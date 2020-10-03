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Ингулец - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 октября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Ингулец
Петрово
1 - 1
Обновить
перерыв
ФК Минай
Минай
Ход матча
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
34%
Ничья
13%
ФК Минай
53%
Прогноз на матч
Личные встречи
Ингулец
0
Побед
3
Игр
1
Побед
ФК Минай
Первая лига 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершен Ингулец
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 15:00 ФК Минай 2 - 1 Завершен Ингулец
Первая лига 2019/2020
31.08.2019 - 18:00 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай
Последние матчи - Ингулец
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ингулец Н
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Последние матчи - ФК Минай
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Первая лига 2019/2020
13.08.2020 - 17:30 ФК Минай 1 - 0 Завершен Волынь В
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Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Ингулец
34%
Ничья
13%
ФК Минай
53%
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Штрафной для хозяев, подача во вратарскую соперника, Попович кулаками выносит мяч.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
43'
Желтая карточка
Желтая для Лупашко за фол против Шиндера.
41'
Прошел неутомимый Кожанов к воротам соперника, пробил, но снова в руки голкиперу.
40'
Фол в атаке со стороны Сичинавы, штрафной для гостей.
39'
Штрафной для Ингульца, подача в штрафную соперника, защита выносит мяч.
37'
Заброс на левый фланг на ход Балану, но слишком сильно, от ворот для гостей.
35'
Гоооол!!!
Сичинава пробивает низом в правый от голкипера угол, счет ровно.
34'
Желтая карточка
Желтая за разговоры для Поповича.
34'
Опасный момент
Удар из-за штрафной по воротам Поповича, вратарь отбивает перед собой, Сичинава на добивании, но Маткобожик сносит его, пенальти для Ингульца.
32'
Маямбе фолит в центре поля, штрафной для хозяев.
30'
Сичинава пробивает первый раз в створ ворот соперника, низом и не опасно.
28'
Навес в штрафную хозяев на Маямбе, но слишком сильно, от ворот.
26'
Фол в цетре поля против Нуриева со стороны Сичинавы, штрафной.
24'
Ингулец взял мяч под свой контроль, но пока держит его преимущественно в центре поля.
22'
Офсайд
После удара из-за пределов штрафной в сторону ворот Поповича, мяч отскочил к Козаку, но рефери фиксирует оффсайд.
20'
Кожанов снова воравался в штрафную, пробил, но опять выстрел заблокирован защитой.
19'
Навес в штрафную гостей, защита головой выносит мяч.
17'
Хозяева аппелируют к арбитру на признак игры рукой со стороны Сакива в собственной штрафной, но рефери четко разобрался в ситуации, пенальти не назначил да и не было за что.
15'
Желтая карточка
Фол в центре поля, желтая для Коваленко за фол против Ткачука.
13'
Уголовой
Угловой для Миная, розыгрыш, но подача так и не удалась, мяч попал в Сичинаву, лежит он на газоне, работают врачи.
12'
Кожанов протянул мяч, вошел в штрафную Ингульца, пробил низом, но выстрел был заблокирован.
10'
Гоооол!!!
Нуриев реализовал 11-метровый, пробив в правый угол ворот.
9'
Желтая карточка
Желтая для Козака за фол против Нуриева.
9'
Опасный момент
Козак нарушает правила в собственной штрафной, пенальти.
8'
Нарушение в центре поля проти Кожанова, штрафной.
6'
Удалось отвести хозяевам соперника от своей штрафной, идет позиционная игра в центре.
4'
Кожанов нанес первый удар в створ ворот соперника, вратарь на месте, намертво забрал круглого.
2'
С самого начала матча мяч под контроль взяли гости.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав ("Минай"): Попович (кап), Маямбе, Кожанов, Матич, Маткобожик, Меличенко, Нуриев, Пиняшко, Сакив, Ткачук, Шиндер.
Инфо
Стартовый состав ("Ингулец"): Кринский, Лупашко (кап), Балан, Запорожец, Квасный, Коваленко, Козак, Ковалев, Кучеренко, Павлов, Сичинава.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию матч 5 тура Украинской Премьер Лиги между командами "Ингулец" и "Минай".
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Анонс матча Ингулец - ФК Минай 03.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 03.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Ингулец в предыдущем футбольном матче 29.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ингулец - ФК Минай можно посмотреть 03.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ингулец - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Полесье - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Минай.

Следите за результатами матча Ингулец - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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