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Олимпик - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 октября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 0
Обновить
51'
Ворскла
Полтава
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
14%
Ничья
38%
Ворскла
48%
Личные встречи
Олимпик
5
Побед
19
Игр
6
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
28.06.2020 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 19:30 Олимпик 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Олимпик
Премьер-лига 2021
20.10.2019 - 19:30 Олимпик 2 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Олимпик
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
05.09.2020 - 11:00 Шахтер 1 - 2 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
14%
Ничья
38%
Ворскла
48%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Артём Кичак
    Вратарь
  • 74
    Игорь Снурницын
    Защитник
  • 44
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
  • 19
    Тейшейра
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Желтая карточка
Тейшейра получил желтую за симуляцию.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
40'
Темп игры упал. Команды ждут свистка на перерыв.
36'
Васин нанес удар со штрафного. Мяч попал в стенку и ушел за лицевую. Угловой.
34'
Опасный момент
Васин пробил с угла штрафной. Кичак на месте!
32'
Каргбо пытался запрессинговать Резника, но голкипер полтавчан легко вышел из этой ситуации.
29'
"Ворскла" не может перейти центр поля. "Олимпик" хорошо действует в прессинге.
26'
В среднем темпе развивается поединок. Ворскла владеет мячом.
23'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Олимпика".
19'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов не наблюдается.
17'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Олимпика".
14'
Опасный момент
Политыло здорово пробил издали! Ризнык спасает ворота "Ворсклы"!
12'
Замена
Замена у "Ворсклы". Челядин сменил Сапая.
10'
Опасный момент
Каргбо пробил низом по центру! Без проблем для Ризныка.
9'
Каргбо нарушил правила в атаке. Свободный для "Ворсклы".
7'
Ризнык забирает мяч в руки после прострела соперника с правого фланга.
5'
"Ворскла" владеет мячом на чужой половине. "Олимпик" активно прессингует соперника.
3'
Сапай прострелил с левого фланга. Мяч попал в игрока соперника. "Олимпик" начал свою контратаку.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Владимир Новохатний.
"Олимпик", стартовый состав: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Цымбалюк, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Завийский, Политыло, Альваренга – Каргбо. Запасные: Бетим, Ксенз, Драме, Аблитаров, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Шахаб, Бенито
"Ворскла", стартовый состав: Ризнык – Сапай, Альюн, Чеснаков – Якубу, Пуцлин, Семилет, Пердута – Кулач, Степанюк – Васин. Запасные: Ткаченко, Дубко, Гаджук, Власов, Кравчук, Челядин, Щербак.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура УПЛ: "Олимпик" - "Ворскла". Начало поединка - 14:00.
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Анонс матча Олимпик - Ворскла 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Олимпик (Донецк) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Ворскла и Олимпик в предыдущем футбольном матче 28.06.2020 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Ворскла можно посмотреть 18.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Игорь Климовский

Предыдущий поединок команды Олимпик был сыгран против ФК Александрия - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 03.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Олимпик - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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