Заря - АЕК онлайн трансляция матча

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой АЕК (Афины) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 05.11.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Ингулец - 01.11.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: АЕК (Афины)
Страна: Греция
Предыдущий поединок команды АЕК был сыгран против Лестер Сити - 29.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился победой команды Лестер Сити.
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