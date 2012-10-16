Грузия - Беларусь онлайн трансляция матча

Анонс матча Грузия - Беларусь 08.10.2020, Евро 2020

Противостояние между командой Грузия и командой Беларусь будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021.

Дата проведения матча: 08.10.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Грузия и командой Беларусь:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Беларусь, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Беларусь и Грузия в предыдущем футбольном матче 16.10.2012 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Грузия

Страна: Грузия



Прошедший матч команды Грузия был сыгран против Македония - 08.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Беларусь

Страна: Беларусь



Прошедший матч команды Беларусь был сыгран против Казахстан - 07.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Беларусь.

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