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"Барселона" - Бетис онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 ноября 2020, 17:15 - Камп Ноу
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандез (Испания)
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
До начала
00 : 00 : 00
Бетис
Севилья
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
50%
Ничья
33%
Бетис
17%
П1: 1.41 Х: 5.3 П2: 8.3 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Интересные факты
  • Barcelona have seen over 2.5 goals in 19 of their last 22 matches against Real Betis in all competitions.
  • Barcelona have scored at least 3 goals in 10 of their last 11 home matches against Real Betis in all competitions.
  • Barcelona have won 12 of their last 14 matches against Real Betis in all competitions.
  • There have been under 2.5 goals scored in 6 of Real Betis's last 7 away games (LaLiga).
Личные встречи
"Барселона"
13
Побед
16
Игр
1
Побед
Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
25.08.2019 - 21:45 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис
Чемпионат Испании 2018
17.03.2019 - 21:30 Бетис 1 - 4 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2018
11.11.2018 - 17:15 "Барселона" 3 - 4 Завершен Бетис
Последние матчи - "Барселона"
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош В
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Последние матчи - Бетис
Чемпионат Испании 2019/2020
01.11.2020 - 14:45 Бетис 3 - 1 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Атлетико" 2 - 0 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2019/2020
18.10.2020 - 21:45 Бетис 0 - 3 Завершен Реал Сосьедад П
Чемпионат Испании 2019/2020
03.10.2020 - 21:45 "Валенсия" 0 - 2 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2019/2020
29.09.2020 - 22:15 Хетафе 3 - 0 Завершен Бетис П
Показать больше
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
50%
Ничья
33%
Бетис
17%
П1: 1.41 Х: 5.3 П2: 8.3 ТБ 3: 26 ТМ 3: 1.01
Составы команд
1
Марк-Андре тер Штеген
25
Клаудио Браво
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 22
    Анссумане Фати
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 25
    Клаудио Браво
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Гризманн, Фати. Запасные: Нето, Тенас, Фирпо, Аленья, Брайтвейт, де ла Фуэнте, Дест, Месси, Мингеса, Пуч, Пьянич, Тринкан.
"Бетис", стартовый состав: Браво — Эмерсон, Манди, Бартра, Морено — Карвальо, Родригес, Каналес — Хоакин, Санабрия, Тельо. Запасные: Роблес, Марин, Акуоку, Лайнес, Миранда, Монтойя, Морон, Руйбаль, Руис, Родри.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура Ла Лиги: "Барселона" - "Бетис". Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча "Барселона" - Бетис 07.11.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Бетис (Севилья) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 07.11.2020
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Барселона" (Барселона) и командой Бетис (Севилья):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Бетис осталась с поражением. Столкновение Бетис и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 09.02.2020 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Бетис можно посмотреть 07.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Бетис, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Динамо - 04.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Бетис (Севилья)
Год основания Бетис (Севилья): 1907
Страна: Испания
Тренер: Руби

Предыдущий матч команды Бетис был сыгран против Эльче - 01.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Бетис.

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