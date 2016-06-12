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Украина - Германия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 10 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Германия
Кто победит?
354 Пользователей сделало свой выбор
Украина
37%
Ничья
25%
Германия
38%
Личные встречи
Украина
0
Побед
4
Игр
3
Побед
Германия
Евро-2016 2015/2016
12.06.2016 - 22:00 Германия 2 - 0 Завершен Украина
Отбор к Евро-2015 (U-21) 2013/2014
14.10.2014 - 19:00 Германия 2 - 0 Завершен Украина
Отбор к Евро-2015 (U-21) 2013/2014
10.10.2014 - 18:30 Украина 0 - 3 Завершен Германия
Сборная Украины 2010/2011
11.11.2011 - 21:45 Украина 3 - 3 Завершен Германия
Последние матчи - Украина
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария В
Сборная Украины 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Украина Н
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Последние матчи - Германия
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Турция Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Германия 3 - 3 Завершен Турция Н
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Германия 6 - 1 Завершен Северная Ирландия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
354 Пользователей сделало свой выбор
Украина
37%
Ничья
25%
Германия
38%
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 20
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
  • 7
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 3
    Марцель Хальстенберг
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 6
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 13
    Лукас Клостерманн
    Защитник
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 15
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 4
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 19
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 6
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 3
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 12
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 22
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 22
    Кевин Трапп
    Вратарь
  • 12
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 19
    Робин Госенс
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Орель Гринфилд (Израиль).
Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков.
Украина, стартовый состав: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.
Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан.
Германия, стартовый состав: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер — Клостерманн, Киммих, Кроос, Хальстенберг — Дракслер, Горецка — Гнабри.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА: Украина - Германия. Начало поединка - 21:45.
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Анонс матча Украина - Германия 10.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Украина и командой Германия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 10.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Украина и командой Германия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Германия, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Германия и Украина в предыдущем футбольном матче 12.06.2016 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Германия можно посмотреть 10.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Германия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Франция - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Прошедший поединок команды Германия был сыгран против Турция - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Украина - Германия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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