ФК Александрия - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Ингулец 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами ФК Александрия (Александрия) и командой Ингулец (Петрово):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ингулец осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ингулец в предыдущем футбольном матче 30.09.2020 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Олимпик - 04.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Предыдущий поединок команды Ингулец был сыгран против ФК Минай - 03.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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