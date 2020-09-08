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Исландия - Румыния онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 08 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Исландия
2 - 1
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69'
Румыния
Ход матча
16' Гилфи Сигурдссон 36' Александру Максим 36' Гилфи Сигурдссон
46' Георге Пушкаш 46' Иянис Хаги 63' Александру Максим 63' Рагнар Сигурдссон
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Исландия
47%
Ничья
24%
Румыния
29%
Последние матчи - Исландия
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Бельгия 5 - 1 Завершен Исландия П
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
20.01.2020 - 01:45 Исландия 1 - 0 Завершен Сальвадор В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
16.01.2020 - 02:00 Канада 0 - 1 Завершен Исландия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Молдова 1 - 2 Завершен Исландия В
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Последние матчи - Румыния
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Австрия 2 - 3 Завершен Румыния В
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Румыния 1 - 1 Завершен Северная Ирландия Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Румыния П
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Румыния 0 - 2 Завершен Швеция П
Евро 2020 2020
15.10.2019 - 21:45 Румыния 1 - 1 Завершен Норвегия Н
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Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Исландия
47%
Ничья
24%
Румыния
29%
Главные события
63'
Александру Максим ГООЛ!
Рагнар Сигурдссон
63'
36'
Александру Максим
ГООЛ! Гилфи Сигурдссон
36'
ГООЛ! Гилфи Сигурдссон
16'
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Кари Арнасон
    Защитник
  • 1
    Халльдоурссон Х. (В
  • 8
    Биркир Бьярнасон
    Полузащитник
  • 7
    Йохан Гудмундссон
    Полузащитник
  • 17
    Арон Гуннарссон
    Полузащитник
  • 18
    Хердур Магнуссон
  • 4
    Виктор Палссон
  • 10
    Гилфи Сигурдссон
    Полузащитник
    36 16
  • 6
    Рагнар Сигурдссон
    Защитник
  • 21
    Арнор Траустасон
    Полузащитник
  • 11
    Альфред Финнбогасон
    Нападающий
  • 12
    Чиприан Тэтэрушану
    Вратарь
  • 6
    Кристиан Маня
  • 5
    Михай Бэлаша
    Защитник
  • 23
    Николае Станчу
  • 10
    Александру Максим
    Полузащитник
    36
  • 17
    Чиприан Дяк
    Полузащитник
  • 7
    Алин Тошка
    Защитник
  • 20
    Йонуц Митрицэ
    Полузащитник
  • 7
    Денис Алибек
    Нападающий
Запасные игроки
  • 22
    Бедвар Бедварссон
  • 20
    Альберт Гудмундссон
    Полузащитник
  • 5
    Сверрир Ингасон
    Защитник
  • 12
    Эгмундур Кристинссон
    Вратарь
  • 19
    Видар Кьяртанссон
    Нападающий
  • 13
    Рунар Рунарссон
    Вратарь
  • 2
    Биркир Севарссон
  • 9
    Колбейн Сигторссон
    Нападающий
  • 23
    Ари Скуласон
    Вратарь
  • 15
    Андерсон М.
  • 16
    Рунар Сигурйонссон
    Полузащитник
  • 3
    Хоральмур Эйольфссон
  • 4
    Сержу Ханка
    Полузащитник
  • 8
    Александру Чикылдэу
    Полузащитник
  • 9
    Георге Пушкаш
    Нападающий
    46
  • 11
    Никусор Банку
    Защитник
  • 13
    Клаудиу Кешерю
    Нападающий
  • 14
    Иянис Хаги
    46
  • 18
    Рэзван Марин
    Полузащитник
  • 21
    Драгош Григоре
    Защитник
  • 3
    Алин Тошка
    Защитник
  • 16
    Костин Лазэр
    Полузащитник
  • 1
    Флорин Ницэ
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
64'
Спорный пенальти от Максима. Была явная остановка перед ударом.
63'
Гоооол!!!
ГОЛ! С пенальти Максим осторожно пробил в правый нижний угол!
63'
Желтая карточка
Рагнар Сигурдссон предупрежден за отмашку.
62'
Опасный момент
И это ПЕНАЛЬТИ!
61'
Главный уже отправился смотреть повтор.
61'
Сигурдссон локтем отмахнулся от Буркэ! Очень опасный момент для Исландии!
59'
Опасный момент
Есть намеки на пенальти в ворота Исландии. Буркэ толкали в спину во время подачи от Хаджи со штрафного до контратаки хозяев.
58'
Опасный момент
ТЭТЭРУШАНУ! Не позволил голкипер переиграть себя Траустасону, которому с правого фланга простреливал Пальссон, до этого совершивший феноменальный рывок в контратаку!
57'
Маня заработал штрафной на правом фланге в борьбе с Магнуссоном.
57'
Арнасон принял на себя плотный удар из-за пределов штрафной от Максима.
55'
Явно сыграл рукой Буркэ в борьбе с Гудмундссоном за мяч на левом фланге обороны.
53'
Янку с правого фланга выдал высокий навес, но мяч перелетел над головой Пушкаша, который стоял в центре штрафной.
51'
Сорвал выход гостей в контратаку мелким фолом в центре поля Гуннарссон.
49'
Прострел Гудмундссона от лицевой на левом фланге штрафной был блокирован Маней.
48'
Опасный момент
Удар из центра поля от Магнуссона! Мяч проскользил по сетке над перекладиной!
46'
Полностью поменяли фронт атаки румыны. Радикально.
46'
Замена
Янку, Пушкаш, Хаджи вышли после перерыва вместо Митрице, Дяка и Алибека соответственно.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Станчу в грубом подкате сбил Траустасона при выходе соперников в атаку через левый фланг.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Какой классный розыгрыш от Румынии у чужой штрафной! И пятки были, и игра в одно касание на скорости, но, в итоге, с левого фланга Камора подал неточно.
41'
Штрафной заработал Гудмундссон у входа в правый фланг чужие владения, качественно поставив спину Станчу.
39'
Безадресный заброс с правого фланга от Мани из глубины правого фланга в направлении штрафной.
36'
Желтая карточка
Максим получил отложенное предупреждение за фол в центре поля при второй голевой атаке Исландии.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сигурдссон уже с дублем, и уверенно идет к рекорду по забитым мячам для своей сборной! Прострел с правого фланга был завершен ударом в касание из центра штрафной!
33'
Это звучит странно, но кажется, что на поле завелся крот. Да, именно настоящий крот. В одной и той же точке все время футболисты втаптывают газон.
31'
Румыния владеет явным преимуществом в контроле.
29'
Поделились картинкой и с нами — очевидный офсайд.
29'
Офсайд
Нет! Гола не будет! Офсайд у Гудмундссона.
29'
Что-то очень долго высматривают ассистенты.
27'
Опасный момент
Ан нет! Смотрим VAR!
27'
Офсайд
ГОЛ?! Офсайд! Забежал под передачу партнера из глубины Гудмундссон раньше времени, после чего перебросил голкипера.
24'
Осадили румыны чужу штрафную подачами с угловых.
21'
Опасный момент
И еще один удар со средней дистанции от Сигурдссона! Тэтэрушану чудом среагировал на вылетевший из-за спин защитников мяч!
19'
Подачу с правого фланга от Дяк в центре штрафной перехватил Арнасон.
18'
Румыны заметно обозлились на пропущенный гол. Наращивают темп на чужой половине.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Первая же атака хозяев завершилась дриблингом Сигурдссона на подходе к чужой штрафной, после чего последовал точный удар в правый нижний угол!
14'
Уголовой
Рагнар перехватил подачу Максима с углового на левом фланге.
12'
Не сумел Алибек зацепиться за верховой мяч после передачи с левого фланга к чужой штрафной.
10'
Неспешный розыгрыш от Румынии по своей половине.
7'
Исландия не может выйти из-под прессинга на своей половине.
4'
Прострел с левого фланга от Тошки был блокирован. Мяч попал в руку Сигурдссону, после чего ушел за пределы поля. Пенальти нет.
2'
Фол от Дяка в атаке при отборе мяча на чужой половине.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ницэ, Лазар, Тошка, Ханка, Чикылдэу, Пушкаш, Банку, Кешерю, Хаджи, Марин, Янку, Григоре.
Румыния: Тэтэрушану — Маня, Бэласа, Буркэ, Камора — Станчу, Крету, Максим — Дяк, Алибек, Митрицэ.
Запасные: Кристинссон, Рунарссон, Севарссон, Эйольфссон, Ингасон, Сигторссон, Андерсон, Сигурьонссон, Кьяртанссон, Гвюдмюндссон, Бедварссон, Скуласон.
Исландия: Халльдоурссон — Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон — Траустасон, Гуннарссон, Бьярнасон, Гвюдмюндссон — Сигурдссон, Финнбогасон.
Победитель пары сыграет с наиболее успешной команой из матча Венгрия — Болгария, по результатам чего станет известен последний участник группы C на чемпионате Европы-2020, в которой уже присутствуют Нидерланды, УКРАИНА и Австрия.
Дамир Скомина (Копер, Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинала пути А плей-офф квалификации Чемпионата Европы. На поле стадиона "Лаугардалсвеллур" (Рейкьявик, Исландия) сыграют Украина U-21 и Румыния.
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Комментарии(1)
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kamalowazin
08.10.2020 в 22:11
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Анонс матча Исландия - Румыния 08.10.2020, Евро 2020

Противостояние между командой Исландия и командой Румыния будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021.

Дата проведения матча: 08.10.2020
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Исландия - Румыния можно посмотреть 08.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Исландия - Румыния, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Исландия
Страна: Исландия
Тренер: Хеймир Хадльгримссон

Предыдущий поединок команды Исландия был сыгран против Бельгия - 08.09.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Команда гостей

Название: Румыния
Страна: Румыния

Предыдущий матч команды Румыния был сыгран против Австрия - 07.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Румыния.

Следите за результатами матча Исландия - Румыния онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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