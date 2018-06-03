Испания - Швейцария онлайн трансляция матча

Поединок между командой Испания и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 10.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Испания и командой Швейцария:
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Швейцария в предыдущем футбольном матче 03.06.2018 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро
Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Португалия - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Хорватия - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хорватия.
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