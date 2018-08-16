Заря - Брага онлайн трансляция матча

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Брага (Брага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч начнется на стадионе Славутич-Арена.
Дата проведения матча: 29.10.2020
Время начала матча: 19:55
История противостояний между Заря (Луганск) и командой Брага (Брага):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Брага и Заря в предыдущем футбольном матче 16.08.2018 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Рух - 25.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Заря.
Название: Брага (Брага)
Год основания Брага (Брага): 2004
Страна: Португалия
Тренер: Абел Феррейра
Прошедший поединок команды Брага был сыгран против АЕК - 22.10.2020, в рамках чемпионата Лига Европы 2019/2020 и закончился ничьей.
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