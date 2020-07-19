"Алавес" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Алавес" - "Барселона" 31.10.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Мендисорротца.

Дата проведения матча: 31.10.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда "Алавес" осталась с поражением. Столкновение "Алавес" и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 19.07.2020 закончилось с таким счетом: 0:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Алавес" (Витория-Гастейс)

Год основания "Алавес" (Витория-Гастейс): 1921

Страна: Испания

Тренер: Асьер Гаритано



Предыдущий матч команды "Алавес" был сыгран против Вальядолид - 25.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Алавес".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Предыдущий поединок команды "Барселона" был сыгран против "Ювентус" - 28.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

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