Италия - Нидерланды онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Нидерланды 14.10.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Италия и командой Нидерланды будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 14.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Италия и командой Нидерланды:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Италия, тогда как команда Нидерланды осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Италия в предыдущем футбольном матче 07.09.2020 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Джампьеро Вентура



Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Польша - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Нидерланды

Страна: Нидерланды



Прошедший матч команды Нидерланды был сыгран против Босния и Герцеговина - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

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