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Рух - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 1
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68'
Динамо
Киев
Ход матча
30' Де Пенья Карлос
Кто победит?
84 Пользователей сделало свой выбор
Рух
13%
Ничья
14%
Динамо
73%
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
22.05.2020 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершен Колос П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Гент В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Гент 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов В
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Кто победит?
84 Пользователей сделало свой выбор
Рух
13%
Ничья
14%
Динамо
73%
Главные события
30'
Де Пенья Карлос ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 14
    Де Пенья Карлос
    30
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 4
    Горан Попов
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
58'
Желтая карточка
Желтая Мартынюку за фол против Сидорчука.
55'
Опасный момент
Буяльский пробил после паса Миколенко! Бандура в полном порядке!
53'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Динамо".
50'
Офсайд
Караваев пробил из пределов штрафной! Бандура отразил! Добивание Супряги! Владислав не забил с 2-х метров! Еще и офсайд у Супряги.
46'
Замена
Тройная замена у "Руха". Мысык сменил Климчука. Кухаревич сменил Кондракова. Федорчук сменил Брикнера.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+1'
Свисток
Перерыв.
42'
Опасный момент
Русин ворвался в штрафную и пробил с 13-ти метров! Бущан на месте!
38'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:0 в пользу "Динамо".
35'
Стаменкович сфолил против Цыганкова. Штрафной для "Динамо".
33'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу хозяев.
30'
Гоооол!!!
Отличная передача Цыганкова на Де Пену! Карлос пробил в касание! 0:1
27'
Миколенко навесил с фланга. Дуць перехватил.
24'
Очень плохой удар Сидорчука после передачи Караваева. Сфера летит мимо дальнего угла.
21'
Караваев хотел отдать на Супрягу, но ошибся при передаче.
18'
Опасный момент
Супряга убрал защитника на замахе и пробил в ближний! Бандура перевел сферу за лицевую. Угловой.
15'
Хозяева владеют мячом, но обострений почти нет.
12'
Опасный момент
Брикнер нанес удар со штрафного. Бущан на месте.
10'
Сидорчук отдал на Караваева. Мяч не дошел до адресата. Слишком сильный пас.
8'
Длинная передача Забарного на ход Буяльскому! Виталий не смог догнать мяч.
7'
Желтая карточка
Климчук получил желтую за фол против Де Пены.
5'
Владеют мячом киевляне. Моментов не наблюдается.
3'
Атака "Динамо". Прошла подача с левого фланга, но до обострения не дошло.
1'
Свисток
Матч начался!
Запасные: Мысак, И. Бойчук, Билый, Кухарук, Гагун, Федорчук, Притула, Мысык.
"Рух", стартовый состав: Бандура - Копина, Дуць, Стаменкович, Глига - Мартынюк, Брикнер - Р. Русин, Б. Бойчук, Климчук - Кондраков.
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Кендзера.
"Динамо", стартовый состав: Бущан - Караваев, Попов, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Супряга.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура УПЛ: "Рух" - "Динамо". Начало поединка - 17:00.
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Комментарии(2)
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Kolibri (Киевоград)
17.10.2020 в 18:16
Днище, небось в перерыве поглядывая и учились как Шахта забивает!)))))))
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фрілансер (Львів)
17.10.2020 в 18:02
Як там після нічиєї з Шахтарем, мешти Козловського не тиснуть?
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Анонс матча Рух - Динамо 17.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Рух (Львов) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Рух в предыдущем футбольном матче 22.05.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Динамо можно посмотреть 17.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против ФК Львов - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Заря - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Рух - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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