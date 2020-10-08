Босния и Герцеговина - Нидерланды онлайн трансляция матча

Матч между командой Босния и Герцеговина и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Босния и Герцеговина
Страна: Босния и Герцеговина
Прошедший матч команды Босния и Герцеговина был сыгран против Северная Ирландия - 08.10.2020, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Северная Ирландия.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Мексика - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Мексика.
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