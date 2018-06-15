Португалия - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Португалия - Испания 07.10.2020, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Португалия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 07.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Португалия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Португалия и Испания в предыдущем футбольном матче 15.06.2018 закончилось с таким счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия

Страна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Швеция - 08.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Фернандо Йерро



Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Украина - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

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