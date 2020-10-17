Рух - Динамо онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 17.10.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Рух (Львов) и командой Динамо (Киев):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Рух в предыдущем футбольном матче 22.05.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против ФК Львов - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Заря - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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