Рух - ФК Львов онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 03.10.2020
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Прошедший матч команды Рух был сыгран против Десна - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Десна.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Ворскла - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Ворскла.
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