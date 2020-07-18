"Манчестер Сити" - Арсенал онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Арсенал (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 18.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 03.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против "Шеффилд Юнайтед" - 04.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды Арсенал.
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