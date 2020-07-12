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Десна - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 октября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Десна
Чернигов
2 - 1
Обновить
62'
Шахтер
Донецк
Ход матча
4' Виктор Коваленко 18' Андрей Мостовой
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Десна
37%
Ничья
24%
Шахтер
39%
Личные встречи
Десна
0
Побед
7
Игр
7
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 17:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2019/2020
22.09.2019 - 14:00 Десна 0 - 1 Завершен Шахтер
Последние матчи - Десна
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух В
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:15 Вольфсбург 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
11.09.2020 - 19:00 Динамо 0 - 0 Завершен Десна Н
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик П
Суперкубок Украины 2021
25.08.2020 - 21:00 Шахтер 1 - 3 Завершен Динамо П
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Новости команд
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
Десна
37%
Ничья
24%
Шахтер
39%
Главные события
ГООЛ! Андрей Мостовой
18'
4'
Виктор Коваленко ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
    18
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 10
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    4
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
Запасные игроки
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Белич
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
58'
Замена
Фернандо вышел на замену Мораесу.
57'
Замена
Майкона заменил Тете.
55'
Подкат Мостового на левом фланге обороны сбил Додо с ног, однако штрафной Соломон подал неудачно.
53'
Мораес атаковал со спины Огирю на чужой половине.
52'
Финтом заставил сфолить на себе Мостовой Степаненко у технической зоны, после того, как отобрал мяч у Соломона в штрафной.
50'
Офсайд
Тайсон отдал передачу в офсайд на ход Корниенко в левый фланг.
48'
Ермаков не пустил к мячу Мораеса во время передачи с правого фланга.
46'
Замена
А Соломон заменил Марлоса.
46'
Замена
Степаненко вышел после перерыва вместо Патрика.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Литовка перехватил пас Мораеса с правого фланга штрафной, после чего защитники не пустили Коваленко на добивание.
44'
Подача Калитвинцева с правого фланга обострения не принесла.
41'
Каштру уже готовит две замены: Соломон и Степаненко.
39'
Патрик со штрафного попал в голову Тотовицкому.
38'
Блокировка от Патрика рывка Тайсона в центральную зону штрафной.
37'
Прямиком в стенку отправил мяч Тайсон ударом низом со штрафного.
36'
Просто оттолкнул от мяча Мораеса Тамм на подходе к штрафной своей команды.
34'
Опасный момент
Литовка сумел парировать мощный удар от Мораеса в дальний угол с левого фланга штрафной!
33'
Додо выдал пас с правого фланга на Марлоса, но Мостовой сумел перехватить.
31'
Десна загнала Шахтер в не комфортное положение.
28'
Опасный момент
Будковский замыкал в касание прострел с левого фланга, но попал точно в грудь Пятову! Горит Шахтер!
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вновь Гуцуляк ворвался на фланг штрафной! С левой стороны от прострелил на Тотовицкого, который в касание замкнул под перекладину!
25'
С левого фланга вратарской стрелял вдоль ворот Тотовицкий, но Пятов сумел перехватить этот пас.
24'
Тотовицкий не сумел обыграть Додо один в один на левом фланге атаки.
21'
Выше ворот отправил мяч Патрик ударом из-за пределов штрафной без должной подготовки.
20'
Калитвинцев неудачно загрузил мяч в штрафную на Будковского из глубины правого фланга.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Блестящий удар от Мостового в завершении подачи от лицевой на правом фланге от Гуцуляка! Точно в левый верхний угол вонзился мяч!
16'
Корниенко простреливал с левого фланга штрафной, но Литовка, пусть и опасно, но перевел в центр штрафной мяч.
15'
Опасный момент
Пятов сумел среагировать на неожиданный выстрел Калитвнцева из-под защитника с правого фланга штрафной!
14'
Коваленко заблокировал попытку выноса от Ермакова со своей половины.
12'
Обрезался Патрик в центре поля, но возникший переполох "горняки" успешно свели на нет.
10'
Рывок Тотовицкого в центре поля был остановлен фолом Майкона.
9'
Уголовой
Угловой с правого фланга Десна подала на ближнюю штангу, но Додо сумел заблокировать удар головой от Ермакова с ближней штанги.
7'
Опасный момент
УХ! Тамм головой замыкал подачу со штрафного с левого фланга от Тотовицкого, но мяч разминулся с дальней штангой!
6'
Додо перевел в руки Пятова перевод флангов от Калитвинцева.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Коваленко поймал удачный отскок от Полегенько, после заблокированного удара головой Мораеса из центра штрафной!
3'
Загнал Марлоса к лицевой на правом фланге штрафной пас от Тайсона! Удалось только угловой заработать.
1'
Шахтер в контроль мяча пустился уже со старта.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Трубин, Бондарь, Степаненко, Дентиньо, Тете, Соломон, Сиприано, Судаков, Фернандо.
Шахтер: Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.
Запасные: Сидоренко, Картушов, Белич, Демьяненко, Старенький, Западня, Дегтярев, Шевцов.
Десна: Литовка — Полегенько, Ермаков, Тамм, Мостовой — Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Гуцуляк — Тотовицкий — Будковский.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона им. Ю. Гагарина (Чернигов, Украина) сыграют черниговская Десна и донецкий Шахтер.
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Анонс матча Десна - Шахтер 04.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Десна (Чернигов) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Десна (Чернигов) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Десна - Шахтер можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Десна - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Рух - 30.09.2020, в рамках турнира Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Олимпик - 27.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Десна - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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