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Хорватия - Франция онлайн трансляция матча

Лига Наций - 14 октября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Хорватия
1 - 1
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79'
Франция
Ход матча
4' Люка Динь 5' Никола Влашич 8' Антуан Гризманн
46' Матео Ковачич 46' Brekalo Josip 56' Филип Уремович 61' Анте Будимир 62' Кингсли Коман 64' Никола Влашич
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
25%
Ничья
25%
Франция
50%
Личные встречи
Хорватия
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Франция
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия
ЧМ-2018 2017/2018
15.07.2018 - 18:00 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия
Последние матчи - Хорватия
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Хорватия 2 - 1 Завершен Швеция В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 21:30 Швейцария 1 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия П
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Португалия 4 - 1 Завершен Хорватия П
Международные товарищеские матчи 2019
19.11.2019 - 19:00 Хорватия 0 - 0 Завершен Грузия Н
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Последние матчи - Франция
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 21:45 Франция 0 - 0 Завершен Португалия Н
Международные товарищеские матчи 2019/2020
07.10.2020 - 22:10 Франция 7 - 1 Завершен Украина В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Франция 4 - 2 Завершен Хорватия В
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 21:45 Швеция 0 - 1 Завершен Франция В
Евро 2020 2020
17.11.2019 - 21:45 Албания 0 - 2 Завершен Франция В
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Новости команд
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Хорватия
25%
Ничья
25%
Франция
50%
Главные события
ГООЛ! Никола Влашич
64'
Филип Уремович
56'
8'
Антуан Гризманн ГООЛ!
Никола Влашич
5'
4'
Люка Динь
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Доминик Ливакович
    Вратарь
  • 20
    Петкович Б.
  • 2
    Филип Уремович
    56
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 21
    Домагой Вида
    Защитник
  • 3
    Борна Баришич
    Защитник
  • 19
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 4
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 13
    Никола Влашич
    Полузащитник
    64 5
  • 15
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 20
    Менди Ф.
  • 19
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 4
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 5
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 17
    Люка Динь
    Защитник
    4
  • 12
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 15
    Стивен Н'Зонзи
    Полузащитник
  • 8
    Адриен Рабьо
    Полузащитник
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
    8
Запасные игроки
  • 7
    Brekalo Josip
    46
  • 14
    Анте Будимир
    Нападающий
    61
  • 12
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
    46
  • 9
    Андрей Крамарич
    Нападающий
  • 22
    Melnjak Дарио
  • 18
    Оршич
  • 17
    Марко Рог
    Полузащитник
  • 23
    Симон Слуга
    Вратарь
  • 16
    Филип Брадарич
    Полузащитник
  • 5
    Дуйе Чалета-Цар
    Защитник
  • 22
    Виссам Бен-Йеддер
    Нападающий
  • 9
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 18
    Курт Зума
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 11
    Кингсли Коман
    Полузащитник
    62
  • 16
    Стив Манданда
    Вратарь
  • 2
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
Тренеры
Трансляция
72'
48 на 52% по показателю владения мячом.
69'
Уголовой
Слишком высоко поднял мяч над воротами Брекало, исполняя удар от ворот после паса от углового флажка от Модрича.
68'
Угловой на левом фланге для своей команды прострелом заработал Баришич.
66'
Брекало не смог остановить мяч в левом фланге атаки после перевода от Перишича.
64'
Гоооол!!!
ГОЛ! Модрич сохранил мяч в правом фланге атаки, после чего отдал от лицевой на Брекало, тот продлили ближе к центру на Влашича, который внешней стороной стопы пробил точно в дальний угол!
63'
Замена
Камавинга вышел на поле на замену Толиссо.
62'
Замена
Коман продолжит игру вместо Мартиаля.
61'
Замена
Будимир заменил Петковича.
61'
Менди на правом фланге атаки сфолил против соперника.
59'
Рабьо спокойно разобрался с двумя соперниками в левом фланге обороны, оставив за своей командой мяч.
56'
Желтая карточка
Уремович получил желтую за столкновение с Динем на фланге обороны.
55'
Хорватия заметно добавила в прессинге на чужой половине.
53'
В сторону от дальней штанги прошел удар низом со входа в левый фланг штрафной от Влашича.
51'
Толиссо в центральном круге неудачно приземлился на спину в борьбе с соперником.
47'
Опасный момент
Перищич простреливал с левого фланга штрафной на дальнюю штангу, но никого во вратарской из хорватов не было!
49'
Офсайд
В офсайд попал Брекало после передачи в левый фланг атаки Хорватии.
46'
Замена
А Брекало заменил Пашалича.
46'
Замена
Ковачич вышел вместо Баделя.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Опасный момент
Ленгле отправил мяч мимо левой штанги, замкнув ударом головой навес Гризманна со штрафного!
43'
Фол Уремовича в правом фланге обороны против Мартиаля.
41'
Повреждение у Мартиаля после борьбы с Влашичем на чужой половине.
39'
Франция вернулась в позиционные атаки. Медленный розыгрыш. 53% владения с их стороны.
37'
Удар Уремовича с неудобной позиции на правом фланге заставил мяч прискакать в руки голкиперу.
35'
Навес Перишича с левого фланга рисковал завершиться игрой рукой со стороны соперника, но и тут арбитр решил промолчать. VAR нет сегодня, так что оспаривать нечего.
33'
Петкович не смог допрыгнуть до подачи Баделя с правого фланга, а на дальней штанге Перишич проиграл борьбу корпусами Менди.
31'
В левом фланге чужой штрафной до этого перецепился через ногу Толиссо Влашич. Арбитр пенальти не дал.
31'
Навес Перишича с левого угла чужой штрафной опустил мяч уже за воротами.
30'
Опасный момент
Прострел с левого фланга от Перишича у вратарской в касание замыкал Пашалич, но Варан принял этот удар на себя, а затем и Льорис парировал мгновенное добивание! После чего Гризманн(!) сыграл на подборе в своих владениях!
27'
Хорватия ощутимо больше стала владеть мячом в последние минуты. Победа Франции сегодня отрежет их от борьбы за выход в плей-офф.
25'
Опасный момент
Перишич сочно пробил со штрафного, но направил мяч над правым верхним углом чужих ворот!
24'
Опасный штрафной для Хорватии. Ленгле отмахнулся от рвавшегося в штрафную Влашича.
22'
Гости безраздельно владеют мячом в центре поля.
20'
Опасный момент
Опустил мяч на сетку сверху Ловрен ударом головой, замкнув розыгрыш углового на правом фланге.
20'
Прострел с правого фланга заблокирован Нзонзи. Редкий угловой для Хорватии.
19'
Мартиаль упал в чужой штрафной после борьбы с Видой, однако арбитр не дал свисток.
17'
Рабьо сумел заблокировать прострел Баделя с правого фланга.
14'
Опасный момент
Дикий промах мимо пустых ворот от Мбаппе! С левого угла вратарской ему выкатывал мяч Мартиаль!
12'
Гризманн зря выдержал паузу при получении передачи с левого фланга у чужой штрафной. Мгновенно был "съеден" соперниками.
10'
Гости не стали отдавать мяч соперникам после забитого мяча, хотя владение сейчас 50 на 50.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гризманн оформил быстрый мяч! Вида оформил отскок на ногу сопернику в правый фланг штрафной, перехватив до этого навес Менди. Антуан пробил на силу в дальний верхний угол!
7'
Франция на чужой половине разыгрывает мяч.
5'
Желтая карточка
И тут же Влашич решил на левом фланге атаки совершить накладку против Менди.
4'
Желтая карточка
Динь дернул за руку убегавшего в правый фланг атаки Пашалича.
2'
Ушел мяч за лицевую во время подачи с левого фланга от Уремовича.
2'
Наброс Перишича с левого фланга штрафной пришелся на голову Варану.
1'
Динь успел сохранить мяч в пределах поля на левом фланге, но Гризманну пришлось разворачивать атаку после приема.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Манданда, Меньян, Павар, Кимпембе, Погба, Жиру, Коман, Ауар, Камавинга, Зума, Эрнандес, Бен-Йеддер.
Франция: Льорис — Менди, Варан, Ленгле, Динь — Толиссо, Нзонзи, Рабьо — Гризманн — Мбаппе, Мартиаль.
Запасные: Грбич, Слуга, Чалета-Цар, Брекало, Ковачич, Крамарич, Чолак, Будимир, Брадарич, Рог, Оршич, Мелняк.
Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Вида, Баришич — Бадель, Модрич — Пашалич, Влашич, Перишич — Петкович.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Бьорн Кейперс (Олдензал, Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A3. На поле стадиона "Максимир" (Загреб, Хорватия) сыграют Хорватия и Франция.
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Анонс матча Хорватия - Франция 14.10.2020, Лига Наций

Матч между командой Хорватия и командой Франция будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 14.10.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Хорватия и командой Франция:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Франция, тогда как команда Хорватия осталась с поражением. Столкновение Франция и Хорватия в предыдущем футбольном матче 08.09.2020 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Хорватия - Франция можно посмотреть 14.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Хорватия - Франция, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Хорватия
Страна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Прошедший поединок команды Хорватия был сыгран против Швеция - 11.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Хорватия.

Команда гостей

Название: Франция
Страна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команды Франция был сыгран против Португалия - 11.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Хорватия - Франция онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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