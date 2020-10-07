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Хорватия - Швеция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2020, 19:00
Рейтинг матча:
Хорватия
1 - 0
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39'
Швеция
Ход матча
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
67%
Ничья
19%
Швеция
15%
Последние матчи - Хорватия
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Грузия Н
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 18:45 Хорватия 2 - 1 Завершен Грузия В
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Последние матчи - Швеция
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 19:00 Швеция 2 - 1 Завершен Россия В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 2 Завершен Португалия П
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
09.01.2020 - 19:00 Швеция 0 - 0 Завершен Молдова Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Швеция 3 - 0 Завершен Фарерские острова В
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
67%
Ничья
19%
Швеция
15%
Трансляция
37'
Влашичу оказывают медпомощь, пауза в игре
35'
Два неловких выхода шведов из обороны, до ударов дело не доходит
33'
Хорватия продолжает атаковать, шведы долго приходят в себя
30'
Гоооол!!!
Модрич перехватил мяч и разогнал скоростную контратаку, затем отдал пас на Перишича, пробить он не смог, но скинул мяч на Влашича, который и отправил снаряд из точки в точку - 1:0.
29'
Опасный момент
Один из редких навесов в штрафную Швеции, мяч вынесли, но затем Перишич стрелял очень неплохо - чуть выше перекладины
26'
Низом пробил Кулушевски, неплохо, хотя и в то место, где находился голкипер. Сразу же ответ хорватов и удар Влашича в руки вратарю
24'
Офсайд
Берг забежал в минимальный офсайд, а мог получится выход один в один
22'
Швеция отодвинула игру от своих ворот, свою же комбинацию гости долго готовят
19'
Уголовой
Угловые разыгрывают хорваты, почти никогда не навешивают в штрафную
18'
Опасный момент
Модрич пробивал из хорошей позиции, голкипер среагировал
16'
Уголовой
Ответный выпад "клетчатых", Уремович пробил и на пути мяча оказался швед, затем еще неопасный корнер разыграли хозяева
14'
Олссон пробил издали и попал в кого-то из защитников Хорватии
13'
Брекало отдал пас в штрафную, никто на него не успел, тем не менее, больше атакуют хорваты и смелее идут вперед
10'
Офсайд
Брекало на дальней штанги переправил мяч в сетку, вот только он находился в офсайде
9'
Уголовой
Аугустинссон выбил мяч и хорваты разыграют корнер
8'
После резвого начала сейчас команды играют более осторожно и совсем без ворот
6'
Боевое начала встречи, много нарушений и жестких действий
4'
Форсберг со штрафного попал в стенку
2'
Желтая карточка
Ковачич получает желтую, выставив руку и помешав удару соперника - опасный штрафной разыграют шведы
Свисток
Матч начался
Запасные: 12. Юнссон, 23. Нордфельдт, 4. Хольмен, 13. Ольссон М., 16. Крафт Э., 19. Юханссон М., 5. Бенгтссон П., 7. Ларссон С., 17. Классон, 21. Сема, 14. Сванберг, 22. Ларссон
Швеция: 1. Ольсен Р., 2. Лустиг, 3. Линделеф, 6. Аугустинссон, 18. Янссон, 8. Экдаль, 10. Форсберг, 15. Кулушевски, 20. Олссон К., 9. Берг М., 11. Исак
Запасные: 12. Грбич, 23. Слуга, 3. Брадарич Д., 16. Едвай, 21. Вида, 17. Рог М., 15. Пашалич, 19. Бадель, 9. Крамарич, 14. Будимир, 18. Оршич, 20. Петкович
Хорватия: 1. Ливакович, 2. Уремович, 6. Ловрен, 22. Мельняк, 5. Чалета-Цар, 4. Перишич, 8. Ковачич, 10. Модрич, 11. Брозович, 13. Влашич, 7. Брекало
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Швеция.
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Анонс матча Хорватия - Швеция 11.10.2020, Лига Наций

Поединок между командой Хорватия и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 19:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Швеция можно посмотреть 11.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Швеция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший поединок команды Хорватия был сыгран против Швейцария - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хорватия.

Команда гостей

Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Эрик Хамрен

Предыдущий матч команды Швеция был сыгран против Россия - 08.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Швеция.

Следите за результатами матча Хорватия - Швеция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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