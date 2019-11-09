СК Днепр-1 - Десна онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 18.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 09.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.
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