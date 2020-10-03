Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча Рух - ФК Львов 03.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.10.2020

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)

Год основания Рух (Львов): 2003

Страна: Украина

Тренер: Иван Федык



Прошедший матч команды Рух был сыгран против Десна - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Георгий Цецадзе



Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.

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