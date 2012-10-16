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Грузия - Беларусь онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 08 октября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Грузия
1 - 0
Обновить
82'
Беларусь
Ход матча
Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Грузия
63%
Ничья
17%
Беларусь
20%
Личные встречи
Грузия
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Беларусь
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
16.10.2012 - 19:00 Беларусь 2 - 0 Завершен Грузия
Отбор к ЧМ-2014 2012/2013
07.09.2012 - 20:00 Грузия 1 - 0 Завершен Беларусь
Последние матчи - Грузия
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 19:00 Грузия 1 - 1 Завершен Македония Н
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Эстония 0 - 1 Завершен Грузия В
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Грузия Н
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 18:45 Хорватия 2 - 1 Завершен Грузия П
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Грузия П
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Последние матчи - Беларусь
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 17:00 Казахстан 1 - 2 Завершен Беларусь В
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Беларусь 0 - 2 Завершен Албания П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
26.02.2020 - 17:45 Болгария 0 - 1 Завершен Беларусь В
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Черногория 0 - 0 Завершен Беларусь Н
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 18:45 Черногория 2 - 0 Завершен Беларусь П
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Кто победит?
75 Пользователей сделало свой выбор
Грузия
63%
Ничья
17%
Беларусь
20%
Трансляция
79'
Казаишвили рвался к воротам, его сбили, очень перспективный штрафной разыграют хозяева
78'
Уголовой
Навес в штрафную Грузии, со второй попытки защитники выносят мяч
76'
Грузины отошли назад и отдали инициативу сопернику, не рано ли играть на удержание счета?
74'
Замена
Бордачёв уходит, Печенин выходит
72'
Опасный момент
Гвилия хлестко стрелял в ближний угол, вратарь спасает белорусов
71'
Замена
Лисакович уступает место на поле Лаптеву
70'
Желтая карточка
Казаишвили грубо сыграл в штрафной соперника
69'
Гвилия опасно прострелил во вратарскую, никто не успел на пас
66'
Опасный момент
Еще один опасный момент, Окриашвили немного не попал в дальний угол
65'
Замена
Гвилия вышел у хозяев вместо Китеишвили
64'
Опасный момент
А вот это уже очень опасно, Подстрелов замыкал пас с фланга, рядом с каркасом ворот пролетел снаряд
63'
Замена
Подстрелов заменил у гостей Бахара, а Яблонского заменил Скавыш
63'
Уголовой
Навес с углового, белорусы не смогли ничего создать опасного, однако атака развивается вторым темпом
61'
Канкава пробил по воротам из дальней дистанции, неплохо, хоть и руки голкиперу
58'
Уголовой
Неудачный корнер разыграли хозяева и едва контратаку не провели гости
57'
Опасный момент
Наумов выбил мяч после того, как Какабадзе уже готов был нанести удар из выгодной позиции
55'
Казаишвили сбили в центре поля, не так жестко, поэтому без горчичника
53'
Желтая карточка
Канкава грубо подкатился под оппонента
51'
Резвое начало второго тайма, игра идет без середины поля, обмениваются уколами соперники
49'
Опасный момент
А вот это было опасно - Окриашвили стрелял из-под защитника, голкипер Беларуси не дрогнул
48'
Окриашвили прорвался по флангу и прострелил в центр, никто из партнеров не достал этот мяч
47'
Маевский навесил и Нехайчик мог пробить головой, но проиграл борьбу защитнику на втором этаже
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Уголовой
Бордачёв остановил проход Окриашвили, навес с углового выполнили грузины, ничего опасного - все тот же Бордачёв вынес мяч
43'
Хозяева все контролируют, кажется, что белорусы абсолютно не готовы к игру и не известно за счет чего они могут обыграть соперника
40'
Снова мелкий фол в районе центрального круга, но против грузина, довольно вязкая игра в эти минуты
38'
Бахара сбили в центре поля, грузины фолят далеко от своих ворот
36'
Какабадзе на фланге продавил защитника, прорвался в штрафную и делал хороший пас в центр, белорусы все же перехватили мяч
Инфо
52% против 48% - больше мяч контролируют хозяева
32'
Желтая карточка
За грубую игру наказан Наумов
31'
Опасный момент
Казаишвили в штрафной обыграл защитника и пробил, очень неплохо, правда, голкипер справился без проблем
30'
Гостям не хватает чего-то, чтобы переломить игру, долгий контроль мяча в центре поля ничего поменять в игре не может
27'
Опасный момент
Не опасный навес в штрафную белорусов, голкипер ошибся на выходе, защитник выбил мяч недалеко, возник небольшой пожар, которым не воспользовались грузины
25'
Офсайд
Грузины могли провести контратаку, помешал банальный офсайд
24'
Нехайчик самый активный у гостей хотя и он далеко не всегда может обострить игру, в последнем моменте просто не успел на пас из глубины
21'
Грузия больше контролирует мяч, не спешит в атаках, но и Беларусь не может навязать свою игру
19'
Опасный момент
Опасный удар наносил Бахар, издали и на силу - чуть выше ворот пролетел мяч
18'
Казаишвили завозился перед штрафной белорусов, передержал мяч, так и не получилось завершить атаку ударом
15'
Нехайчик навесил в штрафную Лории, защитники выносят мяч и сразу же скоростная контратака Грузии
13'
Хозяева встречи навязывают более вязкую игру в центре поля, хотя и стараются проводить свои выпады
11'
Беларусы помчались вперед, не все у них получается, но старание заслуживает внимания
8'
Гоооол!!!
Окриашвили пробил с точки, без шансов для голкипера, точно под штангу - 1:0!
7'
Опасный момент
Пенальти заработали грузины, Окриашвили врывался в штрафную, в свободную зону, его защитники зажали в коробочку - Чакыр увидел очевидный фол
6'
Уголовой
Угловой разыграли хозяева, навес и гости легко отбиваются
5'
Грузины провели хорошую комбинацию, Кварацхелия под острым углом вышел на свидание с Хаткевичем и не смог его переиграть
2'
Несколько хаотичное начало игры, много борьбы в центре поля
Свисток
Матч начался
Беларусь: 16. Хаткевич, 3. Мартынович, 4. Наумов Н., 13. Золотов, 21. Бордачёв, 14. Яблонский, 18. Хачатурян А., 23. Нехайчик, 9. Эбонг, 10. Бахар, 17. Лисакович
Запасные: 1. Гутор, 16. Игнатович С., 5. Поляков, 8. Сачивко, 15. Юзепчук, 18. Маевский И., 19. Подстрелов, 22. Стасевич, 11. Скавыш, 15. Лаптев
Грузия: 1. Лория Г., 2. Какабадзе, 2. Двали, 4. Кашия, 5. Кверквелия, 4. Квеквескири Н., 7. Канкава, 8. Казаишвили, 10. Китеишвили, 18. Кварацхелия, 10. Окриашвили
Запасные: 12. Макаридзе, 17. Купатадзе, 5. Григалава, 6. Даушвили, 15. Абурджания, 20. Джигаури, 21. Гвилия, 9. Шенгелия, 11. Квилитая, 13. Качарава, 14. Лобжанидзе
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Беларусь.
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Анонс матча Грузия - Беларусь 08.10.2020, Евро 2020

Противостояние между командой Грузия и командой Беларусь будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Евро 2020 2021.

Дата проведения матча: 08.10.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Грузия и командой Беларусь:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Беларусь, тогда как команда Грузия осталась с поражением. Столкновение Беларусь и Грузия в предыдущем футбольном матче 16.10.2012 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Грузия - Беларусь можно посмотреть 08.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Грузия - Беларусь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Грузия
Страна: Грузия

Прошедший матч команды Грузия был сыгран против Македония - 08.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Беларусь
Страна: Беларусь

Прошедший матч команды Беларусь был сыгран против Казахстан - 07.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Беларусь.

Следите за результатами матча Грузия - Беларусь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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