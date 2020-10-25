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Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 1
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63'
ФК Минай
Минай
Ход матча
17' Анатолий Нуриев 19' Вадим Милько 30' Владимир Лысенко 40' Вадим Милько
46' Олег Ильин
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Колос
54%
Ничья
18%
ФК Минай
28%
Прогноз на матч
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершен Ингулец Н
Лига Европы 2021
24.09.2020 - 21:45 Риека 2 - 0 Завершен Колос П
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 19:30 Ингулец 1 - 1 Завершен ФК Минай Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 15:00 Полесье 1 - 2 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
20.09.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Колос
54%
Ничья
18%
ФК Минай
28%
Главные события
Вадим Милько
40'
Владимир Лысенко
30'
ГООЛ! Вадим Милько
19'
17'
Анатолий Нуриев ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    30
  • 22
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Вадим Милько
    Полузащитник
    40 19
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 7
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    17
  • 20
    Василий Пиняшко
Запасные игроки
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 71
    Евгений Кучеренко
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
    46
  • 24
    Алексей Зозуля
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
59'
Замена
А Селезнев сменил Лысенко в дежурном порядке.
59'
Замена
Смирный был заменен на Исаенко.
57'
Две замены готовит Костышин-старший, пока соперники готовят штрафной в правом фланге.
55'
Данфа потоптался по ногам Сакива за мгновение до удара Милько. Пауза.
54'
Не получился сильным удар у Милько после отскока мяча в полукруг у штрафной.
52'
Меличенко успешно навязал борьбу Смирному на фланге, остановив контратаку соперников.
51'
От ноги Данфа ушел мяч за лицевую на левом фланге атаки Миная.
49'
Подкат Сакива остановил рывок Лысенко правым флангом.
47'
Меличенко получил удар локтем в лицо от Гавриша во время борьбы внутри своей вратарской за подачу углового с правого фланга.
46'
Замена
А Ильин продолжит игру после перерыва вместо Максименко.
46'
Замена
Данфа вышел на поле вместо Костышина.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Опасный момент
У Нуриева не получился удар головой в завершении подачи углового с левого фланга, но на отскоке был первым Меличенко, и низом пробил точно в соперника!
41'
Повреждение спины у Максименко после очередного эпизода борьбы с Шиндером в центре поля.
40'
Желтая карточка
Милько не успевал к мячу в борьбе против Кныша в центре поля, в результате чего совершил накладку.
39'
Фол со стороны Шиндера в борьбе против Максименко в центре поля.
37'
Подача Кравченко с правого фланга была блокирована соперником.
35'
Не хватило прочности корпуса Костышину в борьбе против Меличенко на фланге.
32'
Опасный момент
Стенку с партнером на левом фланге Емец завершил подачей на дальний угол штрафной, которую ударом сходу над перекладиной замкнул Кравченко.
30'
Желтая карточка
Лысенко договорился до желтой на ровном месте.
27'
Желтая карточка
Желтая досталась Матичу за блокировку прохода Смирного правым флангом.
25'
Фол на левом фланге обороны от Емца против Маембе.
24'
Пустые ворота остались после отраженного Каниболоцким удара от Шиндера, однако Нуриев не смог по ним попасть! Гавриш совершил привоз передачей назад на голкипера!
22'
Опасный момент
Смирный с правого фланга метил своим ударом под основание ближней штанги, но Каниболоцкий забрал намертво.
21'
Лысенко не смог сохранить мяч в своих ногах в борьбе против трех соперников на левом фланге.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Богданов со штрафного на правом фланге подал точно на дальнюю штангу, где стоял одинокий Милько!
18'
Фол со стороны Кныша у левого угла своей штрафной.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Нуриев пробил точно по центру ворот! Кучерук улетел в левый от себя угол!
16'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Костышин рукой остановил мяч на выходе из своей штрафной, получив отскок от подачи углового с левого фланга!
15'
Совсем не получился дальний удар у Матича после отскока мяча перед штрафной, однако он все равно пришелся в защитника.
13'
Лысенко явно не успевал откликнуться на прострел с левого фланга от Костышина.
11'
Пас с левого фланга от Пиняшко в зону перед штрафной был перехвачен.
9'
Шемми грубо атаковал со спины Емца у центральной линии.
9'
Подача Емца с левого фланга завершилась ударом головой от Смирного из центра штрафной. Выше цели.
7'
Без мяча Колос на старте. Закарпатцы очень неплохо смотрятся в контроле.
5'
Фол со стороны Шиндера в верховой борьбе против Гавриша в чужой штрафной.
3'
Толчок в спину со стороны Богданова, которому поставил корпус Ткачук на правом фланге атаки Миная.
2'
И уже получил повреждение Максименко. Держится за заднюю поверхность бедра.
1'
Опасный момент
Кныш сблизился с чужой штрафной на дриблинге, после чего пробил точно по центру ворот. Без проблем забрал мяч в руки Кучерук.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Попович, Эдгар, Ахмедзаде, Маткобожик, Голодюк, Лопыренок, Глагола, Павлиш, Кожанов.
Минай: Каниболоцкий — Маембе, Меличенко, Матич, Сакив — Ткачук, Снижко — Кныш, Нуриев, Пиняшко — Шиндер.
Запасные: Кучеренко, Зозуля, Задоя, Морозко, Данфа, Селезнев, Ильин, Исаенко, Мораренко.
Колос: Кучерук — Кравченко, Максименко, Гавриш, Черноморец — Смирный — Костышин, Милько, Богданов, Емец — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Шандор (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и закарпатский Минай.
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Анонс матча Колос - ФК Минай 25.10.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 25.10.2020
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Минай можно посмотреть 25.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Заря - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Василий Кобин

Предыдущий матч команды ФК Минай был сыгран против ФК Мариуполь - 17.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды ФК Мариуполь.

Следите за результатами матча Колос - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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