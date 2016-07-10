  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Франция - Португалия Смотреть онлайн
В тренде

Франция - Португалия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 11 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Франция
0 - 0
Обновить
73'
Португалия
Ход матча
1' Рубен Диаш
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Франция
33%
Ничья
24%
Португалия
43%
Личные встречи
Франция
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Португалия
Евро-2016 2015/2016
10.07.2016 - 22:00 Португалия 1 - 0 Завершен Франция
Последние матчи - Франция
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Албания 0 - 2 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Франция 2 - 1 Завершен Молдова В
Показать больше
Последние матчи - Португалия
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 2 Завершен Португалия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 16:00 Люксембург 0 - 2 Завершен Португалия В
Евро 2020 2020
14.11.2019 - 21:45 Португалия 6 - 0 Завершен Литва В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Франция
33%
Ничья
24%
Португалия
43%
Главные события
1'
Рубен Диаш
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 21
    Лукас Эрнандес
  • 8
    Адриен Рабьо
    Полузащитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 13
    Нголо Канте
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 10
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 13
    Перейра Данилу
    Полузащитник
  • 3
    Пепе
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 14
    Вилльям Карвалью
    Полузащитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    1
  • 5
    Рафаэл Геррейру
  • 11
    Бруну Фернандеш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 22
    Виссам Бен-Йеддер
    Нападающий
  • 17
    Люка Динь
    Защитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 19
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 20
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 15
    Стивен Н'Зонзи
    Полузащитник
  • 12
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 12
    Бруну Варела
    Вратарь
  • 9
    Адриен Силва
    Полузащитник
  • 22
    Силва Р.
  • 6
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 16
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 15
    Сержиу Оливейра
    Полузащитник
  • 18
    Рубен Невеш
    Полузащитник
  • 8
    Жоау Моутинью
    Полузащитник
  • 20
    Жоау Канселу
    Защитник
Тренеры
Трансляция
70'
А точно ли с Украиной товарищеский матч играла Франция?
66'
Роналду успешно подключился к отбору мяча на половине поля своей команды.
64'
Навес Павара с правого фланга на Жиру был перехвачен.
61'
Замена
На замену Бернарду Силвы вышел Жота.
61'
Кимпембе снял с головы у Роналду подачу углового с левого фланга.
60'
Роналду рвался в левый фланг штрафной мимо Варана и Павара, и фланговый защитник таки запаниковал выносом!
56'
Гризманн отдал неплохой, но слишком сильный для Мбаппе, пас в центр штрафной.
53'
Погба забрасывал в левый фланг штрафной, но Жиру не успел разогнаться.
52'
Инфо
49 на 51 по владению мячом.
51'
Льорис спокойно забрал в руки мяч после заброса метров с 20-и от Феликса.
49'
Опасный момент
Подача с левого фланга завершилась не очевидной попыткой Роналду перевести мяч на "фантомного" партнера по атаке в одно касание.
47'
Опасный момент
Патрисиу не позволил Мбаппе перекинуть себя после ловкого ухода форварда в левый фланг штрафной!
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
45'
Подкат от Канте в центре поля пришелся в ноги Семеду.
42'
Колено Рабьо угодило в голову Бруну, который оступился на мяче во время дриблинга.
39'
Покинул мяч пределы после после высокого паса Варана в переднюю линию.
35'
Опасный момент
Феликс слету пробил мимо дальней штанги, завершая навес со штрафного с правого фланга. Мог и оставить для Криштиану или Данилу!
32'
Опасный момент
Гризманн пробил с острого угла на левом фланге в ближний, но Патрисиу не сплоховал!
30'
Длительная атака Франции с розыгрышем на чужой половине завершилась поспешным пасом в штрафную.
27'
Бруну рукой остановил мяч, и уже после этого пошел в дриблинг против Канте.
25'
Свалился мяч с ноги у Семеду, после чего отправился в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
24'
Успел снять мяч с ноги у Роналду Эрнандес в левом фланге своей штрафной!
22'
Данилу только пересек центральную линию в контратаке, как его дернул за плечо Погба.
20'
Павар блокировал удар Бруну метров с 25-и. Угловой.
19'
Канте в центре поля врезал по ногам Данилу в борьбе за мяч.
16'
Офсайд
Погба головой переводил подачу с левого фланга во вратарскую для Мбаппе, но Киллиан уже стоял в офсайде.
14'
Перевод мяча с правого фланга от Гризманна пришелся слегка в спину для Канте. Потеря.
11'
Не сумел Бернарду добраться до мяча после передачи на ход в левый фланг штрафной.
9'
Темп игры предельно низкий. Как-будто титул чемпионов Европы разыгрывают, как в 2016-м.
7'
Прострел с левого фланга от Мбаппе был перехвачен Семеду.
6'
Погба потолкался с Канселу на фланге.
5'
Команды не обостряют на первых минутах.
3'
Затянулась пауза в матче. У Жиру рассечение.
1'
Желтая карточка
Диаш начал игру с желтой за отмашку от Жиру в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Варела, Силву, Семеду, Моутинью, А. Силва, Оливейра, Саншеш, Тринкан, Невеш, Поденсе, Канселу, Жота.
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Фернандеш, Карвалью — Роналду, Феликс, Б. Силва.
Запасные: Манданда, Меньян, Ленгле, Коман, Толиссо, Камавинга, Нзонзи, Динь, Упамекано, Мартиаль, Менди, Бен-Йеддер.
Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Рабьо, Канте, Погба — Гризманн — Мбаппе, Жиру.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3. На поле стадиона "Стад-де-Франс" (Сен-Дени, Франция) сыграют Франция и Португалия.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Понферрадина Понферрадина 0 Картагена Картагена 0 Завершен 19:00 - Сегодня Армения Армения 2 Грузия Грузия 2 Завершен 19:00 - Сегодня Литва Литва 2 Беларусь Беларусь 2 Завершен 19:00 - Сегодня Эстония Эстония 3 Македония Македония 3 Завершен 19:00 - Сегодня Финляндия Финляндия 2 Болгария Болгария 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Франция - Португалия 11.10.2020, Лига Наций

Поединок между командой Франция и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Франция и командой Португалия:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Португалия и Франция в предыдущем футбольном матче 10.07.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Франция - Португалия можно посмотреть 11.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Франция - Португалия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Украина - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Испания - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Франция - Португалия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Наций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.