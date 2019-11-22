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Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
5 - 1
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68'
ФК Львов
Львов
Ход матча
4' Виктор Коваленко 10' Антонио М. 16' Дентиньо 18' Виктор Коваленко 24' Виктор Коваленко Вышел: Манор Соломон
50' Манор Соломон 58' Антонио М. Вышел: Сергей Болбат
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
19%
ФК Львов
22%
Личные встречи
Шахтер
4
Побед
5
Игр
0
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
22.11.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
18.08.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020
30.05.2019 - 19:30 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020
04.05.2019 - 19:30 Шахтер 5 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов П
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Новости команд
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
59%
Ничья
19%
ФК Львов
22%
Главные события
Антонио М.
Вышел: Сергей Болбат
58'
ГООЛ! Манор Соломон
50'
Виктор Коваленко
Вышел: Манор Соломон
24'
ГООЛ! Виктор Коваленко
18'
ГООЛ! Дентиньо
16'
ГООЛ! Антонио М.
10'
ГООЛ! Виктор Коваленко
4'
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
    24 18 4
  • 0
    Додо
    Защитник
  • 0
    Антонио М.
    10
  • 0
    Тете
    Полузащитник
  • 0
    Дентиньо
    Нападающий
    16
Запасные игроки
  • 0
    Манор Соломон
    Нападающий
    50
  • 0
    Сергей Болбат
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
63'
Замена
Шина (Львов) уступает место на поле Сабино
62'
Желтая карточка
Богунов получает горчичник
61'
Ныч рвался к воротам дончан, но слишком сильный пас ему отдали
59'
Марлос вырывался на хорошую позицию, немного отпустив мяч, этого "чуть-чуть" и не хватило
58'
Замена
Антонио (Шахтер) уходит, Болбат вместо него. А Сиприано заменил Корниенко
57'
Желтая карточка
Казлаускас наказан за симуляцию
54'
Замена
Филипе (Львов) уходит, его заменил Ныч
52'
Казлаускас пробил неплохо, издали, хоть точности и не хватило
50'
Гоооол!!!
Контратака - Соломон воспользовался пасом от Антонио, не сближался с голкипером и пробил точно - 5:1
49'
Кошман перемудрил, взял игру на себя, а затем обрезался и привез контратаку
48'
Шахтер контролирует мяч, Львов старается, но не может перехватить инициативу
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Опасный момент
Корниенко выбежал на свидание с голкипером, пробивал первый раз - в голкипера, затем в ворота, защитник рукой остановил мяч, арбитр не увидел очевидного фола и пенальти не назначил
42'
Офсайд
И снова офсайд, теперь Додо во вне игры
40'
Офсайд
Соломон забежал во вне игры и упустил возможность разогнать хорошую атаку
38'
Опасный момент
Тете обыграл сразу трех защитников, затем пробил неплохо, рядом со штангой пролетел мяч
35'
Уголовой
Неплохо гости разыграли корнер, пусть и неточный удар, но это хоть что-то
33'
Львов активно наступает, но не удается завершить атаку ударом
31'
Опасный момент
Дентиньо пробил сходу (может, надо было обработать мяч) и пробил выше ворот
30'
Львовяне ищут пути к воротам Шахтера, долго перепасовываются, горняки отдали инициативу и играют строго от обороны
27'
В середине поля проходит игра, скорости невысокие
25'
Гоооол!!!
Трубин неудачно отбил мяч кулаком, Шина в одно касание пробил и попал под перекладину - 4:1
24'
Замена
Травмированный Коваленко уходит с поля, его заменил Соломон
22'
Опасный момент
Тете немного не успел на пас от Додо, снова опасно у ворот Костика
20'
Коваленко потянул мышцу, необходима ему медпомощь
18'
Гоооол!!!
Коваленко реализует выход один в один с голкипером после паса из глубины от Хочолавы - 4:0
17'
Желтая карточка
Шина наказан за грубую игру против Марлоса
16'
Гоооол!!!
Дентиньо забивает после очередного провала в центре обороны гостей. Проваливают начало игры львовяне - 3:0
14'
Уголовой
Филипе взял игру на себя и пробил из пределов штрафной Шахтера, на корнер ушел мяч, угловой Львов разыграл не лучшим образом
12'
Мяч у гостей не задерживается, разве только когда Шахтер дает сопернику поиграть
10'
Гоооол!!!
Додо на крейсерской скорости ворвался в штрафную и сделал навес на Антони, который легко головой переправил мяч в сетку - 0:2
9'
Опасный момент
А вот и ошибка Бондаря, скинул мяч вратарю неудачно - Кошман перехватил его и пробил, очень неточно
7'
Львов старается перехватить инициативу, хотя только переходит центр поля, сразу теряет мяч
4'
Гоооол!!!
Тете прострелил к воротам, Дентиньо мяч не достал, но Коваленко успел к мячу и вколотил его в сетку с близкого расстояния - 1:0.
3'
Шахтер задал высокий темп с первых минут
2'
Марлоса сбивают львовяне, хотя далеко от штрафной, мяч разыграли дончане и сразу Додо рвался к воротам, его успели остановить
Свисток
Матч начался
Львов: Костик, Борзенко, Кравчук, Михуби, Айнсалу, Кошман, Клименчук, Богунов, Казлаускас, Шина, Филипе
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Марлос, Коваленко, Тете, Дентиньо.
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча УПЛ Шахтер - Львов.
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Комментарии(8)
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:35
Днище самым сильным составом своим не может ничего, бедненькие. Срочно в перериве к судейке бежать прийдется)))))
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0
-3
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:30
Коваленко за 24 минуты на поле сделал дубль!!!!! Это так, между делом, пока днище нулевую раскатывает)))))
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0
-3
Golfik25 (Киев)
17.10.2020 в 17:31
как там твое село и пердак?
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:32
Ждет чтобы ты лизнул))))) Это село - столица Украины, болезненный! Погугли и увидишь на карте Киева где это, а ты на Теремках считаешь себя городским)))))
0
-2
Golfik25 (Киев)
17.10.2020 в 17:36
Пардон, я не твоя мамка, я не вижу пердаки и не сосу за буханку хлеба)) так что мимо, Иуда ты наша донецкая.
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 17:37
Паникуешь от беспомощи))))))
0
-3
aleks68
17.10.2020 в 17:25
"у львова резко возрастают шансы на очки"получите и распишитесь
Ответить
+1
-1
1_Rui_3 (Винница)
17.10.2020 в 17:29
Аталанта тоже забила,совпадение? Не думаю
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0
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Анонс матча Шахтер - ФК Львов 17.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение Шахтер и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 22.11.2019 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Львов можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Десна - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Прошедший матч команды ФК Львов был сыгран против Рух - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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