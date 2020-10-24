ФК Львов - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.
Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами ФК Львов (Львов) и командой СК Днепр-1 (Днепр):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и ФК Львов в предыдущем футбольном матче 11.07.2020 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Георгий Цецадзе
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Дмитрий Михайленко
Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Десна - 18.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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