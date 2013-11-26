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Селтик - Милан онлайн трансляция матча

Лига Европы - 22 октября 2020, 22:00 - Селтик Парк
Главный судья: Мэтью Юг (Словения)
Рейтинг матча:
Селтик
Глазго
0 - 2
Обновить
перерыв
Милан
Милан
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Селтик
22%
Ничья
11%
Милан
67%
П1: 3.56 Х: 3.62 П2: 2.15 ТБ 2: 21 ТМ 2: 0
Личные встречи
Селтик
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Милан
Лига Чемпионов 2013/2014
26.11.2013 - 21:45 Селтик 0 - 3 Завершен Милан
Лига Чемпионов 2013/2014
18.09.2013 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Селтик
Последние матчи - Селтик
Лига Чемпионов 2019/2020
26.08.2020 - 21:30 Селтик 1 - 2 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2019/2020
18.08.2020 - 21:45 Селтик 6 - 0 Завершен КР Рейкьявик В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
27.07.2020 - 15:30 Селтик 3 - 1 Завершен Хиберниан В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.07.2020 - 15:00 Селтик 2 - 0 Завершен Росс Каунти В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Селтик П
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Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:15 Интер 1 - 2 Завершен Милан В
Чемпионат Италии 2019/2020
17.10.2020 - 19:00 Интер 0 - 0 Завершен Милан Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 19:00 Милан 0 - 0 Завершен Специя Н
Чемпионат Италии 2019/2020
04.10.2020 - 18:45 Милан 3 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 19:00 Кротоне 0 - 0 Завершен Милан Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Селтик
22%
Ничья
11%
Милан
67%
П1: 3.56 Х: 3.62 П2: 2.15 ТБ 2: 21 ТМ 2: 0
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
44'
Снова пас на ход Диасу, но не достал на сей раз он мяч, от ворот.
42'
Гоооол!!!
Диас получил мяч на линии вратарской соперника, убрал двух оппонентов на замахе и положил мяч точно в правый от голкипера угол.
41'
Эрнандес отдавал пас в штрафную Селтика на Ибрагимовича, но не сумел тот обыграть защитника.
39'
Ничам подавал во вратарскую Милана на Гриффитса, но слишком сильно, мяч того перелетел.
37'
Сам пробивает испанец, мяч попадает в стенку.
36'
Опасный момент
Еще один фол, и снова против Кастильехо, на этот раз намного ближе к воротам оппонентов.
35'
Фол в центре поля против Кастильехо, стандарт для гостей.
33'
Прострельный пас от Далота на Ибрагимовича в штрафную хозяев, мяч перехвачен.
31'
Макгрегор пробивает с линии штрафной, Далот принимает удар на себя.
29'
Кастильехо получил пас во во вратарской Селтика, отдавал передачу, но перехватили соперники круглого.
27'
Штрафной для Милана, подача в штрафную хозяев, Кьяер пробивает головой, но блок от защиты.
25'
Далот финтил у вратарской соперника, но защитник выбил круглого за пределы поля, аут.
23'
Фримпонг прострелил с правого фланга, защитник гостей вынес мяч.
21'
Контролирует мяч Селтик, пытаясь организовать опасную атаку, но пока не очень получается это у шотландцев.
19'
Уголовой
Подача от Гриффитса, мяч выходит на угловой, который опасностью не завершился.
18'
Эрнандес фолит против Аети, потенциально опасный стандарт для хозяев.
17'
Фол в центре поля со стороны Тонали против Макгрегора, штрафной.
15'
Гоооол!!!
Навес во вратарскую Селтика с линии штрафной от Кастильехо, Крунич головой переигрывает голкипера соперника, счет открыт.
13'
Ничам прорывался по правому флангу атаки, но выпустил мяч за пределы поля, аут для гостей.
11'
Офсайд
Хороший пас на ход Гриффитсу, но оффсайд у него.
10'
Фримпонг подал с правого фланга в штрафную Милана, защита выносит круглого.
8'
Аети получил мяч во вратарской соперника, пробил, но снова блок от защитников.
7'
Фол в центре поля против Ничама, стандарт для шотландцев.
5'
Опасный момент
Аер вошел в штрафную соперника, отдал пас на Аети, тот пробил, но выстрел был заблокирован.
3'
Фол в центре поля против Гриффитса, штрафной.
2'
С самого начала поединка мяч под контроль берут итальянцы, хозяева пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовый состав (Милан): Доннарума, Романьелли (кап), Далот, Кьер, Эрнандес, Крунич, Тонали, Кесси, Кастильехо, Ибрагимович, Диас.
Инфо
Стартовый состав (Селтик): Баркас, Браус (кап), Аер, Даффи, Уелш, Лаксальт, Макгрегор, Ничам, Фримпонг, Аети, Гриффитс.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча первого тура группового этапа Лиги Европы 2020/2021 между командами Селтик и Милан.
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Анонс матча Селтик - Милан 22.10.2020, Лига Европы

Поединок между командой Селтик (Глазго) и командой Милан (Милан) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Европы 2019/2020, матч пройдет на стадионе Селтик Парк.

Дата проведения матча: 22.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Селтик (Глазго) и командой Милан (Милан):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Селтик осталась с поражением. Столкновение Селтик и Милан в предыдущем футбольном матче 26.11.2013 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Селтик - Милан можно посмотреть 22.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Селтик - Милан, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Селтик (Глазго)
Год основания Селтик (Глазго): 1887
Страна: Шотландия
Тренер: Ронни Дейла

Прошедший поединок команды Селтик был сыгран против Ференцварош - 26.08.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Ференцварош.

Команда гостей

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий матч команды Милан был сыгран против Интер - 17.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Милан.

Следите за результатами матча Селтик - Милан онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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