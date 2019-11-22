Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 22.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Десна - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе
Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Рух - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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