Италия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Италия и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 14.10.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между Италия и командой Нидерланды:
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Италия в предыдущем футбольном матче 07.09.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Джампьеро Вентура
Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.
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