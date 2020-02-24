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"Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 31 октября 2020, 19:30 - Энфилд
Рейтинг матча:
"Ливерпуль"
Ливерпуль
0 - 1
Обновить
41'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
44%
Ничья
22%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 1.33 Х: 5.95 П2: 10 ТБ 3: 14 ТМ 3: 1.025
Личные встречи
"Ливерпуль"
10
Побед
17
Игр
4
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.02.2020 - 22:30 "Ливерпуль" 3 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
29.01.2020 - 21:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 2 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018
04.02.2019 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2018/2019
12.08.2018 - 15:30 "Ливерпуль" 4 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - "Ливерпуль"
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 14:30 Эвертон 2 - 2 Завершен "Ливерпуль" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 21:15 Астон Вилла 7 - 2 Завершен "Ливерпуль" П
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
18.10.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 3 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 15:00 Лестер Сити 0 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 4 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
"Ливерпуль"
44%
Ничья
22%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 1.33 Х: 5.95 П2: 10 ТБ 3: 14 ТМ 3: 1.025
Трансляция
36'
Опасный момент
Робертсон в левом фланге штрафной поймал отскок на ногу, но пробил в сторону от дальней штанги!
33'
Гости поймали соперников на контратаке, после неудачного штрафного от Ливерпуля, но пас на Форнальса в правый фланг штрафной получился слишком высоким.
31'
Офсайд
А теперь, Мане залез в офсайд, обыгрываясь с Робертсоном на левом фланге атаки.
30'
Фол от Мане при попытке зацепиться за мяч на чужой половине.
28'
Бесхитростный пас в правый фланг на Бовена в контратаке от Форнальса. Запорол выход 3 в 3.
24'
Опасный момент
Полез Мане на трех соперников в центре штрафной, но так и не пробил. Салах зацепился за отскок, но Хендерсон с его скидки сходу пробил неточно.
21'
Трент показал дриблинг в правом фланге чужой штрафной, но его прострел, в итоге, был блокирован.
19'
Высокий заброс от Джонса от центра поля был перехвачен.
18'
Розыгрыш на чужой половине от "красных" достаточно пресный. Три линии от соперников дают о себе знать.
15'
С двух попыток Трент не смог забросить мяч в штрафную.
15'
Бальбуэна сбил в левом фланге атаки Мане.
13'
Ливерпуль скромно атакует, разыгрывая на чужой половине.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Масуаку подал с левого фланга, а Гомес выбил мяч точно на ногу Форнальсу на вход в штрафную! Какой бильярд в левый нижний!
8'
Опасный момент
Алле! Пробивал головой после подачи штрафного с правого фланга от Бовена. Блок от Филлипса!
7'
Филлипс с фолом выиграл воздух у Алле в центре поля.
5'
Фабиански подставили партнеры сильной передачей назад к лицевой на правом фланге своей половины.
4'
Вест Хэм с трудом переходит даже центр поля. Весь подбор за соперниками, которые высоко поставили блок.
2'
В центре поля Огбонна нарушил правила против Филлипса.
1'
Катает мяч по центру поля Ливерпуль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рэндолф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Снодграсс, Ярмоленко, Бенрахма.
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Бовен, Соучек, Райс, Форнальс — Алле.
Запасные: Адриан, Р. Вилльямс, Н. Вилльямс, Милнер, Шакири, Минамино, Жота.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Кевин Френд (Лестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Энфилд" (Ливерпуль, Англия) сыграют Ливерпуль и лондонский Вест Хэм.
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Анонс матча "Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед 31.10.2020, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ливерпуль", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 24.02.2020 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 31.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Мидтьюлланн - 27.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Предыдущий матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 24.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

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