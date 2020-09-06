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Украина - Испания онлайн трансляция матча

Лига Наций - 13 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Украина
До начала
00 : 00 : 00
Испания
Кто победит?
152 Пользователей сделало свой выбор
Украина
45%
Ничья
22%
Испания
33%
Личные встречи
Украина
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Испания
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина
Отбор к Евро-2016 2014/2015
12.10.2015 - 21:45 Украина 0 - 1 Завершен Испания
Отбор к Евро-2016 2014/2015
27.03.2015 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Украина
Чемпионат Австралии 2010/2011
19.06.2011 - 21:45 Украина 0 - 3 Завершен Испания
Последние матчи - Украина
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021
04.09.2020 - 19:00 Дания 1 - 1 Завершен Украина Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария В
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Последние матчи - Испания
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария В
Международные товарищеские матчи 2021
07.10.2020 - 21:45 Португалия 0 - 0 Завершен Испания Н
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Испания 4 - 0 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Испания 5 - 0 Завершен Румыния В
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Новости команд
Кто победит?
152 Пользователей сделало свой выбор
Украина
45%
Ничья
22%
Испания
33%
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 8
    Евгений Макаренко
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 1
    Давид де Хеа
    Вратарь
  • 4
    Торрес Pau Francisco
  • 16
    Родриго Эрнандес
    Полузащитник
  • 15
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 22
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 6
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 10
    Серхио Каналес
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 12
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 6
    Евгений Чеберко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 3
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 19
    Роман Безус
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 14
    Хосе Гайя
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 13
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 8
    Даниель Себальос
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Аррисабалага, Симон, Кампанья, Бускетс, Ольмо, Себальос, Гарсия, Льоренте, Гайя, Ф. Торрес, Роберто, Оярсабаль.
Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Регилон — Мерино, Родри, Каналес — Родриго, Фати, Траоре.
Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Марлос, Конопля, Харатин, Цыганков, Шепелев, Михайличенко, Безус, Коваленко.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Сидорчук, Шапаренко, Макаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Павел Гиль (Люблин, Польша) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A4. На поле стадиона НСК "Олимпийский" (Киев, Украина) сыграют Украина и Испания.
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Анонс матча Украина - Испания 13.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Украина и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 13.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Украина и командой Испания:

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Украина осталась с поражением. Столкновение Испания и Украина в предыдущем футбольном матче 06.09.2020 закончилось со счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Испания можно посмотреть 13.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Германия - 10.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Фернандо Йерро

Прошедший матч команды Испания был сыгран против Швейцария - 10.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Украина - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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