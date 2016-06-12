Украина - Германия онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Германия 10.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Украина и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 10.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Германия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Германия и Украина в предыдущем футбольном матче 12.06.2016 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Франция - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Турция - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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