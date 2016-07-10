Франция - Португалия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Франция и командой Португалия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 11.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Франция и командой Португалия:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Португалия, тогда как команда Франция осталась с поражением. Столкновение Португалия и Франция в предыдущем футбольном матче 10.07.2016 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Украина - 07.10.2020, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды Франция.
Название: Португалия
Страна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Прошедший поединок команды Португалия был сыгран против Испания - 07.10.2020, в рамках турнира Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.
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