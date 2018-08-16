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Заря - Брага онлайн трансляция матча

Лига Европы - 29 октября 2020, 19:55 - Славутич-Арена
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 2
Обновить
перерыв
Брага
Брага
Ход матча
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Заря
56%
Ничья
18%
Брага
26%
П1: 4.18 Х: 3.84 П2: 1.936 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.04
Личные встречи
Заря
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Брага
Лига Европы 2018/2019
16.08.2018 - 22:30 Брага 2 - 2 Завершен Заря
Лига Европы 2018/2019
09.08.2018 - 21:30 Заря 1 - 1 Завершен Брага
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:00 Лестер Сити 3 - 0 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря В
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Последние матчи - Брага
Лига Европы 2019/2020
22.10.2020 - 22:15 Брага 0 - 0 Завершен АЕК Н
Чемпионат Португалии 2019/2020
20.07.2020 - 21:00 Тондела 1 - 0 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2019/2020
15.07.2020 - 23:00 Брага 1 - 1 Завершен Белененсеш Н
Чемпионат Португалии 2019/2020
10.07.2020 - 23:15 Пасуш Феррейра 1 - 5 Завершен Брага В
Чемпионат Португалии 2019/2020
30.06.2020 - 23:15 Риу Аве 4 - 3 Завершен Брага П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Заря
56%
Ничья
18%
Брага
26%
П1: 4.18 Х: 3.84 П2: 1.936 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.04
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Опасный момент
Кабаев в штрафной соперника сбросил на Юрченка, тот пробил от газона, но снова мимо рамки.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Опасный момент
Юрченко получил мяч на линии вратарской соперника, пробил слету, мяч полетел немного выше рамки португальцев.
43'
Уголовой
Кабаев заработал корнер для луганчан, подача во вратарскую, Матеус на выходе забирает круглого.
41'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача в штрафную соперника, мяч покидает пределы поля еще во время полета, от ворот.
40'
Кочергин лежит на газоне, мужская боль сковала нашего игрока.
38'
Офсайд
Кабаев залезает в оффсайд, стандарт для Браги.
37'
Гаитан пытался навесить во вратарскую Василя, но тот же Кочергин заблокировал атаку, аут для гостей.
35'
Желтая карточка
Желтая для Кочергина за фол против Паулинье, срыв атаки, штрафной.
33'
Хомченовский прострелил с правого фланга в штрафную оппонента, защитник вынес мяч.
31'
Фаворов фолит в центре поля против Моура, штрафной.
30'
Опасный момент
Юрченко пробивает, но прямо в угол голкипера, тот прочитал задумку и надежно забрал мяч.
29'
Желтая карточка
Желтая для Кармо за фол против Кабаева, опасный штрафной для Зари.
27'
Лунев бьет с левого угла вратарской соперника, мяч пролетел выше рамки Матеуса.
25'
Уголовой
Лунев прострелил с правого фланга в штрафную соперника, защитник вынес мяч на угловой, который опасностью не завершился.
23'
Фол в центре поля со стороны Виано против Кабаева, штрафной.
21'
Хомченовский теряет мяч на правом фланге атаки, аут для Браги.
19'
Офсайд
Взяли мяч под контроль игроки соперника, высоко прессингуют наши футболисты, оффсайд у Паулинье.
17'
Уголовой
Подача от флажка в штрафную гостей, защита вынесла мяч.
16'
Опасный момент
Кочергин на сей раз стреляет с линии вратарской Браги, снова голкипер на месте, угловой.
14'
Опасный момент
Назарина пробил из-за пределов штрафной соперника, Матеус со второй попытки забрал мяч.
13'
Офсайд
Паулинье забежал в первый в матче оффсайд, стандарт для Зари.
11'
Гоооол!!!
Гаитан с линии штрафной стрельнул точно в левый верхний от голкипера угол, без шансов для Василя.
10'
На ровном месте потеряли мяч наши игроки в центре поля, аут для оппонентов.
8'
Иванисеня пробивает из дальней дистанции, мяч летит мимо ворот соперника.
6'
Опасный момент
Штрафной для наших игроков, подача во вратарскую Матеуса, Вернидуб пробил головой, но выше рамки.
4'
Гоооол!!!
Выбежали в контратаку игроки Браги, последовал прострел с правого фланга в штрафную Зари, Паулинье замкнул.
3'
Опасный момент
Кочергин получил круглого во вратарской соперника, пробил, но защита заблокировала выстрел.
2'
Гости начинают поединок с контроля мяча, хозяева пока позиционно обороняются.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Брага): Матеус, Орта (кап), Эсгаю, Виана, Да Силва, Кармо, Моура, Кастру, Франсержиу, Гаитан, Паулинье.
Инфо
Стартовый состав (Заря): Василь, Вернидуб (кап), Хомченовский, Цвек, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Назарина, Лунев, Кочергин, Кабаев.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 2 тура группового этапа розыгрыша Лиги Европы 2020/2021 между командами Заря и Брага.
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Комментарии(4)
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Просто любитель (Днепр)
29.10.2020 в 20:40
Мужики играют как бабы
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0
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
29.10.2020 в 20:37
Переключив.))
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 20:30
Только приехал домой, решил срочно включить посмотреть........ Выключил нафиг
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.10.2020 в 20:19
Какая боль! Вот это да!?? 11-ая минута -- 0:2...
Ответить
0
0


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Анонс матча Заря - Брага 29.10.2020, Лига Европы

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Брага (Брага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 29.10.2020
Время начала матча: 19:55

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Брага (Брага):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Брага и Заря в предыдущем футбольном матче 16.08.2018 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Брага можно посмотреть 29.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Заря - Брага, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Рух - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра

Прошедший поединок команды Брага был сыгран против АЕК - 22.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - Брага онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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