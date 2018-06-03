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Испания - Швейцария онлайн трансляция матча

Лига Наций - 10 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Испания
0 - 0
До начала
00 : 00 : 00
Швейцария
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Испания
53%
Ничья
26%
Швейцария
21%
Личные встречи
Испания
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Швейцария
Контрольные матчи 2017/2018
03.06.2018 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Швейцария
Чемпионат Австралии 2010/2011
25.06.2011 - 21:45 Швейцария 0 - 2 Завершен Испания
Последние матчи - Испания
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Румыния В
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Испания 7 - 0 Завершен Мальта В
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Последние матчи - Швейцария
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Гибралтар 1 - 6 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2020
15.11.2019 - 21:45 Швейцария 1 - 0 Завершен Грузия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Испания
53%
Ничья
26%
Швейцария
21%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 6
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 14
    Хосе Гайя
  • 4
    Торрес Pau Francisco
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 22
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 2
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 22
    Фабиан Шер
  • 4
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 3
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 8
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 10
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 15
    Соу Джибриль
  • 18
    Адмир Мехмеди
    Нападающий
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 9
    Харис Сеферович
    Нападающий
Запасные игроки
  • 19
    Родриго
    Нападающий
  • 16
    Родриго Эрнандес
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 12
    Ивон Мвого
  • 23
    Шакири Джердан
  • 21
    Джонас Омлин
  • 5
    Бесир Омеражик
  • 7
    Седрик Иттен
    Полузащитник
  • 11
    Варгас Р.
  • 14
    Стивен Цубер
    Полузащитник
  • 16
    Кристиан Фассначт
  • 17
    Джордан Мвула Лотомба
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
  • 20
    Эдмилсон Фернандеш
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Мвого, Омлин, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гавранович, Фернандес, Шакири.
Швейцария: Зоммер — Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Бенито — Соу, Джака, Фройлер — Сеферович, Мехмеди.
Запасные: Кепа, Симон, Льоренте, Регилон, Себальос, Морено, Каналес, Траоре, Гарсия, Родри, Родриго, Роберто.
Испания: де Хеа — Навас, Рамос, Пау Торрес, Гайя — Мерино, Бускетс — Оярсабаль, Ольмо, Ферран Торрес — Фати.
Стали известны стартовые составы:
Али Палабийик (Анкара, Турция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4. На поле стадиона "Альфредо Ди Стефано" (Мадрид, Испания) сыграют Испания и Швейцария.
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Анонс матча Испания - Швейцария 10.10.2020, Лига Наций

Поединок между командой Испания и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 10.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Испания и командой Швейцария:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Испания и Швейцария в предыдущем футбольном матче 03.06.2018 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Швейцария можно посмотреть 10.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Португалия - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Хорватия - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хорватия.

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