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СК Днепр-1 - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
До начала
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
25%
Ничья
21%
Ворскла
54%
Личные встречи
СК Днепр-1
4
Побед
7
Игр
1
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
19.06.2020 - 19:00 Ворскла 2 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
23.11.2019 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2019/2020
17.08.2019 - 14:00 Ворскла 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
25%
Ничья
21%
Ворскла
54%
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
  • 50
    Кане
  • 5
    Нажиб Якубу
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 23
    Вадим Сапай
    Защитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Юрий Иванов (Макеевка, Украина).
"Днепр-1", стартовый состав: Сарнавский — Адамюк, Дуглас, Игнатенко, Дубинчак — Батагов — Тейлор, Когут, Назаренко, Цуриков — Довбик. Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Вакулко, Ди Франко, Пихаленок, Ярмолюк, Кравченко, Сваток.
"Ворскла", стартовый состав: Ризнык — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане, Ребенок — Кулач. Запасные: Ткаченко, Сапай, Опанасенко, Татарков, Пешич, Васин, Щербак.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура УПЛ: "Днепр-1" - "Ворскла". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Ворскла 03.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Ворскла в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла можно посмотреть 03.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Горняк-Спорт - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команды Ворскла был сыгран против ФК Львов - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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