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"Манчестер Сити" - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 17 октября 2020, 19:30 - Этихад
Главный судья: Крис Каванагх (Англия)
Рейтинг матча:
"Манчестер Сити"
Манчестер
1 - 0
Обновить
64'
Арсенал
Лондон
Ход матча
14' Родриго Эрнандез 23' Рахим Стерлинг
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
44%
Ничья
33%
Арсенал
22%
П1: 1.432 Х: 5.5 П2: 7.3 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Интересные факты
  • Команда Манчестер Сити забила как минимум 2 гола в последних 12 домашних матчах
  • Было забито более 2.5 голов в последних 7 домашних матчах команды Манчестер Сити
  • Man City have seen over 2.5 goals in their last 5 home matches against Arsenal in all competitions.
  • Было забито тотал голов больше 2.5 в последних 5 матчах команды Арсенал
  • Man City have won their last 4 home matches against Arsenal in all competitions.
  • Man City have scored at least 3 goals in their last 3 home matches against Arsenal in all competitions.
  • Man City have been winning at both half time and full time in their last 3 home matches against Arsenal in all competitions.
Личные встречи
"Манчестер Сити"
11
Побед
22
Игр
6
Побед
Арсенал
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
15.12.2019 - 18:30 Арсенал 0 - 3 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2018
03.02.2019 - 18:30 "Манчестер Сити" 3 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2019/2020
03.10.2020 - 19:15 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити" Н
Чемпионат Англии 2019/2020
27.09.2020 - 18:15 "Манчестер Сити" 2 - 5 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2020 - 22:15 Вулверхэмптон 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Лига Чемпионов 2019/2020
15.08.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 1 - 3 Завершен Лион П
Лига Чемпионов 2021
07.08.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен Реал В
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Кубок Лиги Англия 2021
01.10.2020 - 21:45 "Ливерпуль" 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2019/2020
19.09.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
12.09.2020 - 14:15 Фулхэм 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Показать больше
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
44%
Ничья
33%
Арсенал
22%
П1: 1.432 Х: 5.5 П2: 7.3 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Главные события
ГООЛ! Рахим Стерлинг
23'
Родриго Эрнандез
14'
Составы команд
0
Эдерсон
0
Кайл Уокер
0
Диас Р.
0
Эмерик Лапорт
0
Бенжамен Менди
0
Фернандиньо
0
Родриго Эрнандез
0
Бернарду Силва
0
Илкай Гюндоган
0
Филип Фоден
0
Рахим Стерлинг
0
Бернд Лено
0
Эктор Бельерин
0
Давид Луис
0
Габриэл
0
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
0
Тирни
0
Гранит Джака
0
Томас
0
Себальос Даниэль
0
Виллиан
0
Александр Ляказетт
0
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 0
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    23
  • 0
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 0
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 0
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 0
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 0
    Родриго Эрнандез
    14
  • 0
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 0
    Диас Р.
  • 0
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 0
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 0
    Эдерсон
    Нападающий
  • 0
    Виллиан
    Полузащитник
  • 0
    Александр Ляказетт
    Нападающий
  • 0
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 0
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 0
    Томас
    Нападающий
  • 0
    Себальос Даниэль
  • 0
    Эктор Бельерин
    Защитник
  • 0
    Давид Луис
  • 0
    Габриэл
    Защитник
  • 0
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 0
    Тирни
  • 0
    Бернд Лено
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
59'
Снова затяжная перепасовка горожан недалеко от штрафной гостей
56'
Арсенал вынужден рисковать и идти вперед бОльшими силами, чем делал это до перерыва
55'
Опасный момент
Марез опасно пробил из-под защитника, Лено успел забрать сложный мяч
53'
Опасный момент
Обамеянг едва не обокрал Эдерсона, со спины выбежал форвард и мог забрать мяч, голкипер успел выбить в последний момент
51'
Уголовой
Ман Сити не смог вынести мяч после навеса в штрафную и Тирни неплохо пробил по воротам - немного неточно
49'
Обменялись команды первыми атаками во втором тайме, пока без ударов
47'
Пепе оказывают медпомощь
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Уголовой
Арсенал продолжает атаковать, Ман Сити все же отдал инициативу сопернику. Довольно опасный корнер разыграли гости и смачно пробивал Габриэл
44'
Аке остановил проход Пепе с фланга, могло быть опасно
41'
Офсайд
Еще одна хорошая атака, но Обамеянг в положении вне игры
39'
Опасный момент
А вот и шанс для Арсенала, Сака оказался лицом к лицу перед Эдерсоном, голкипер Сити с большим трудом спасает свои ворота
38'
Уголовой
Неплохо разыграли корнер лондонцы, несмотря на то, что без удара, но хоть какая-то агрессия
36'
Редкая и неудачная атака канониров, мяч перехватили хозяева и снова взяли в осаду ворота Лено
34'
Марез обыграл защитника и пробил, выше ворот пролетел мяч
32'
Всей командой Арсенал на своей половине поля
Инфо
64% против 36% - подопечные Гвардиолы больше контролируют мяч
29'
Ман Сити продолжает атаковать, уже не такими большими силами, хотя переходит центр поля также уверенно
26'
Уголовой
Виллиан разыграл корнер, затем Тирни пробил и попал в защитника, еще один удар Пепе оказался очень неточным
23'
Гоооол!!!
Стерлинг забивает после того, как Лено парировал удар Мареза, Рахим оказался первым на подборе и доправил мяч в сетку - 1:0
22'
Арсенал попробовал перехватить инициативу, пару неопасных атак провели гости
19'
Много тактической борьбы, такие себе "шахматы" на поле, но мало опасных голевых моментов
16'
Удар Стерлинга заблокирован, впрочем, атака хозяев продолжается
14'
Желтая карточка
Родри ("Манчестер Сити") наказан за то, что руками остановил соперника и сорвал атаку
13'
Уголовой
И еще один корнер у Ман Сити - неудачно, Арсенал пробует организовать контратаку
12'
Уголовой
Разыграли стандарт хозяева, Марез навесил, в борьбе пробил Фоден, попав в защитника
10'
На подступах к штрафной лондонцев перепасовываются "горожане", в среднем темпе проходит игра, обе команды что-то ждут
7'
Опасный момент
Агуэро пробил головой из хорошей позиции, выше перекладины улетел мяч
5'
Тирни с мячом, канониры впервые перебежали половину поля... и сразу потеряли мяч
3'
Ман Сити контролирует мяч на половине поля гостей, Арсенал в глубокой обороне
1'
Опасный момент
Марез наносил опаснейший удар метров с 30-ти, выкручивал он мяч, совсем немного не хватило
Свисток
Матч начался
Запасные: 13. Рунарссон Р., 23. Луис Д., 25. Эль-Нени, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 9. Ляказетт, 30. Нкетиа
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 7. Сака, 8. Себальос, 34. Джака, 12. Виллиан, 14. Обамеянг, 19. Пепе
Запасные: 13. Стеффен, 5. Стоунз, 50. Гарсия Э., 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 21. Торрес Ф., 48. Делап
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 6. Аке, 27. Канселу, 7. Стерлинг, 16. Родри, 20. Силва, 47. Фоден, 10. Агуэро, 26. Марез
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция пятого тура АПЛ Манчестер Сити - Арсенал.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Арсенал 17.10.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 18.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 03.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.

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