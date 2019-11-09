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СК Днепр-1 - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 октября 2020, 19:30 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 0
Обновить
22'
Десна
Чернигов
Ход матча
2' Александр Назаренко
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
22%
Ничья
22%
Десна
57%
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
3
Игр
1
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
09.11.2019 - 14:00 Десна 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
11.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Десна
Контрольные матчи 2017/2018
13.07.2018 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 14:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Олимпик П
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух В
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:15 Вольфсбург 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 17:00 Ингулец 1 - 1 Завершен Десна Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
22%
Ничья
22%
Десна
57%
Главные события
ГООЛ! Александр Назаренко
2'
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    2
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 5
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кравченко
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 44
    Арсений Батанов
  • 13
    Дмитрий Хлёбас
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 27
    Сергей Старенький
    Полузащитник
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Анонс матча СК Днепр-1 - Десна 18.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 18.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Десна и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 09.11.2019 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Десна можно посмотреть 18.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 03.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против Шахтер - 04.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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