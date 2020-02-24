"Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед 31.10.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 31.10.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 24.02.2020 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Мидтьюлланн - 27.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Предыдущий матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 24.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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