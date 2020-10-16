Заря - Колос онлайн трансляция матча

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Заря в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.
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