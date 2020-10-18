  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Александрия - Ингулец Смотреть онлайн
В тренде

ФК Александрия - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
До начала
00 : 00 : 00
Ингулец
Петрово
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
57%
Ничья
14%
Ингулец
29%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Ингулец
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 14:00 ФК Минай 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Показать больше
Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Ингулец П
Показать больше
Новости команд
Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч 18.10.2020 в 09:44 Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз на матч Чего ждать от матча Александрия - Ингулец, Чемпионат Украины, 18 октября 2020
В Александрии рассказали, какова ситуация с COVID-19 в клубе 17.10.2020 в 13:05 В Александрии рассказали, какова ситуация с COVID-19 в клубе Игроки потихоньку выздоравливают
Ингулец усилился молодым полузащитником Зари 14.09.2020 в 15:21 Ингулец усилился молодым полузащитником Зари Игрок перешел в клуб из Петрово на один сезон
Шуст: Стал на ворота, потому что устал бегать. ВИДЕО 14.06.2020 в 10:39 Шуст: Стал на ворота, потому что устал бегать. ВИДЕО Большое интервью с экс-вратарем сборной Украины.
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
57%
Ничья
14%
Ингулец
29%
Составы команд
Стартовый состав
  • 0
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 0
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 0
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 0
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 0
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 0
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 0
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 0
    Денис Балан
    Защитник
  • 0
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
  • 0
    Илья Коваленко
    Полузащитник
  • 0
    Виталий Павлов
    Защитник
  • 0
    Максим Ковалев
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
Запасные: 73. Малыш, 99. Квасный, 29. Литвяк, 77. Игнатьев, 31. Плохотнюк, 49. Сичинава
Ингулец: 14. Крынский, 23. Кучеренко, 39. Балан, 90. Семенко, 5. Запорожец, 11. Бартулович, 13. Коваленко, 17. Янаков, 20. Фатеев, 28. Павлов, 55. Ковалев
Запасные: 87. Ферт Д., 19. Глоба, 90. Дубра, 18. Ситало А., 25. Пидручный, 70. Новиков Ан., 71. Янчак, 88. Ивахно, 94. Задерака
Александрия: 26. Борисенко, 2. Мельник, 4. Бабогло, 20. Пашаев, 55. Бондаренко, 7. Мышенко, 10. Третьяков, 17. Лучкевич, 22. Грицук, 30. Дудка, 99. Устименко
Здравствуйте, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ Александрия - Ингулец.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:45 - Сегодня "Шеффилд Юнайтед" 1 Фулхэм Фулхэм 1 Завершен 14:45 - Сегодня Эйбар Эйбар 0 Осасуна Осасуна 0 Завершен 14:45 - Сегодня Атлетик Атлетик 0 Леванте Леванте 0 Завершен 14:00 - Сегодня Олимпик Олимпик 0 Ворскла Ворскла 1 Завершен 14:00 - Сегодня Карпаты Карпаты 1 Чайка Чайка 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Александрия - Ингулец 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ингулец в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Ингулец можно посмотреть 18.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Олимпик - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Минай - 03.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.