СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 03.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.10.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Горняк-Спорт - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

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