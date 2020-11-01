Заря - АЕК онлайн трансляция матча

04.09.2018 в 10:07 Чигринский: Следил за матчами Динамо с Аяксом Защитник греческого «АЕКа» Дмитрий Чигринский, который пропустил начало сезона из-за травмы, готов к новым вызовам в Лиге чемпионов. «Я уже работаю в общей группе, мог сыграть в последнем туре, однако мы посоветовались с тренером...