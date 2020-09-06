Украина - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Украина - Испания 13.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Украина и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 13.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Испания и Украина в предыдущем футбольном матче 06.09.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина

Страна: Украина



Прошедший матч команды Украина был сыгран против Германия - 10.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Фернандо Йерро



Прошедший матч команды Испания был сыгран против Швейцария - 10.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

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