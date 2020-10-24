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Динамо - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2020, 17:00 . Трансляция: 2+2
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
Обновить
20'
ФК Александрия
Александрия
Ход матча
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
19%
ФК Александрия
24%
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
15
Побед
22
Игр
2
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 ФК Александрия 2 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия
Кубок Украины 2021
11.03.2020 - 19:30 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 3 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Гент В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо В
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Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла П
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Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
57%
Ничья
19%
ФК Александрия
24%
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Де Пенья Карлос
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 4
    Денис Попов
  • 34
    Александр Сирота
  • 16
    Виталий Мыколенко
    Защитник
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
14'
Кендзера навесил! Панькив в полном порядке.
12'
Опасный момент
Буяльский пробил головой в дальний после передачи Цыганкова! Мимо цели!
10'
Кендзера навесил с правого фланга! Панькив внимателен.
9'
Очередная атака Динамо! Без удара, но комбинация хорошая.
7'
Удар низом от Де Пены с левого полуфланга! Панькив забирает мяч в руки.
4'
"Александрия" всем составом находится на своей половине. Гости обороняются от постоянных атак "Динамо".
1'
Гоооол!!!
Разыграли штрафной киевляне. Попов пробил головой после подачи Миколенко с левого фланга. 1:0!
1'
Дудка сфолил против Буяльского.
1'
Свисток
Матч начался!
"Динамо", стартовый состав: Бущан — Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Буяльский, Де Пена — Родригес. Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Андриевский, Караваев, Забарный, Супряга.
"Александрия", стартовый состав: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Бабогло, Задерака — Дудка, Мельник, Грицук — Мишенко, Ситало, Третьяков. Запасные: Борисенко, Стецьков, Ковалец, Безбородько, Мирошниченко, Глоба, Шастал, Гречишкин, Дубра.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го тура УПЛ: "Динамо" - "Александрия". Начало поединка - 17:00.
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Комментарии(2)
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Димитър из Софии (София)
24.10.2020 в 17:09
Уже должно было быть 3-0, а идет только 7 минута!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:59
можно смотреть бесплатно на ютуб, на этом сайте, 2+2. А "коханий" Шахтьор только на "Ф1\2\3".
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+2
0


Последние матчи
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Анонс матча Динамо - ФК Александрия 24.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой ФК Александрия (Александрия):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение ФК Александрия и Динамо в предыдущем футбольном матче 12.07.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - ФК Александрия можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против "Ювентус" - 20.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Александрия был сыгран против Ингулец - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Динамо - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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