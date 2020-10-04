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Колос - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 октября 2020, 19:30
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
32'
ФК Мариуполь
Мариуполь
Ход матча
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Колос
40%
Ничья
12%
ФК Мариуполь
48%
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
2
Побед
7
Игр
4
Побед
ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
29.07.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021
26.10.2019 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
30.07.2019 - 19:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь
Кубок Украины 2017/2018
20.09.2017 - 16:00 Колос 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - Колос
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:45 Риека 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос В
Лига Европы 2019/2020
17.09.2020 - 21:00 Арис (Гре)(Stat) 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Виктория 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021
22.08.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Показать больше
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Колос
40%
Ничья
12%
ФК Мариуполь
48%
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 0
    Новак Evgen
  • 0
    Петров К.
  • 0
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 0
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 0
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 0
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 0
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 0
    Евгений Гальчук
    Вратарь
  • 0
    Алексей Быков
    Защитник
  • 0
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 0
    Игорь Кирюханцев
    Защитник
  • 0
    Максим Чех
  • 0
    Дмитрий Мишнёв
    Полузащитник
  • 0
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 0
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
31'
Перспективный штрафной мариупольцы разыграли совсем неудачно, едва не привезли себе контратаку
30'
Желтая карточка
Петров сорвал атаку азовчан и грубо сбил Топалова
28'
Богданов и Сикан едва не подрались на поле, арбитр провел воспитательную беседу
25'
Опасный момент
Сикан пробивал по воротам из пределов штрафной, очень опасно, но Волынец вытащил сложнейший мяч
25'
Замена
Да, невероятно! Новак (Колос) уходит, Ориховский вступает в игру
23'
Новаку оказывают мед помощь, неужели будет и третья замена?
21'
Навес в штрафную Мариуполя, Гавриш фолит в атаке и сбивает Чоботенко
19'
Замена
Смирный (Колос) также уходит с поля, травма у него - его заменил Костышин
17'
Опасный момент
Стасюк пробил очень неплохо, еще и рикошет от Топалова, мяч едва не нырнул в самый угол
15'
Офсайд
Лысенко во вне игры
13'
Колос продолжает контролировать игру и смелее идет вперед, Мариуполь действуют максимально плотно с соперником
11'
В центр поля перевели игру, больше силовых столкновений стало
8'
Хорошим ударом завершилась очередная атака Колоса, рядом пролетел мяч
7'
Замена
Денис Антюх получил травму, его заменил Линь
6'
У хозяев активно работает правый край, еще один навес в штрафную и Мишнев выбил мяч
4'
Бондаренко рвался к воротам Колоса, вот только далеко отпустил мяч
2'
Обменялись команды первыми атаками, пока без ударов по воротам, но скорости хорошие
Свисток
Матч начался
Запасные: 31. Кучерук, 15. Черноморец, 48. Ореховский, 69. Ильин, 99. Задоя, 10. Морозко, 19. Исаенко, 22. Костышин Д., 11. Селезнев
Колос: 25. Волынец, 21. Новак, 29. Емец, 5. Петров, 8. Смирный, 13. Гавриш, 14. Милько, 23. Кравченко, 90. Богданов, 7. Лысенко, 9. Антюх
Запасные: 31. Кудрик, 37. Муравский, 44. Сагуткин, 11. Очеретько, 19. Тищенко, 28. Выскребенцев, 79. Кулиев, 8. Велев, 77. Кулаков
Мариуполь: 1. Гальчук, 2. Быков, 4. Чоботенко, 95. Стасюк, 96. Кирюханцев, 6. Чех, 9. Мишнев, 17. Горбунов С., 21. Бондаренко, 7. Топалов, 99. Сикан
Добрый вечер, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Колос - Мариуполь.
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Анонс матча Колос - ФК Мариуполь 04.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 29.07.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь можно посмотреть 04.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Мариуполь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Прикарпатье - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Виктория - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Колос - ФК Мариуполь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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