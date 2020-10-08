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Босния и Герцеговина - Нидерланды онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Босния и Герцеговина
0 - 0
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38'
Нидерланды
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
15%
Ничья
15%
Нидерланды
69%
Последние матчи - Босния и Герцеговина
Последние матчи - Нидерланды
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Нидерланды 0 - 1 Завершен Мексика П
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Нидерланды 0 - 1 Завершен Италия П
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша В
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Нидерланды 5 - 0 Завершен Эстония В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 21:45 Северная Ирландия 0 - 0 Завершен Нидерланды Н
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Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Босния и Герцеговина
15%
Ничья
15%
Нидерланды
69%
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Ибрагим Шехич
    Вратарь
  • 14
    Амер Гояк
    Полузащитник
  • 18
    Милан Джурич
    Нападающий
  • 19
    Раде Крунич
    Полузащитник
  • 13
    Гойко Цимирот
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 4
    Дарко Тодорович
  • 11
    Квинси Промес
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 17
    Дейли Блинд
    Защитник
  • 1
    Яспер Силлессен
    Вратарь
  • 19
    Де Йонг Лук
Запасные игроки
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 9
    Армин Ходжич
    Нападающий
  • 5
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 22
    Кенан Пирич
    Вратарь
  • 1
    Асмир Бегович
    Вратарь
  • 23
    Дени Милошевич
    Полузащитник
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
  • 18
    Кельвин Стенджс
  • 16
    Кевин Стротман
    Полузащитник
  • 14
    Теун Коопмеинерс
  • 9
    Райан Бабел
    Нападающий
  • 7
    Стивен Бергёйс
    Нападающий
  • 5
    Натан Аке
    Защитник
  • 3
    Йоел Велтман
    Защитник
  • 2
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 23
    Марко Бизот
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
36'
Де Врей заблокировал попытку Крунича завершить ударом из-за пределов штрафной передачу с правого фланга от Пьянича.
35'
Подачей с правого фланга Думфрис попал в Кадушича.
32'
Офсайд
Татар стартовал уже в офсайде под передачу по правому флангу.
31'
Де Роон в центре поля сбил Крунича ударом сзади по ногам.
29'
Опасный момент
Промес в контратаке пробил со входа в левый фланг штрафной, но лишь отправил мяч на трибуны.
28'
Опасный момент
Махнул ногой мимо мяча Дужрич, совершая попытку с левого фланга штрафной завершить отскок от Ван Дейка!
26'
Утянул на газон Крунча на правом фланге обороны де Роон.
24'
Офсайд
Ох! Как же ошибся боковой арбитр, фиксируя офсайд у Джурича при передаче верхом со своей половины! Блинд проспал выход.
22'
Дриблинг от Люка у чужой штрафной — это из разряда фантастики. Не удалось и корпусом укрыть мяч.
20'
Де Врею удалось не пропустить мяч между ног при передаче от Гояка на ход в контратаке.
19'
Ван Дейк без труда убрал корпусом от мяча Джурича в борьбе за верховой мяч в штрафной.
17'
Уголовой
Угловой с правого фланга от Пьянича ознаменовался отвратной подачей.
15'
В центре поля в подкате против Гояка опасно сыграл Люк де Йонг.
14'
Нидерланды ведут игру достаточно уверенно, но в завершающей стадии передач не так уж и много от них.
12'
Опасный момент
Гояка бросили одного в штрафной под передачу с правого фланга на противоположный фланг, однако удара так и не случилось — в подкате успел вернуться де Врей!
11'
Крунич на бедро принял де Врея на своей половине, арбитр игру не остановил, после чего Думфрис срубил соперника подкатом.
9'
Офсайд
Думфрис грудью скидывал мяч на ход Малену в правый фланг штрафной, но партнер был в офсайде.
8'
Джурич в классном подкате сумел лишить мяча Думфриса в левом фланге обороны.
6'
Опасный момент
Головой завершал де Врей подачу с правого фланга со штрафного, однако с близкой дистанции втопил что есть сил в газон! Рикошет пришелся в сторону от дальней штанги.
5'
Гояк сфолил на левом фланге обороны против Думфриса.
4'
Офсайд
Промес попал в офсайд при переводе верхом в левый фланг атаки от де Врея. До этого, он же не смог остановить мяч после передачи ван Дейка.
2'
Мален подавал с правого фланга, но лишь отправил мяч в сетку с внешней стороны.
1'
Нидерланды контролируют мяч у центральной линии.
1'
Все три полузащитника гостей на желтых. Предупреждение сегодня — вне заявки на матч против Италии.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Крул, Бизот, Хатебур, Велтман, Аке, Бергхейс, Бабель, Вейндал, Копмейнерс, Строотман, Стенгс, ван де Беек.
Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Врей, ван Дейк, Блинд — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален, Л. де Йонг, Промес.
Запасные: Бегович, Пирич, Ахмедходжич, Колашинац, Хаджиахметович, Хотич, Ходжич, Джеко, Ципетич, Хайрадинович, Лончар, Милошевич.
Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич — Пьянич, Симирот, Крунич — Татар, Джурич, Гояк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Иштван Ковач (Карей, Румыния) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1. На поле стадиона "Билино Поле" (Зеница, Босния и Герцеговина) сыграют Босния и Герцеговина и Нидерланды.
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Анонс матча Босния и Герцеговина - Нидерланды 11.10.2020, Лига Наций

Матч между командой Босния и Герцеговина и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Босния и Герцеговина - Нидерланды можно посмотреть 11.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Босния и Герцеговина - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина

Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Северная Ирландия - 08.10.2020, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Северная Ирландия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Мексика - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Мексика.

Следите за результатами матча Босния и Герцеговина - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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