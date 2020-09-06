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Германия - Швейцария онлайн трансляция матча

Лига Наций - 13 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Германия
До начала
00 : 00 : 00
Швейцария
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Германия
40%
Ничья
33%
Швейцария
27%
Личные встречи
Германия
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Швейцария
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия
Последние матчи - Германия
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Украина 1 - 2 Завершен Германия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Германия 0 - 0 Завершен Турция Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Германия 3 - 3 Завершен Турция Н
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Германия 1 - 1 Завершен Испания Н
Показать больше
Последние матчи - Швейцария
Лига Наций 2021
10.10.2020 - 21:45 Испания 1 - 0 Завершен Швейцария П
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 21:45 Швейцария 1 - 1 Завершен Германия Н
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Швейцария П
Евро 2020 2020
18.11.2019 - 21:45 Гибралтар 1 - 6 Завершен Швейцария В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Германия
40%
Ничья
33%
Швейцария
27%
Трансляция
Главный арбитр встречи - Рюдди Бюке (Франция).
Запасные: Лено, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Джан.
Германия, стартовый состав: Нойер - Клостерманн, Гинтер, Рюдигер, Госенс - Киммих, Кроос - Горецка - Гнабри, Хаверц, Вернер.
Запасные: Мвого, Омлин, Бенито, Омерагич, Джюмерт, Иттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеди, Фернандес.
Швейцария, стартовый состав: Зоммер - Видмер, Эльведи, Шер, Родригес, Цубер - Шакири, Джака, Фройлер - Гавранович, Сеферович.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура Лиги наций УЕФА: Германия - Швейцария. Начало поединка - 21:45.
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Последние матчи
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Анонс матча Германия - Швейцария 13.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Германия и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 13.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Германия и командой Швейцария:

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Германия в предыдущем футбольном матче 06.09.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Швейцария можно посмотреть 13.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Германия - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Украина - 10.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Германия.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Прошедший поединок команды Швейцария был сыгран против Испания - 10.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Испания.

Следите за результатами матча Германия - Швейцария онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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