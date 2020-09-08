Исландия - Румыния онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Исландия и командой Румыния будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021.
Дата проведения матча: 08.10.2020
Время начала матча: 21:45
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон
Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Бельгия - 08.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Бельгия.
Название: Румыния
Страна: Румыния
Предыдущий матч команды Румыния был сыгран против Австрия - 07.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Румыния.
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