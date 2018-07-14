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Англия - Бельгия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Англия
0 - 1
Обновить
38'
Бельгия
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Англия
24%
Ничья
24%
Бельгия
53%
Личные встречи
Англия
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Бельгия
ЧМ-2018 2017/2018
14.07.2018 - 17:00 Бельгия 2 - 0 Завершен Англия
ЧМ-2018 2017/2018
28.06.2018 - 21:00 Англия 0 - 1 Завершен Бельгия
Последние матчи - Англия
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия Н
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 19:00 Косово 0 - 4 Завершен Англия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Англия 7 - 0 Завершен Черногория В
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Последние матчи - Бельгия
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Бельгия 5 - 1 Завершен Исландия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 2 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Бельгия 6 - 1 Завершен Кипр В
Евро 2020 2020
16.11.2019 - 19:00 Россия 1 - 4 Завершен Бельгия В
Евро 2020 2020
13.10.2019 - 16:00 Казахстан 0 - 2 Завершен Бельгия В
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Новости команд
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Англия
24%
Ничья
24%
Бельгия
53%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 9
    Доминик Калверт-Льюин
    Полузащитник
  • 8
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 7
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 10
    Mount Mason
  • 3
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 5
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 6
    Хари Магуайр
  • 4
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 2
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 11
    Маркус Рашфорд
    Нападающий
  • 12
    Симон Миньоле
    Вратарь
  • 7
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 11
    Янник Карраско
  • 21
    Тимоти Кастагн
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 15
    Томас Менье
    Защитник
  • 4
    Дедрик Боята
  • 6
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 3
    Джейсон Денайер
    Защитник
  • 2
    Тоби Алдервейрелд
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
34'
Калверт-Льюин прострелил с фланга. Мяч от ноги Алдервейрелда ушел за лицевую. Угловой.
32'
Желтая карточка
Райс получил "горчичник" за фол против Витселя.
30'
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу Бельгии.
28'
Немного успокоилась игра. Бельгийцы контролируют мяч.
25'
Офсайд
Лукаку оказался в положении вне игры.
23'
Инфо
Владение мячом - 55%/45% в пользу хозяев.
21'
Опасный момент
Витсель скинул на Менье! Удар! Рядом со штангой мяч летит!
19'
Опасный момент
Классный удар Де Брюйне низом! Пикфорд забирает мяч в руки.
16'
Гоооол!!!
Лукаку сильно пробил с "точки"! Сильно и точно! 0:1!
15'
Лукаку падает от подката Дайера. Эрик сфолил в своей штрафной. Это пенальти!
11'
Офсайд
Карраско забил после паса Менье. Арбитр отменил взятие ворот. Офсайд.
9'
Бельгийцы завладели мячом. Позиционная атака гостей привела к удару Лукаку. Кастань навесил.
7'
Защитники хозяев перепасовываются на своей половине и выбирают направление атаки.
5'
Англичане владеют мячом в первые минуты матча. Бельгийцы прессингуют хозяев.
3'
Быстрая контратака Бельгии! Де Брюйне принял передачу из глубины. Сразу прострел! Мяч попал в ноги сопернику.
1'
Свисток
Матч начался!
Англия, стартовый состав: Пикфорд - Александер-Арнольд, Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер - Маунт, Райс, Дж. Хендерсон - Калверт-Льюин, Рашфорд. Запасные: Поуп, Д. Хендерсон, Мингс, Джеймс, Коуди, Мэйтленд-Найлз, Филлипс, Уорд-Праус, Грилиш, Кейн, Ингз, Санчо.
Бельгия, стартовый состав: Миньоле - Алдервейрелд, Боята, Денайер - Менье, Витсель, Тилеманс, Кастань - Де Брюйне, Феррейра Карраско - Лукаку. Запасные: Руф, Камински, Кайембе, Троссард, Ванакен, Дендонкер, Ориги, Версхарен, Доку, Бентеке, Мехеле, Батшуайи.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА: Англия - Бельгия. Начало поединка - 19:00.
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Анонс матча Англия - Бельгия 11.10.2020, Лига Наций

Матч между командой Англия и командой Бельгия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Англия и командой Бельгия:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Бельгия, тогда как команда Англия осталась с поражением. Столкновение Бельгия и Англия в предыдущем футбольном матче 14.07.2018 закончилось со счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Бельгия можно посмотреть 11.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Англия - Бельгия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команды Англия был сыгран против Уэльс - 08.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Англия.

Команда гостей

Название: Бельгия
Страна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший матч команды Бельгия был сыгран против Исландия - 08.09.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Бельгия.

Следите за результатами матча Англия - Бельгия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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