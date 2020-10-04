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Динамо - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 октября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
61'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
20%
Заря
22%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
18
Побед
30
Игр
4
Побед
Заря
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Динамо 3 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
13.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
08.12.2019 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2019/2020
01.09.2019 - 19:30 Заря 2 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Гент В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Гент 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов В
Лига Чемпионов 2019/2020
15.09.2020 - 20:00 Динамо 2 - 0 Завершен АЗ В
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 17:00 Десна 3 - 1 Завершен Заря П
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Новости команд
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
58%
Ничья
20%
Заря
22%
Трансляция
57'
Кабаев фолит в центре поля против де Пены, штрафной для Динамо.
55'
Опасный момент
Кабаев пробивает с линии штрафной, мяч полетел прямо в руки Бущану.
54'
Андриевский фолит в центре поля, еще один стандарт для луганчан. Много грязной игры от обеих команд.
52'
Родригес фолит против Кабаева в атаке, штрафной для гостей.
50'
Шапаренко слева простреливал вдоль ворот Зари, но голкипер снова играет на выходе.
49'
Опасный момент
Родригес навесил с правого фланга, Шапаренко замыкал, но Шевченко вновь спасает команду, парируя выстрел ногой.
48'
Навес с левого фланга в штрафную Динамо, Бущан на выходе хорош.
47'
Гости начали вторую половину из контроля мяча, атакуют они динамовцев.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсирует 1 минуту ко времени первого тайма.
44'
Громов стреляет из далека, мяч летит намного выше рамки Динамо.
43'
Хомченовский пробивает низом, Бущан без проблем берет мяч.
42'
Де Пена прорывался в центре на чужую половину поля, но Вернидуб опередил его и вынес мяч в аут.
40'
Опасный момент
Шапаренко пробил из-за пределов штрафной, Шевченко перевел мяч на угловой, который опасностью не завершился.
39'
Гости взяли мяч под контроль, но пока только на своей половине поля.
37'
Андриевский ошибся при передачи в атаке, могли луганчане выбежать в контру, но Андриевский вовремя перехватил круглого.
35'
Забарный в подкате выносит мяч на аут и прерывает атаку Зари.
33'
Вербич получил мяч во вратарской соперника, пробил, но выстрел заблокировали, потом последовало нарушение правил от динамовца.
32'
Уголовой
Угловой для Киева, подача в штрафную, Шевченко выбивает мяч кулаками.
31'
Караваев слева навесил во вратарскую соперника, защита головой вынесла мяч.
29'
Юрченко жестко фолит в центре поля против Шапаренко, штрафной для хозяев.
27'
Фаворов не по мужски сыграл на фланге против Караваева, откровенно оттолкнув того, но Монзуль карточку решила не давать.
25'
Сидорчук забросил верхом в штрафную соперника, но вратарь забрал круглого в прыжке.
24'
Опасный момент
Де Пена вышел на рандеву с голкипером Зари, пробил низом, но Шевченко ногой парирует удар.
23'
Желтая карточка
Горчичник для Сидорчука за фол против Кабаева.
22'
Караваев прошел по левому флангу, пробил, но на месте Шевченко.
21'
Желтая карточка
Желтая для Вернидуба за фол в центре поля против де Пены.
19'
Кабаев прошел двух защитников, прострелил слева, но киевляне вынесли мяч из собственной штрафной.
17'
Де Пена пробивает, мяч летит мимо ворот сорперника.
16'
Желтая карточка
Кабаев получает горчичник за фол против Андриевского, штрафной для Динамо.
15'
Де Пена пытался прострелить в штрафную соперника, но выстрел был заблокирован защитниками.
13'
Иванисеня сыграл рукой в центре поля, но рефери не фиксирует нарушения, с мячем гости.
11'
Заря пытается подержать круглого, но это слабо получается у команды из Луганска, динамовцы перехватывают все на своей половине.
9'
Киевляне продолжают держать мяч под контролем, но пока без особого продвижения вперед.
7'
Караваев отдавал пас по левому флангу на ход де Пене, но защитники перехватили круглого.
5'
Заброс из глубины на Шапаренко, но слишком сильно, мяч в руках у голкипера Зари.
3'
С начала игры взяли динамовцы мяч под контроль, пытаются соорудить они атаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Заря): Шевченко (кап), Фаворов Д., Вернидуб, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Кабаев, Громов, Ёэль.
Инфо
Стартовый состав (Динамо): Бущан, Сидорчук (кап), Вербич, Шапаренко, де Пена, Миколенко, Андриевский, Караваев, Родригес, Забарный, Кендзера.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию матч 5 тура УПЛ между командами "Динамо" Киев и "Заря".
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Комментарии(5)
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shat (киев)
04.10.2020 в 17:54
стадо дегенератов е....ных , опять шизефреничные навесы , безадресные , Караваев чёрт непрофессиональный , в любой атаке приём мяча и тупорыла остановка с пасом назад . Срамота бездарная
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ἀνάβασις
04.10.2020 в 17:45
Слабо Динамо.
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0
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avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.10.2020 в 17:32
Ну и где ЖК юрченко?
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0
0
ἀνάβασις
04.10.2020 в 17:14
Катерина Монзуль, така красива.
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0
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ἀνάβασις
04.10.2020 в 17:09
Заря сама отдала второе место, чтобы гарантировать ЛЕ и бабки за него.
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Анонс матча Динамо - Заря 04.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Заря осталась с поражением. Столкновение Динамо и Заря в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Заря можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Гент - 29.09.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против ФК Львов - 27.09.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Динамо - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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