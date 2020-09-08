Хорватия - Франция онлайн трансляция матча

Анонс матча Хорватия - Франция 14.10.2020, Лига Наций

Матч между командой Хорватия и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 14.10.2020

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Хорватия и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Франция и Хорватия в предыдущем футбольном матче 08.09.2020 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия

Страна: Хорватия

Тренер: Златко Далич



Прошедший поединок команды Хорватия был сыгран против Швеция - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Хорватия.

Команда гостей

Название: Франция

Страна: Франция

Тренер: Дидье Дешам



Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Португалия - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

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