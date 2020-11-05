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Верес - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Первая лига - 05 ноября 2020, 14:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Металлист 1925
Харьков
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Верес
55%
Ничья
18%
Металлист 1925
27%
Прогноз на матч
Последние матчи - Верес
Первая лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Кристалл 2 - 3 Завершен Верес В
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2019/2020
21.10.2020 - 15:00 МФК Николаев 0 - 0 Завершен Верес Н
Первая лига 2021
16.10.2020 - 15:00 Верес 3 - 1 Завершен Нива В
Первая лига 2021
06.10.2020 - 15:00 Верес 2 - 1 Завершен Кремень В
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Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2021
31.10.2020 - 17:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Оболонь П
Первая лига 2019/2020
26.10.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Первая лига 2019/2020
21.10.2020 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Авангард В
Первая лига 2019/2020
16.10.2020 - 16:00 Волынь 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2021
05.10.2020 - 19:25 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Полесье Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Верес
55%
Ничья
18%
Металлист 1925
27%
Трансляция
Инфо
Стартовый состав (Металист 1925): Сидоренко, Кольцов (кап), Жичиков, Братков, Гошкодеря, Ченбай, Савин, Крыськов, Кравченко, Лукас, Дерек.
Инфо
Стартовый состав (Верес): Когут, Шестаков (кап), Солдат, Гончаренко, Махнев, Пинчук, Полюлях, Кучеров, Пасич, Тимофеенко, Гегедош.
Инфо
Добрый день, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 11 тура украинской Первой лиги 2020/2021 между командами Верес и Металист 1925.
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Анонс матча Верес - Металлист 1925 05.11.2020, Первая лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2019/2020.

Дата проведения матча: 05.11.2020
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Металлист 1925 можно посмотреть 05.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Кристалл - 31.10.2020, в рамках турнира Первая лига 2021 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший поединок команды Металлист 1925 был сыгран против Оболонь - 31.10.2020, в рамках чемпионата Первая лига 2021 и закончился победой команды Оболонь.

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