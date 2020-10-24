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ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Львов
Львов
1 - 2
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76'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
20%
Ничья
11%
СК Днепр-1
70%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Львов
1
Побед
5
Игр
4
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
11.07.2020 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 2 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
30.11.2019 - 14:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
26.08.2019 - 19:00 СК Днепр-1 2 - 3 Завершен ФК Львов
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Львов Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львов 0 - 5 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершен ФК Львов П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021
18.09.2020 - 19:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
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Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
ФК Львов
20%
Ничья
11%
СК Днепр-1
70%
Трансляция
74'
Замена
Замена у Львова: вместо Грисьо на поле вышел Богунов, вместо Кошмана играет Казлаускас.
72'
Замена
Замена у Днепра-1: вместо Когута играет Батагов, вместо Булецы вышел Цуриков.
71'
Опасный момент
Хороший прострел с правого фланга во вратарскую Львова, но никто из гостей не набежал на удар.
69'
Атаковали хозяева по правому флангу, но чуть не привезли они контратаку в свои ворота, вовремя вышел Костык.
67'
Когут попытался пробить с дальней дистанции, но удар у него, мягко говоря не вышел, от ворот.
66'
Тейлор не сумел принять мяч на правом фланге и выпустил его за пределы поля, от ворот для хозяев.
64'
Замена
Замена у Львова: вместо Айнсалу на поле вышел Чиряк.
63'
Желтая карточка
Когут фолит в центре поля против Махмутовича, горчичник для него.
61'
Навес с правого фланга во вратарскую гостей, Сарнавский кулаком выносит мяч.
60'
Довбык лежит во вратарской соперника, рефери остановил поединок, но вроде бы все обошлось.
58'
Желтая карточка
Желтая для Кошмана за фол в центре поля.
57'
Дубинчак подавал с левого фланга в штрафную днепрян, защитник выносит мяч головой.
55'
Желтая карточка
Желтая для Назаренко за срыв атаки соперника.
54'
Уголовой
Еще один корнер для гостей, подача, Костык кулаками выностит мяч.
53'
Уголовой
Угловой для Днепра-1, подача в штрафную оппонентов, фол в атаке со стороны Логинова.
52'
Опасный момент
Назаренко получил мяч во вратарской соперника, с разворота пробил, но Костык выручил свою команду.
50'
Дубинчак пробивает с линии штрафной соперника, но мяч летит прямо в руки Костыку.
48'
Пас от Айнсалу по правому флангу на ход партнерам, но слишком сильно, от ворот для гостей.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45+1'
Кравчук играет рукой у собственных ворот, штрафной для гостей, Пихаленок пробивает в стенку.
44'
Опасный момент
Довбык получил мяч в центре штрафной соперника, пробил низом, мяч пролетел очень близко от рамки Костыка.
42'
Пытается атаковать Львов на последних минутах тайма, но не получается это у команды, все сводится к игре в центре поля.
40'
Кошман фолит в центре поля после неудачной контратаки, штрафной.
38'
Опасный момент
Довбык вошел во вратарскую Львова, протыкал мяч в сторону рамки соперника, но Костык выручил команду.
36'
Офсайд
Булеца залез в оффсайд на правом фланге атаки, стандарт для хозяев.
34'
Опасный момент
Назаренко ворвался в штрафную соперника, пробивал в дальний от голкипера угол, но не докрутил, от ворот.
32'
Пас на правый фланг на ход Нычу, но Логинов опережает его и оттесняев от круглого.
30'
Держат мяч под контролем львовяне, но без продвижения к воротам оппонентов.
28'
Довбык отдавал пас на ход Когуту, но защитники Львова перехватили мяч.
26'
Логинов лежит на газоне после столкновения с Нычем.
25'
Гоооол!!!
Охххх... Довбык получил мяч в штрафной соперника, развернулся и шикарным ударом отправил мяч в дальний от голкипера угол.
23'
Гоооол!!!
Стандарт для Львова, подача во вратарскую гостей от Кошмана, Кравчук головой отправляет мяч в ворота Сарнавского.
22'
Фол в центре поля против Шины со стороны Игнатенко, штрафной.
20'
Игнатенко смещался в центр линии штрафной соперника для удара, но защитники отобрали мяч.
18'
Уголовой
Угловой для львовян, подача в штрафную, защита выносит мяч.
17'
Офсайд
Сабину залез на левом фланге в оффсайд, стандарт для Днепра-1.
16'
Фол в центре поля от гостей, штрафной для Львова.
14'
Гоооол!!!
В контратаку выбежали гости, Когут казалось бы затянул с передачей, но потом отправил мяч с точки в точку точнейшим ударом.
13'
Игнатенко фолит в центре поля, штрафной.
11'
Тейлор затянул мяч по правому флангу атаки и выпустил того за пределы поля, от ворот.
9'
Опасный момент
Хорошую атаку создали гости, Назаренко с правого фланга прострелил во вратарскую Львова, Довбык набегал, но голкипер оказался первым на мяче.
7'
Уголовой
Угловой для львовян, подача в штрафную оппонентов от Кошмана, защита выносит мяч.
5'
Опасный момент
Шина получил пас в центре штрафной соперника, пробил, но Сарнавский на месте, опасно было.
3'
Подача со стандарта во вратарскую хозяев, Логинов головой пробивает, но мимо.
2'
Штрафной для своей команды зарабатывает Довбык.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Днепр-1): Сарнавский, Логинов (кап), Адамюк, Булеца, Довбык, Дубинчак, Игнатенко, Когут, Назаренко, Пихаленок, Тейлор.
Инфо
Старотвый состав (Львов): Костык, Айнсалу (кап), Михоуби, Грисьо, Клименчук, Кошман, Кравчук, Махмутович, Ныч, Сабину, Шина.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 7 тура украинской Премьер-Лиги сезона 2020/2021 между командами Львов и Днепр-1.
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Анонс матча ФК Львов - СК Днепр-1 24.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1 можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Львов - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Десна - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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