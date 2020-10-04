Колос - ФК Мариуполь онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - ФК Мариуполь 04.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 04.10.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой ФК Мариуполь (Мариуполь):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 29.07.2020 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Прикарпатье - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)

Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960

Страна: Украина

Тренер: Остап Маркевич



Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Виктория - 30.09.2020, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

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