Англия - Ирландия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Англия и командой Ирландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020, матч состоится на стадионе Уэмбли.
Дата проведения матча: 12.11.2020
Время начала матча: 22:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Дания - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Дания.
Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони
Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Финляндия - 14.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Финляндия.
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