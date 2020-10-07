Хорватия - Швеция онлайн трансляция матча

Поединок между командой Хорватия и командой Швеция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 19:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Прошедший поединок команды Хорватия был сыгран против Швейцария - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Хорватия.
Название: Швеция
Страна: Швеция
Тренер: Эрик Хамрен
Предыдущий матч команды Швеция был сыгран против Россия - 08.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Швеция.
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