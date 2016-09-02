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Франция - Украина онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 07 октября 2020, 22:10
Рейтинг матча:
Франция
До начала
00 : 00 : 00
Украина
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
Франция
22%
Ничья
26%
Украина
52%
П1: 1.42 Х: 4.74 П2: 7.6 ТБ 2: 23 ТМ 2: 1.01
Личные встречи
Франция
3
Побед
6
Игр
2
Побед
Украина
Молодежная сборная 2016/2017
02.09.2016 - 22:00 Украина 1 - 0 Завершен Франция
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
19.11.2013 - 22:00 Франция 3 - 0 Завершен Украина
Отбор к ЧМ-2014 2013/2014
15.11.2013 - 21:45 Украина 2 - 0 Завершен Франция
Евро-2012 2011/2012
15.06.2012 - 19:00 Украина 0 - 2 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Албания 0 - 2 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Молдова В
Евро 2020 2020
14.10.2019 - 21:45 Франция 1 - 1 Завершен Турция Н
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Последние матчи - Украина
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария В
Сборная Украины 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021
15.11.2019 - 18:30 Украина 2 - 3 Завершен Дания П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
119 Пользователей сделало свой выбор
Франция
22%
Ничья
26%
Украина
52%
П1: 1.42 Х: 4.74 П2: 7.6 ТБ 2: 23 ТМ 2: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 19
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 15
    Стивен Н'Зонзи
    Полузащитник
  • 12
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 17
    Люка Динь
    Защитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 20
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Виссам Бен-Йеддер
    Нападающий
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 21
    Лукас Эрнандес
  • 23
    Мик Меньян
    Вратарь
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 3
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 22
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 12
    Александр Шовковский
    Вратарь
  • 17
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Льорис, Меньян, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Коман, Канте, Эрнандес, Бен Йеддер.
Франция, стартовый состав: Манданда — Павар, Упамекано, Лангле, Динь — Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар — Марсьяль, Жиру.
Запасные: Шовковский, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Чеберко.
Украина, стартовый состав: Бущан — Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко — Малиновский, Харатин, Макаренко — Шапаренко, Ярмоленко, Зубков.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция - Украина. Начало поединка - 22:10.
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Анонс матча Франция - Украина 07.10.2020, Международные товарищеские матчи

Противостояние между командой Франция и командой Украина будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020.

Дата проведения матча: 07.10.2020
Время начала матча: 22:10

История предыдущих матчей

История противостояний между Франция и командой Украина:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Украина и Франция в предыдущем футбольном матче 02.09.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший матч команды Франция был сыгран против Хорватия - 08.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Испания - 06.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Франция - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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