Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2019/2020.
Дата проведения матча: 05.11.2020
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший матч команды Верес был сыгран против Кристалл - 31.10.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Верес.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Оболонь - 31.10.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Оболонь.
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