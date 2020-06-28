Олимпик - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Олимпик - Ворскла 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Олимпик в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)

Год основания Олимпик (Донецк): 2001

Страна: Украина

Тренер: Игорь Климовский



Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Александрия - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 03.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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