ничья
38%
"Манчестер Юнайтед"
38%
П1: 1.744 Х: 4.24 П2: 4.7 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Личные встречи
"Пари Сен-Жермен"
1
Побед
2
Игр
1
Побед
"Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2018
06.03.2019 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед"
Лига Чемпионов 2018
12.02.2019 - 22:00 "Манчестер Юнайтед" 0 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Чемпионат Франции 2019/2020
16.10.2020 - 23:30 Ним Олимпик 0 - 4 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Чемпионат Франции 2019/2020
02.10.2020 - 23:45 "Пари Сен-Жермен" 6 - 1 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2019/2020
27.09.2020 - 22:15 Реймс 0 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Чемпионат Франции 2019/2020
20.09.2020 - 13:45 Ницца 0 - 3 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Чемпионат Франции 2021
16.09.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен Мец В
Показать больше
Последние матчи - "Манчестер Юнайтед"
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
23%
Ничья
38%
"Манчестер Юнайтед"
38%
П1: 1.744 Х: 4.24 П2: 4.7 ТБ 2: 19 ТМ 2: 1.02
Главные события
ГООЛ! Антони Марсьяль
55'
36'
Скотт МакТоминай
Неймар
34'
23'
Бруну Фернандеш ГООЛ!
Составы команд
1
Кейлор Навас
20
Лейвин Курзава
3
Преснел Кимпембе
22
Абду Диалло
24
Алессандро Флоренци
27
Идрисса Гейе
15
Перейра Д.
21
Андер Эррера
7
Килиан Мбаппе
10
Неймар
11
Анхель Ди Мария
1
Давид де Хеа
23
Люк Шоу
2
Виктор Нильссон-Линделёф
38
Аксел Туанзебе
29
Аарон Ван-Биссака
39
Скотт МакТоминай
17
Фред
27
Алекс Теллес
18
Бруну Фернандеш
10
Маркус Рашфорд
9
Антони Марсьяль
Стартовый состав
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
    34
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
  • 15
    Перейра Д.
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 27
    Алекс Теллес
    Защитник
  • 18
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
    23
  • 10
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 39
    Скотт МакТоминай
    Полузащитник
    36
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 29
    Аарон Ван-Биссака
    Полузащитник
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 25
    Мис Баккер
  • 37
    Fadiga B.
  • 32
    Pembele T.
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 18
    Кин М.
    46
  • 31
    Колин Дагба
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 30
    Александр Летелье
    Вратарь
  • 36
    Кевин Руиз
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 21
    Даниэль Джеймс
    Полузащитник
  • 33
    Уильямс
  • 26
    Хендерсон Дин
  • 34
    Донни Ван Де Бик
  • 25
    Одион Игало
    Нападающий
  • 24
    Тимоти Фосу-Менсах
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 28
    Rebollo Факундо
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Уле-Гуннар Сульшер
Трансляция
55'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! Мартиаль затылком завершил подачу Неймара с углового на левом фланге!
54'
Опасный момент
Лизнул мяч перекладину после подачи с левого фланга штрафной от Кюрзава!
53'
Прострел от Мбаппе с левого фланга был перехвачен усилиями Линделефа.
51'
Опасный момент
Прямиком в Наваса пошел удар Линделефа с лицевой границы штрафной! Был рикошет от защитника, и игроки гостей хотели пенальти за игру рукой, которой не было, как посчитали арбитры.
48'
Опасный момент
С левого фланга штрафной крутил в дальний Мбаппе, но де Хеа парировал этот тяжелый мяч!
46'
Замена
Кин вышел после перерыва вместо Гуйе.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Неймар подставился под удар из-за пределов штрафной от Мбаппею От него мяч и ушел за лицевую.
45+1'
Потирая ушибленную шею, Рашфорд таки вернулся в игру.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 2 мин.
44'
Получил удар по голове в верховой борьбе в центре поля Рашфорд.
42'
Рашфорд убегал в левый фланг контратаки после удачного приема в центре поля, но Флоренци сумел его догнать.
39'
Опасный момент
Проскакал мяч в сторону от правой штанги ворот ПСЖ, срикошетив от Диало в момент удара Мактоминея головой в завершении подачи углового с правого фланга!
38'
Опасный момент
НАВАС! Прекрасная реакция в прыжке на подкрутку в дальний угол от Фернандеша с левого фланга!
36'
Желтая карточка
Мактоминей и Ван-Биссака пошли в одновременный подкат против Неймара в контратаке Парижа, но с желтой оказался шотландец.
34'
Желтая карточка
Неймар договорился до желтой после падения Мбаппе в чужой штрафной.
34'
Проиграл Бруну борьбу у чужой штрафной в воздухе. Предсказуемо.
32'
Неймар забежал в левый фланг в явный офсайд при забросе от Кюрзава.
29'
Шоу в левом фланге обороны сбил Ди Марию при пересечении соперником центра поля.
28'
Левый флангом прорывался Мбаппе, однако Ван-Биссака сумел его остановить чистым отбором.
25'
Мартиаль с фолом поджал Флоренци на фланге.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Бруну пробил с пенальти туда же — в правый нижний. Навас не угадал в этот раз.
22'
Опасный момент
КЕЙЛОР ПОТАЩИЛ ПЕНАЛЬТИ ОТ ФЕРНАНДЕСА В ПРАВЫЙ НИЖНИЙ!
23'
Опасный момент
Навас вышел с линии до удара Бруну! Надо перебивать!
20'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Мартиаль был сбит в левом фланге штрафной фолом со стороны Диалло. Обычный разворот корпуса от француза, казалось бы.
19'
Подкрутка от Мартиаля с левого фланга штрафной в дальний угол была ужасно исполнена.
16'
Теллес был сбит во время прохода в левый фланг штрафной, но арбитр не стал останавливать игру.
15'
Прямой удар Неймара со стандарта пришелся в стенку.
14'
Мактоминей сбил Неймара на подступах к правому флангу штрафной своей команды.
12'
Опасный момент
ДЕ ХЕА! ВНОВЬ! Кюрзава замыкал прострел Мбаппе с левого фланга в одно касание, но перевел мяч точно в голкипера!
12'
Опасный момент
ДЕ ХЕА! Какой прыжок голкипера после подкрутки Ди Марии со входа в правый фланг штрафной под дальнюю штангу! Классика!
11'
Ди Мария сфолил в борьбе за мяч в центре поля против Мактоминея.
9'
В медленной атаке ПСЖ, однако их передачи по своей половине проходят с явной паникой.
6'
Неймар раскачал Фреда на подходе к штрафной, но Мактоминей его остановил.
5'
Уголовой
Угловой на левом фланге парижане завершили неточной подачей после розыгрыша.
3'
Дождит в Париже. Матч будет быстрым.
1'
Пас с левого фланга от Шоу был перехвачен далеко от штрафной хозяев.
Запасные: Хендерсон, Погба, Мата, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Пелистри, Матич, Уильямс, ван де Беек.
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш, Теллес — Мартиаль.
Запасные: Рико, Летелье, Маркиньос, Рафинья, Кин, Сарабия, Дракслер, Баккер, Дагба, Пембеле, Руис-Атиль, Фадига.
ПСЖ: Навас — Флоренци, Диалло, Кимпембе, Кюрзава — Эррера, Данилу, Гуйе — Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Антонио Мигель Матеу Лаос (Валенсия, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы H. На поле стадиона "Парк де Пренс" (Париж, Франция) сыграют ПСЖ и Манчестер Юнайтед.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:55 - Сегодня Динамо Динамо 0 "Ювентус" 2 Завершен 19:55 - Сегодня "Зенит" 1 Брюгге Брюгге 2 Завершен 22:00 - Вчера Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 Завершен 22:00 - Вчера Реал Спортинг Реал Спортинг 0 Тенерифе Тенерифе 0 Завершен 21:45 - Вчера Верона Верона 0 Дженоа Дженоа 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" 20.10.2020, Лига Чемпионов

Матч между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 20.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 06.03.2019 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Уле-Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 20.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Ним Олимпик - 16.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Франции 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Ньюкасл - 17.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен