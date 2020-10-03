Ингулец - ФК Минай онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ингулец (Петрово) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 03.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Ингулец (Петрово) и командой ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Минай и Ингулец в предыдущем футбольном матче 29.06.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин
Предыдущий поединок команды ФК Минай был сыгран против Полесье - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Минай.
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