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Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
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65'
ФК Львов
Львов
Ход матча
50' Игорь Дуць
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
31%
ФК Львов
29%
Прогноз на матч
Последние матчи - Рух
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух П
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Последние матчи - ФК Львов
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
19.07.2020 - 17:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
35 Пользователей сделало свой выбор
Рух
40%
Ничья
31%
ФК Львов
29%
Главные события
Игорь Дуць
50'
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Игорь Дуць
    Защитник
    50
  • 14
    Иван Брикнер
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Борзенко Сергей
  • 96
    Рафаэль Сабино
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
62'
Не хватает активности Богунова для подхода к штрафной Бандуры.
60'
Замена
Кухаревич заменен на Кондракова.
59'
Замена
Вместо Богдана Бойчука на поле вышел Мысыка.
58'
Фол против Богунова на левом фланге обороны от Глиги.
55'
Глига загружал мяч в штрафную из центральной зоны, но Климчук явно не успевал с рывком.
53'
С нерабочей правой ноги подавал Климчук с правого фланга. Получилось скверно.
52'
Опасный момент
Казлаускас под перекладину пробил с левого фланга штрафной, но Бандура сыграл максимально надежно.
50'
Желтая карточка
Дуць был предупрежден за фол против Клименчука сразу после удара Айнсалу над перекладиной из-за пределов штрафной.
49'
Не пошел Кошман открываться под передачу Богунова в правый фланг штрафной.
48'
Темп второго тайма достаточно низкий. Не чета предшествующей половине.
46'
Замена
После перерыва на поле вышел Богунов. Вместо Грисьо.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Вновь в ворота подрезал подачу из глубины поля Кошман, но Бандура был к этому готов.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит, по меньшей мере, через 1 мин.
44'
Федорчук фолом остановил Шину в центре поля.
42'
Безадресный заброс от Грисьо из глубины поля последовал.
41'
Бандура в сторону от ворот перевел подачу Грисьо с левого фланга.
39'
Опасный момент
Шина открылся под передачу в левый фланг штрафной, заложил смещение в центр, и пробил в дальний. Недокрутил!
38'
Замена
Стаменковича пришлось выпускать вместо Кухарука.
37'
С левого фланга штрафной на силу пробил Казлаускас, но мяч нырнул точно в руки Бандуре.
35'
Опасный момент
Кошман со штрафного заставил мяч разминуться с левой штангой!
33'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Парамонов толкнул в спину прорывавшегося в центр штрафной Казлаускаса. Но стоило ли арбитру поступать так жестко?!
32'
Кухаревич на ближней штанге перехватил подачу со штрафного.
31'
Желтая карточка
Мысыку пришлось катиться в мяч при проходе Грисьо по правому флангу. Зацепил соперника.
29'
Удар Кухаревича, после дриблинга на левом фланге, получился не таким уж и опасным.
27'
Опасный момент
Пробивал под дальнюю штангу с левого фланга штрафной Филипе, Бандура, кажется дотянулся, однако арбитр дал свободный удар!
25'
Опасный момент
Кухарук вырезал подачу с правого фланга на дальний угол вратарской, но замкнуть ее никто так и не успел!
23'
Опасный момент
В ближний пробил Федорчук со штрафного! Костик перевел на угловой.
22'
Брикнер был сбил усилиями Михоуби у входа в правый фланг штрафной команды Цецадзе.
21'
В центральном круге сфолили против Брикнера Шина.
19'
Опасный момент
Выше ворот пробил Юрий Климчук, замыкая подачу с правого фланга!
18'
Костик забрал мяч в руки после заблокированного защитниками удара Глиги с подхода к штрафной.
17'
Опасный момент
Пришлось тянуться к подаче Кошмана с левого фланга Филипе, вот и удар головой от форварда прошел над перекладиной.
15'
На угловой перевел мяч защитник Руха после прострела с левого фланга от Казлаускаса.
13'
Опасный момент
Кошман пробивал так с левого фланга?! Мяч закрутился по роскошной дуге под перекладину, но Бандура дотянулся!
12'
Опасный момент
Дуць подправил в сторону от дальней штанги удар Кошмана с правого фланга штрафной!
11'
С двух попыток Кошман не смог загрузить мяч в штрафную с левого фланга.
10'
Опасный момент
После сольного прохода Филипе к правому флангу чужой штрафной, пробил с отскока Кошман. Выше. Однако пристрелка неплохая.
7'
Желтая карточка
Грисьо на чужой половине решил прыгнуть с двух ног в отбор против Брикнера.
5'
Фол против Михоби со стороны Мысыка у чужой штрафной.
2'
Опасный момент
Кухаревич и Мысык благополучно пролетели мимо мяча при подаче с левого фланга от Климчука!
1'
Глига своим проходом по левому флангу сумел заработать угловой.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Пеньков, Борзенко, Сабино, Ныч, Богунов, Махмутович, Чиряк.
ПФК Львов: Костик — Челич, Кравчук, Клименчук, Михоби — Грисьо, Айнсалу, Кошман, Шина — Казлаускас, Филипе.
Запасные: Мысак, Стаменкович, Белый, И. Бойчук, Калюжный, Русин, Кондраков, Эрнест, Б. Бойчук.
Рух: Бандура — Федорчук, Дуць, Парамонов, Глига — Брикнер — Мысык, Кухарук, Мартынюк, Климчук — Кухаревич.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Кутаков (Киевская обл., Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Арена Львов" (Львов, Украина) сыграют львовский Рух и ПФК Львов.
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Комментарии(1)
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Мирон (Львів)
03.10.2020 в 17:14
А чи можна зробити аудіо трансляцію?
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Анонс матча Рух - ФК Львов 03.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.10.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - ФК Львов можно посмотреть 03.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Прошедший матч команды Рух был сыгран против Десна - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Рух - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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