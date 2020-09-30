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"Боруссия" - "Бавария" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 07 ноября 2020, 19:30 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Графе М. (Гер)
Рейтинг матча:
"Боруссия"
Дортмунд
1 - 1
Обновить
49'
"Бавария"
Мюнхен
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Боруссия"
33%
Ничья
40%
"Бавария"
27%
П1: 4.14 Х: 4.34 П2: 1.835 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Интересные факты
  • Bayern have won 18 of their last 19 matches (Bundesliga).
  • Bayern have been winning at both half time and full time in 10 of their last 11 away matches (Bundesliga).
  • Borussia Dortmund have been drawing at half time and winning at full time in their last 3 matches (Bundesliga).
  • Borussia Dortmund have seen over 2.5 goals in 10 of their last 12 matches against Bayern in all competitions.
  • Bayern have been winning at both half time and full time in 7 of their last 9 matches against Borussia Dortmund in all competitions.
  • Borussia Dortmund have kept a clean sheet in their last 4 matches (Bundesliga).
  • Bayern have scored at least 2 goals in 10 of their last 12 matches against Borussia Dortmund in all competitions.
  • Borussia Dortmund have scored at least 3 goals in their last 3 home matches (Bundesliga).
  • Borussia Dortmund have won their last 4 matches (Bundesliga).
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в последних 4 домашних матчах команды Боруссия
  • Команда Бавария забила как минимум 2 гола в 7 из последних 8 матчей
  • Bayern have won their last 3 matches against Borussia Dortmund in all competitions.
Личные встречи
"Боруссия"
10
Побед
33
Игр
17
Побед
"Бавария"
Суперкубок Германии 2021
30.09.2020 - 21:30 "Бавария" 3 - 2 Завершен "Боруссия"
Чемпионат Германии 2021
26.05.2020 - 19:30 "Боруссия" 0 - 1 Завершен "Бавария"
Чемпионат Германии 2019/2020
09.11.2019 - 19:30 "Бавария" 4 - 0 Завершен "Боруссия"
Суперкубок Германии 2019/2020
03.08.2019 - 21:30 "Боруссия" 2 - 0 Завершен "Бавария"
Последние матчи - "Боруссия"
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Брюгге 0 - 3 Завершен "Боруссия" В
Чемпионат Германии 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 Арминия 0 - 2 Завершен "Боруссия" В
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Боруссия" 2 - 0 Завершен "Зенит" В
Чемпионат Германии 2019/2020
24.10.2020 - 19:30 "Боруссия" 3 - 0 Завершен Шальке В
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен "Боруссия" П
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Последние матчи - "Бавария"
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 Зальцбург 2 - 6 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2019/2020
31.10.2020 - 17:45 Кёльн 1 - 2 Завершен "Бавария" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 19:55 Локомотив 1 - 2 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Бавария" 5 - 0 Завершен Айнтрахт В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 "Бавария" 4 - 0 Завершен "Атлетико" В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Боруссия"
33%
Ничья
40%
"Бавария"
27%
П1: 4.14 Х: 4.34 П2: 1.835 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
0
Роман Бюрки
0
Томас Менье
0
Аканджи
0
Матс Хуммельс
0
Рафаэл Геррейру
0
Махмуд Дахуд
0
Аксель Витсель
0
Марко Ройс
0
Джейдон Санчо
0
Reyna G. (C
0
Haland Erling
0
Мануэль Нойер
0
Бенжамен Павар
0
Давид Алаба
0
Жером Боатенг
0
Лукас
0
Леон Горецка
0
Йозуа Киммих
0
Серж Гнабри
0
Томас Мюллер
0
Кингсли Коман
0
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 0
    Haland Erling
  • 0
    Марко Ройс
    Полузащитник
  • 0
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 0
    Reyna G. (C
  • 0
    Махмуд Дахуд
  • 0
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 0
    Томас Менье
    Защитник
  • 0
    Аканджи
  • 0
    Матс Хуммельс
    Защитник
  • 0
    Рафаэл Геррейру
  • 0
    Роман Бюрки
    Вратарь
  • 0
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 0
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 0
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 0
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 0
    Леон Горецка
  • 0
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 0
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 0
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 0
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 0
    Лукас
    Полузащитник
  • 0
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+3'
Гоооол!!!
Алаба после раскатки мяча на одном метре мощно пробивает и поражает левый от Бюрке верхний угол, еще и рикошет помог.
45+2'
Опасный момент
Гнабри заработал очень опасный штрафной для своей команды, желтая для Дилейни.
45'
Инфо
Рефери компенсировал 3 минуты ко времени первого тайма.
45'
Гоооол!!!
Геррейро прошел по левому флангу, прострелил во вратарскую соперника, Ройс расстрелял ворота Ноера, не прикрыт он был.
44'
Офсайд
Оффсайд на правом фланге у Толиссо, стандарт.
43'
Фол против Комана, штрафной для гостей в центре поля.
41'
Опасный момент
Ройс навесил с левого фланга, Витсель слету пробивал, но мимо ворот.
40'
Санчо ошибся при передаче на ход партнеру в атаке, мяч у Баварии.
38'
Мюллер навешивает в штрафную соперника с левого фланга, Коман пробивает головой, но далеко от ворот и не опасно, мяч в руках у голкипера.
36'
Замена
Замена у Баварии: вместо Киммиха на поле вышел Толиссо.
35'
Сам Йозуа и пострадал в том эпизоде, оказывают ему помощь врачи.
34'
Желтая карточка
Отложенная желтая карточка для Киммиха за фол в центре поля против Холланда.
33'
Алаба пробивает, но попадает в стенку.
32'
Опасный момент
Комман зарабатывает перспективный штрафной для своей команды.
31'
Уголовой
Угловой для Боруссии, подача от Геррейру, Горецка мяч вынес.
30'
Эрнандес высоко подает с правого фланга, Комман пробивает головой по воротам Бюрке, но не сильно и прямо в руки.
28'
Штрафной для баварцев, попытка розыгрыша от Киммиха, но не удачно.
27'
Офсайд
После просмотра VAR рефери гол отменил, оффсайд у Роберта.
25'
Опасный момент
Гнабри шатнул соперника на правом фланге, прострелил низом, Левандовски носком дотянулся и замкнул пас.
23'
Холланд нарушает правила в центре поля против Боатенга, рефери предупредил игрока Дортмунда.
21'
Опасный момент
Рейна отдавал шикарный пас на Холланда, тот с левого угла выходил на рандеву с Ноером, но пробил мимо.
20'
Алаба пытался разогнать атаку по правому фланг, но защита Боруссии остановила его.
19'
Против Киммиха фол в центре поля, мелкие нарушение и не очень активная игра, штрафной.
17'
Опасный момент
Холланд пробивал низом с левого угла вратарской Баварии, но мяч проходит мимо ворот.
16'
Холланд играет рукой в центре поля, штрафной.
14'
Уголовой
Теперь корнер для гостей, навес, мяч пролетает по головам, еще один небольшой навес, Горецка пробивает головой, но Бюрке тащит.
12'
Уголовой
Первый угловой для Боруссии, подача в штрафную соперника, Мюнхен отбивается и выносит мяч.
10'
Офсайд
Мюллер на правом фланге забрался в первый в матче оффсайд, стандарт.
8'
Обе команды подолгу играют с мячем, хозяева больше пытаются организовать быструю атаку, а гости - позиционную.
6'
Витсель пробивал с линии вратарской баварцев, но слабо и не точно получилось.
5'
Мюллер из далека навешивает во вратарскую соперника, но прямо в руки голкипера.
3'
Холланд ворвался с левого фланга в штрафную Баварии, но точный пас на партнера отдать не сумел, мяч в руках Ноера.
2'
Опасный момент
Левандовски получил мяч на правом углу ворот соперника, пробивал, но мяч попал в сетку с тыльной стороны.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Бавария): Ноер (кап), Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Мюллер, Коман, Левандовски, Гнабри.
Инфо
Стартовый состав (Боррусия Д.): Бюрке, Ройс (кап), Геррейро, Хуммельс, Аканджи, Менье, Делейни, Витсель, Санчо, Рейна, Холанд.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 7 тура немецкой Бундеслиги сезона 2020/2021 между командами Боруссия Д. - Бавария.
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Анонс матча "Боруссия" - "Бавария" 07.11.2020, Чемпионат Германии

Матч между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Германии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Боруссия" (Дортмунд) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария" можно посмотреть 07.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Люсьен Фавр

Предыдущий матч команды "Боруссия" был сыгран против Брюгге - 04.11.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший поединок команды "Бавария" был сыгран против Зальцбург - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча "Боруссия" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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