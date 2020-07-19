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"Алавес" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 31 октября 2020, 22:00 - Мендисорротца
Главный судья: Алехандро Эрнандез (Испания)
Рейтинг матча:
"Алавес"
Витория-Гастейс
0 - 0
Обновить
13'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Алавес"
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 7.1 Х: 5.05 П2: 1.475 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Интересные факты
  • Barcelona have kept a clean sheet in their last 8 away matches against Deportivo Alaves in all competitions.
  • Barcelona have won their last 8 matches against Deportivo Alaves in all competitions.
  • Deportivo Alaves have seen over 2.5 goals in 10 of their last 12 matches against Barcelona in all competitions.
  • Deportivo Alaves have failed to score in 7 of their last 8 home matches (LaLiga).
  • Barcelona have scored at least 2 goals in their last 8 matches against Deportivo Alaves in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in 9 of Deportivo Alaves's last 10 home games (LaLiga).
Личные встречи
"Алавес"
1
Побед
9
Игр
7
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 "Алавес" 0 - 5 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
21.12.2019 - 17:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен "Алавес"
Чемпионат Испании 2018
23.04.2019 - 22:15 "Алавес" 0 - 2 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018/2019
18.08.2018 - 23:15 "Барселона" 2 - 0 Завершен "Алавес"
Последние матчи - "Алавес"
Чемпионат Испании 2019/2020
25.10.2020 - 14:45 Вальядолид 0 - 2 Завершен "Алавес" В
Чемпионат Испании 2021
18.10.2020 - 19:30 "Алавес" 0 - 2 Завершен Эльче П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 11:45 "Алавес" 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 16:45 "Алавес" 1 - 0 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 19:45 Вильярреал 3 - 1 Завершен "Алавес" П
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Последние матчи - "Барселона"
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен "Севилья" Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Алавес"
27%
Ничья
27%
"Барселона"
45%
П1: 7.1 Х: 5.05 П2: 1.475 ТБ 2: 17 ТМ 2: 1.025
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Фернандо Пачеко
    Вратарь
  • 11
    Луис Риоха
  • 16
    Эдгар Мендес
    Полузащитник
  • 8
    Томас Пина
    Полузащитник
  • 6
    Родриго Баттаглия
  • 24
    Хота Пелетейро
    Полузащитник
  • 3
    Рубен Дуарте
    Защитник
  • 23
    Наварро Р.
  • 5
    Виктор Лагуардия
    Защитник
  • 22
    Лежен Ф.
  • 14
    Дейверсон
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 22
    Анссумане Фати
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
11'
"Барселона" катает мяч в районе центрального круга. До ударов дело не доходит.
8'
Передача Месси на Фати не прошла. Пачеко перехватил пас.
5'
Мендес прострелил в штрафную. Альба перехватил этот пас.
3'
Мяч держится в середине поля. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
"Алавес", стартовый состав: Пачеко - Мендес, Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Пелетейро, Батталья, Пина, Риоха - Дейверсон. Запасные: Сивера, Эли, Перес, Бурги, Гвидетти, Тавареш, Родригес, Сайнс, Агиррегабирия, Марин, Хоселу, Гарсия.
"Барселона", стартовый состав: Нету - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг - Дембеле, Гризманн, Фати - Месси. Запасные: Пенья, Арнау, Брайтвейт, Де Ла Фуэнте, Педри, Фирпо, Дест, Тринкан, Пьянич, Аленья.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 8-го тура Ла Лиги: "Алавес" - "Барселона". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Алавес" - "Барселона" 31.10.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Мендисорротца.

Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Алавес" - "Барселона" можно посмотреть 31.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Алавес" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)
Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921
Страна: Испания
Тренер: Асьер Гаритано

Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Вальядолид - 25.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Алавес".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Ювентус" - 28.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

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