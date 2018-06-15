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Португалия - Испания онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 07 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Португалия
0 - 0
Обновить
16'
Испания
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
55%
Ничья
27%
Испания
18%
Личные встречи
Португалия
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Испания
ЧМ-2018 2017/2018
15.06.2018 - 21:00 Португалия 3 - 3 Завершен Испания
Евро-2012 2011/2012
27.06.2012 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания
Последние матчи - Португалия
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 2 Завершен Португалия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 16:00 Люксембург 0 - 2 Завершен Португалия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Португалия 6 - 0 Завершен Литва В
Сборная Украины 2019/2020
14.10.2019 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Португалия П
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Последние матчи - Испания
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Румыния В
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Испания 7 - 0 Завершен Мальта В
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Швеция 1 - 1 Завершен Испания Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Португалия
55%
Ничья
27%
Испания
18%
Составы команд
Стартовый состав
  • 5
    Рафаэль Геррейро
    Защитник
  • 9
    Адриен Силва
    Полузащитник
  • 6
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 16
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 8
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 20
    Жоау Канселу
    Защитник
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 19
    Родриго
    Нападающий
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 9
    Альберто Морено
    Защитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 15
    Рафа Силва
  • 10
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 22
    Силва Р.
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 13
    Перейра Данилу
    Полузащитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 14
    Вилльям Карвалью
    Полузащитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 11
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
  • 4
    Торрес Pau Francisco
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 22
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 6
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 14
    Хосе Гайя
  • 16
    Родриго Эрнандес
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
15'
Роналду лишили мяч во время попытки зацепиться за мяч на правом фланге атаки.
14'
Канселу выиграл у Регилона борьбе за мяч на правом фланге обороны.
12'
Опасный момент
Ольмо проверил Патрисиу ударом со входа в левый фланг штрафной. Голкипер не спит.
11'
Семеду чуть не привез опасный момент на свои ворота, отдав неточный пас, однако с отскоком у Морено не заладилось.
11'
Опасный момент
Обводящий удар Родриго со входа в правый фланг чужой штрафной отправил мяч в сторону от дальней штанги.
9'
32:68% по контролю мяча.
9'
Владение на первых минутах Португалия проигрывает подчистую.
7'
Геррейру в прыжке перехватил прострел Каналеса с левого фланга, после чего с добивания от ближнего угла вратарской по воротам слету не попал Ольмо.
6'
С правого фланга простреливал Роберто, но вновь португальцы были первыми на мяче.
5'
Ольмо теперь и на правом фланге атаки возник. Стрелял на удачу по вратарской, но никто замыкать не пошел.
4'
Очередь и за португальцами теперь владеть мячом в начинающей фазе атаки.
2'
Опасный момент
Обострял передачей с левого фланга Ольмо пасом в центр штрафной, но Морено не смог обыграть Патрисиу один в один!
1'
Контроль мяча от испанцев на своей половине с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: де Хеа, Симон, Рамос, Навас, П. Торрес, Родри, Мерино, Фати, Гайя, Кампанья, Ф. Торрес, Траоре.
Испания: Аррисабалага — Роберто, Льоренте, Э. Гарсия, Регилон — Себальос, Бускетс, Каналес — Родриго, Морено, Ольмо.
Запасные: Лопеш, Руи Силва, Диаш, Жота, Карвалью, Перейра, Феликс, Секейра, Семеду, Б. Силва, Рафа Силва, Фернандеш.
Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Семеду, Геррейру — Невеш, Моутиньо, Санчеш — Тринкан, А. Силва, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Паоло Валери (Рим, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Жозе Алваладе" (Лиссабон, Португалия) сыграют Португалия и Испания.
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Анонс матча Португалия - Испания 07.10.2020, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Португалия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021.

Дата проведения матча: 07.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Португалия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Португалия и Испания в предыдущем футбольном матче 15.06.2018 закончилось с таким счетом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий поединок команды Португалия был сыгран против Швеция - 08.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Португалия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Предыдущий матч команды Испания был сыгран против Украина - 06.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

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