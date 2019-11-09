СК Днепр-1 - Десна онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Десна 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 09.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Дмитрий Михайленко



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)

Год основания Десна (Чернигов): 1960

Страна: Украина

Тренер: Александр Рябоконь



Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

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