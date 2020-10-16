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Заря - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
1 - 0
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64'
Колос
Ковалевка
Ход матча
44' Владислав Кочергин 45' Абу Х.
47' Владлен Юрченко 59' Ловро Цвек
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
9%
Колос
26%
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
4
Побед
4
Игр
0
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 17:00 Колос 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Заря 1 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
10.11.2019 - 14:00 Заря 2 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 17:00 Заря 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 17:00 Заря 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 17:00 Заря 4 - 0 Завершен ФК Александрия В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:45 Риека 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Заря
65%
Ничья
9%
Колос
26%
Главные события
Ловро Цвек
59'
Владлен Юрченко
47'
Абу Х.
45'
ГООЛ! Владислав Кочергин
44'
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Абу Х.
    45
  • 30
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
    47
  • 4
    Ловро Цвек
  • 7
    Владислав Кочергин
    Полузащитник
    44
  • 22
    Владислав Кабаев
    Нападающий
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 76
    Максим Максименко
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 8
    Максим Лунёв
    Нападающий
  • 17
    Игорь Чайковский
    Защитник
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
  • 71
    Евгений Кучеренко
  • 22
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
62'
Заря играет в контроль мяча с целью удержать победный счет.
59'
Желтая карточка
Цвек врезался в ноги Богданова в центре поля.
57'
Финт Селезнева в центре поля не завершился продлением атаки передачей на обострение.
54'
Юрченко на правом фланге обороны неосторожным отбором сбил Богданова.
52'
Угловой на правом фланге заработал своим прострелом Назарина.
49'
Опасный момент
Морозко проверил реакцию Кучерука переводом в сторону своих ворот подачи с левого фланга от Морозко!
47'
Желтая карточка
Юрченко начал тайм с фола против Богданова на правом фланге обороны.
46'
Замена
А Богданов продолжит игру вместо Ориховского.
46'
Замена
Селезнев вышел вместо Лысенко.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 1 мин.
45'
Желтая карточка
Абу Ханна получил отложенную карточку за фол против Лысенко во время голевой атаки.
44'
Гоооол!!!
ГОЛ! Заря выскочила в контратаку после ошибки Колоса на чужой половине, и пас на ход от Кабаева завершил ударом с правого фланга штрафной в ближний угол Кочергин!
41'
Кочергин пробил со штрафного в стенку, после чего пошел зарабатывать фол в правом фланге атаки с отскока. Лысенко его сбил.
40'
Кочергин пробросил мяч между ног сопернику у чужой штрафной, после чего был сбит с ног.
39'
Попытка дальнего удара от Цвека пришлась в соперника.
37'
Не дали Кабаеву пробить после приема передачи с правого фланга в центре штрафной.
35'
Опасный момент
Абу Ханна провалился в правом фланге обороны, после чего Ильин убежал с Морозко в ситуацию 2 в 1, однако решил бить сам с острого угла. Шевченко спас!
33'
Цвек совершил рывок в правый фланг чужой штрафной, где его спокойно лишили мяча соперники.
31'
Опасный момент
ПЕРЕКЛАДИНА! Кочергин исполнил удар с правого фланга под ближнюю штангу, но Кучерук сумел перевести мяч в верхний каркас ворот над своей головой!
29'
Желтая карточка
Фаворов был предупрежден опасную игру в верховой борьбе против Морозоко.
28'
Неточный перевод флангов в атаке исполнил Фаворов со своей половины.
26'
Навес Гладкого с правого фланга отправил мяч над воротами.
23'
Офсайд
Офсайд у Кабаева после передачи Юрченко в левый фланг атаки.
21'
Абу Ханна не сумел сохранить мяч в пределах поля после передачи в левый фланг.
19'
После достаточно резвого старта, темп поединка был сброшен командами.
16'
Заря ищет подходы к штрафной соперников.
13'
Прострел Фаворова с правого фланга перехватил Максименко.
11'
Прострел Морозко с левого фланга перехватил Шевченко.
10'
Назарина не смог остановить мяч после высокой передачи в правый фланг.
8'
Кабаев с левой ноги пробил из левого фланга штрафной, но попал в соперника.
7'
Шевченко на среднем выходе из ворот справился с подачей с правого фланга.
5'
Опасный момент
Мимо правой девятки пролетел мяч после дальнего удара Кочергина, которому скидывал мяч Гладкий!
2'
Опасный момент
Юрченко запустил мяч высоко над воротами смелой попыткой переброса голкипера с острого угла на правом фланге штрафной!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кучеренко, Зозуля, Милько, Богданов, Данфа, Селезнев, Костышин, Исаенко.
Колос: Кучерук — Кравченко, Гавриш, Максименко, Черноморец — Задоя — Ильин, Ориховский, Смирный, Морозко — Лысенко.
Запасные: Василь, Жуниор, Руфати, Чайковский, Аллахяр, Хомченовский, Гринь, Лунев, Перович.
Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Цвек — Назарина, Кочергин, Юрченко — Кабаев, Гладкий.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Абдула (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и ковалевский Колос.
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Анонс матча Заря - Колос 17.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и Заря в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - Колос можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Динамо - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против ФК Мариуполь - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча Заря - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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