Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - ФК Минай 25.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.10.2020

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший матч команды Колос был сыгран против Заря - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Василий Кобин



Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Мариуполь - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

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