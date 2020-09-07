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Италия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Италия
1 - 1
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78'
Нидерланды
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Италия
44%
Ничья
25%
Нидерланды
31%
Личные встречи
Италия
3
Побед
5
Игр
0
Побед
Нидерланды
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Нидерланды 0 - 1 Завершен Италия
Контрольные матчи 2017/2018
04.06.2018 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Нидерланды
Контрольные матчи 2016/2017
28.03.2017 - 21:45 Нидерланды 1 - 2 Завершен Италия
Чемпионат Австралии 2012/2013
15.06.2013 - 21:30 Италия 1 - 0 Завершен Нидерланды
Последние матчи - Италия
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Польша 0 - 0 Завершен Италия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:45 Италия 0 - 0 Завершен Молдова Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Италия 6 - 0 Завершен Молдова В
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Нидерланды 0 - 1 Завершен Италия В
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Босния и Герцеговина Н
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Последние матчи - Нидерланды
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Босния и Герцеговина 0 - 0 Завершен Нидерланды Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Нидерланды 0 - 1 Завершен Мексика П
Лига Наций 2021
07.09.2020 - 21:45 Нидерланды 0 - 1 Завершен Италия П
Лига Наций 2021
04.09.2020 - 21:45 Нидерланды 1 - 0 Завершен Польша В
Евро 2020 2020
19.11.2019 - 21:45 Нидерланды 5 - 0 Завершен Эстония В
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Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Италия
44%
Ничья
25%
Нидерланды
31%
Трансляция
77'
Замена
Замена у Нидерландов: вместо Блинда на поле вышел Вельтман.
75'
Депай с правого фланга навешивал в штрафную итальянцев на Вейналдума, но слишком высоко.
73'
Замена
Замена у Италии: вместо Пеллегрини на поле вышел Флоренци.
72'
Фол в центре поля против Кьелини со стороны Хатебура, штрафной.
71'
Вейналдум не сумел принять пас от Люка де Йонга в штрафной соперника, защитники вынесли.
69'
Депай лежит в центре поля, но похоже все нормально, помощь врачей не понадобилась.
67'
Уголовой
Долго позиционно атаковали итальянцы, в итоге перехватили защитники Нидерландов мяч, организовали контратаку и заработали угловой, который, правда, опасностью не завершился.
65'
Уголовой
Угловой для гостей, подача с правого фланга, защитники после второго навеса от Блинда вынесли мяч.
64'
Спинаццола отдал пас на Иммобиле во вратарской оппонентов, но тот оказался не готов принять мяч, защита отобрала круглого.
62'
Ван Де Бек пытался пофинтить возле штрафной Италии, но потерял мяч.
60'
Опасный момент
Пеллегрини навесил в штрафную, Д`Амброзио чудом не попал головой по мячу, от ворот.
59'
Фол против Кина, опасный штрафной для хозяев.
57'
Опасный момент
Иммобиле вышел на рандеву с Силлесеном, мог отдавать на Кина, но пробил, голкипер парировал.
56'
Замена
Замена у Италии: вместо Верратти на поле вышел Локателли, вместо Кьеза играет Кин.
55'
Опасный момент
Депай ворвался в штрафную соперника, пробил в дальний от голкипера угол, но Доннарума на высоте, угловой.
54'
Верратти фолит в центре поля против Ван Де Бека, штрафной.
52'
Уголовой
Угловой для голладцев, подача, Иммобиле вынес мяч.
51'
Блинд и Депай на левом фланге пытались заработать угловой, но защитники их замяли, от ворот для Доннарумы.
49'
Уголовой
Три корнера подряд подают Нидерланды, после крайнего защита вынесла мяч подальше от ворот.
47'
Фол против Люка Де Йонга, штрафной для гостей, подача в штрафную хозяев, мяч выбит на угловой.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+2'
Офсайд
Иммобиле снова в оффсайде, стандарт для Нидерландов.
45+1'
Бонуччи оказывали помощь врачи, держится он за кисть руки.
45'
Инфо
Рефери компенсирует 2 минуты ко времени первого тайма.
44'
Уголовой
Угловой для Италии, подача, мяч прошелся по головам защиты и был вынесен подальше от ворот.
42'
Подача от Блинда с левого фланга, но никого из партнеров в штрафной соперника не оказалось.
40'
Опасный момент
Угловой для хозяев, длинный розыгрыш, подача в штрафную голладцев, Бонуччи пробивает головой, но выше рамки.
39'
Опасный момент
Спинацолла сместился с левого фланга во вратарскую гостей, пробил, но на высоте голкипер.
38'
Кьеза замешкался с мячем в штранфой соперника, защитники отобрали и вынесли мяч.
36'
И еще один навес во вратарскую Доннарумы, и снова Люк Де Йонг пробивает головой, и снова слабо и мимо, две идентичные атаки за минуту.
35'
Подача с левого фланга в штрафную Италии, Люк Де Йонг пробивает головой, но слабо и мимо, от ворот.
34'
Офсайд
Иммобиле залез в оффсайд, мяч у гостей.
33'
Фол против Кьелини в центре поля, теперь уже штрафной.
31'
Пеллегрини упал в центре поля, намекая на штрафной, но рефери показывает подниматься.
29'
Аке отдавал длинный пас на Депая, но слишком сильно, Бонуччи прикрыл, от ворот.
28'
Заактивничали гости, зажали соперника возле собственных ворот, пытаются организовать еще одну атаку.
26'
Гоооол!!!
Депай получил мяч прямо перед воротами Италии, пробил, но попал в Ван Де Бека, то не расстерялся и по после небольшого отскока вогнал круглого в сетку соперника.
25'
Кьеза пытался обыграть Аке в штрафной, до защитник поставил корпус, фол от итальянца и штрафной для голландцев.
24'
Желтая карточка
Желтая Веррати за фол в центре поля.
23'
Опасный момент
Иммобиле по левому флангу ворвался в штрафную соперника, пробил, но Силлесен потащил, дыры в обороне гостей.
22'
Рискованный пас назад отдал защитник Италии на Доннаруму, но голкипер сыграл на высоте, принял и развил атаку своей команды.
20'
Иммобиле на сей раз так же имел возможность выйти на рандеву, ворвался в штрафную, но замешкался, стал отдавать передачу, но защита перехватила мяч.
18'
Депай на правом фланге атаки полез на двух защитников, упал, прося штрафной, но рефери стандарт не назначил.
16'
Гоооол!!!
Барелла шикарным пасов вывел Пеллегрини один на один с голландским кипером, нападающий не промазал, счет открыт.
14'
Штрафной для Нидерландов, подача во вратарскую оппонентов, Хатебур фолит в атаке против Кьелини.
12'
Уголовой
Депай приносит команде первый корнер, Блинд делает навес, защитники перехватили мяч и попытались организовать контратаку, но не вышло.
11'
Уголовой
Первый угловой зарабатывает Д`Амброзио, подача во вратарскую соперника, Люк Де Йонг вынес мяч головой.
9'
Снова рука в атаке, на сей раз у Блинда, штрафной.
7'
Заброс на ход Пеллегрини, но слишком сильно, мяч у Силлесена.
5'
Люк Де Йонг играет рукой возле штрафной соперника, стандарт для итальянцев.
4'
Италия с начала матча взяла мяч под контроль, пытаются хозяева подойти к воротам соперника, гости пока в глухой обороне.
2'
Пеллегрини получил мяч в штрафной соперника, пробил низом, но не сильно, Силлесен без проблем забрал мяч.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Нидерланды): Силлесен, Ван Дейк (кап), Хатебур, Де Врей, Аке, Ван де Бек, Де Йонг Ф., Блинд, Вейналдум, Де Йонг Л., Депай.
Инфо
Стартовый состав (Италия): Доннарумма, Кьеллини (кап), Спинаццола, Бонуччи, Д`Амброзио, Барелла, Жоржинью, Верратти, Пеллегрини, Иммобиле, Кьеза.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 4 тура групового этапа Лиги Наций 2020 между командами Италии и Нидерладнов.
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Анонс матча Италия - Нидерланды 14.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 14.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Италия в предыдущем футбольном матче 07.09.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Нидерланды можно посмотреть 14.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Италия - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды

Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Италия - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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