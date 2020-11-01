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Заря - АЕК онлайн трансляция матча

Лига Европы - 05 ноября 2020, 22:00 - Славутич-Арена
Главный судья: Уилльям Коллум (Шотландия)
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
Обновить
30'
АЕК
Афины
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Заря
57%
Ничья
10%
АЕК
33%
П1: 2.62 Х: 3.4 П2: 2.936 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.01
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
01.11.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:55 Заря 1 - 2 Завершен Брага П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
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Последние матчи - АЕК
Лига Европы 2019/2020
29.10.2020 - 19:30 АЕК 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:15 Брага 0 - 0 Завершен АЕК Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.08.2020 - 19:00 Аполлон 1 - 0 Завершен АЕК П
Лига Европы 2019/2020
29.08.2019 - 20:30 Трабзонспор 0 - 0 Завершен АЕК Н
Лига Европы 2019/2020
22.08.2019 - 20:45 АЕК 0 - 0 Завершен Трабзонспор Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Заря
57%
Ничья
10%
АЕК
33%
П1: 2.62 Х: 3.4 П2: 2.936 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.01
Трансляция
31'
Желтая карточка
Манталос фолит против Лунева в центре поля, горчичник для грека.
30'
Ливая навешивал с левого фланга, Шевченко на выходе забирает мяч.
28'
Хомченовский простреливал с левого фланга, защитники АЕКа снова играют надежно.
26'
Кочергин пробивает низом с линии штрафной греков, прямо в руки голкиперу.
24'
Манталос фолит в атаке против Вернидуба, штрафной.
22'
Уголовой
Угловой для украинцев, подача во вратарскую оппонентов под удар Кочергину, мяч летит намного выше ворот.
20'
Хомченовский подал с левого фланга в штрафную соперника на Кабаева, но защита затерла нашего игрока и вынесла мяч подальше.
19'
Кабаев играет рукой на линии вратарской АЕКа, стандарт для греков.
18'
Фол в центре поля против Кочергина, штрафной для хозяев.
17'
Циганикс отдавал пас на Кабаева по правому флангу атаки, но слишком сильно, защита перехватила.
15'
Опасный момент
Танкович с левого угла выходил на рандеву с Шевченко, пробил, но вратарь спас свою команду.
14'
Офсайд
Кабаев залез в оффсайд на правом фланге атаки.
12'
Шахов фолит в центре поля, стандарт для нашей команды.
11'
Мантолас простреливал с левого фланга, наша защита сумела перехватить круглого.
9'
Громов пытался обработать пас в штрафной соперника, но защитники вынесли мяч.
7'
Гоооол!!!
Танкович получил передачу в центре вратарской Зари, пробил, от Циганикса мяч влетел в сетку ворот Шевченко.
6'
Иншуа прорывался по левому флангу к штрафной соперника, Хомченовский остановил его и вынес круглого в аут.
4'
Уголовой
Кабаев зарабатывает первый угловой в матче, подача, Иншуа выносит мяч головой.
2'
Опасный момент
Прострел с правого фланга вдоль штрафной украинской команды от Василантопуса, Шевченко кулаками переводит мяч на аут.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (АЕК): Цинтотас, Манталос (кап), Сварнас, Неделчару, Чигринский, Иншуа, Василантопулос, Шахов, Крстичич, Танкович, Ливая.
Инфо
Стартовый состав (Заря): Шевченко (кап), Циганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский, Юрченко, Иванисеня, Кочергин, Кабаев, Громов, Лунев.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 3 тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы 2020/2021 между командами Заря и АЕК.
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Комментарии(2)
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Просто любитель (Днепр)
05.11.2020 в 22:28
Прям мужики. Дают бой.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 22:14
Многообещающее начало
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Анонс матча Заря - АЕК 05.11.2020, Лига Европы

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой АЕК (Афины) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 05.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - АЕК можно посмотреть 05.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Заря - АЕК, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Ингулец - 01.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: АЕК (Афины)
Страна: Греция

Предыдущий поединок команды АЕК был сыгран против Лестер Сити - 29.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.

Следите за результатами матча Заря - АЕК онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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