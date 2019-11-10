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Олимпик - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 октября 2020, 14:00
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
3'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
30%
Ничья
25%
ФК Александрия
45%
Личные встречи
Олимпик
4
Побед
19
Игр
7
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 19:30 Олимпик 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
10.08.2019 - 19:30 ФК Александрия 2 - 1 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018
09.03.2019 - 14:00 ФК Александрия 0 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2018/2019
29.09.2018 - 14:00 Олимпик 2 - 3 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
21.08.2020 - 17:00 Олимпик 1 - 4 Завершен Динамо П
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Последние матчи - ФК Александрия
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия П
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Новости команд
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Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
30%
Ничья
25%
ФК Александрия
45%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
Запасные игроки
  • 12
    Бетим Халими
  • 11
    Павел Ксенз
    Полузащитник
  • 4
    Дмитрий Гришко
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 9
    Bezborodko Денис
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Билык, Мышенко, Безбородько, Петренко, Самар, Янчак, Ивахно, Задерака.
Александрия: Панькив — Пашаев, Гречишкин, Бабогло, Стецьков — Лучкевич, Банада, Довгий, Третьяков — Ситало, Устименко.
Запасные: Бетим, Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Аблитаров, Романовский, Чогадзе, Каргбо, Альваренга.
Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко — Бабенко — Бенито, Завийский, Политыло, Тейшейра — Шахаб.
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского (Киев, Украина) сыграют донецкий Олимпик и Александрия.
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Анонс матча Олимпик - ФК Александрия 04.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Олимпик (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Олимпик и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - ФК Александрия можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Прошедший поединок команды Олимпик был сыгран против Шахтер - 27.09.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Олимпик - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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