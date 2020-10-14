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Англия - Ирландия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 12 ноября 2020, 22:00 - Уэмбли
Рейтинг матча:
Англия
2 - 0
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перерыв
Ирландия
Ход матча
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Англия
40%
Ничья
40%
Ирландия
20%
П1: 1.355 Х: 5.55 П2: 10 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.02
Последние матчи - Англия
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 21:45 Англия 0 - 1 Завершен Дания П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 19:00 Англия 2 - 1 Завершен Бельгия В
Международные товарищеские матчи 2019/2020
08.10.2020 - 21:45 Англия 3 - 0 Завершен Уэльс В
Лига Наций 2021
08.09.2020 - 21:45 Дания 0 - 0 Завершен Англия Н
Лига Наций 2021
05.09.2020 - 19:00 Исландия 0 - 1 Завершен Англия В
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Последние матчи - Ирландия
Лига Наций 2021
14.10.2020 - 19:00 Финляндия 1 - 0 Завершен Ирландия П
Лига Наций 2021
11.10.2020 - 16:00 Ирландия 0 - 0 Завершен Уэльс Н
Евро 2020 2021
08.10.2020 - 21:45 Словакия 1 - 0 Завершен Ирландия П
Лига Наций 2021
06.09.2020 - 19:00 Ирландия 0 - 1 Завершен Финляндия П
Лига Наций 2021
03.09.2020 - 21:45 Болгария 1 - 1 Завершен Ирландия Н
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Новости команд
Кто победит?
5 Пользователей сделало свой выбор
Англия
40%
Ничья
40%
Ирландия
20%
П1: 1.355 Х: 5.55 П2: 10 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.02
Составы команд
0
Поп (В
0
Джозеф Гомес
0
Майкл Кин
0
Конор Коди
0
Магуайр Х.
0
James Reece
0
Джордан Хендерсон
0
Уорд-Проуз Джеймс
0
Гарри Уинкс
0
Букайо Сака
0
Джейдон Санчо
0
Доминик Калверт-Льюин
0
Джек Греалиш
0
Рэндольф Даррен
0
Мэтт Доэрти
0
Дара О`Ши
0
Кевин Лонг
0
Роберт Брэйди
0
Джейсон Моламби
0
Конор Хоурихане
0
Джеффри Хендрик
0
Ронан Куртис
0
Аарон Коннолли
0
Адам Уче Идах
0
Робинсон Каллам
0
Макклин Джеймс
Стартовый состав
  • 0
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 0
    Доминик Калверт-Льюин
    Полузащитник
  • 0
    Джек Греалиш
  • 0
    James Reece
  • 0
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 0
    Уорд-Проуз Джеймс
  • 0
    Гарри Уинкс
    Полузащитник
  • 0
    Букайо Сака
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Майкл Кин
    Защитник
  • 0
    Конор Коди
    Полузащитник
  • 0
    Магуайр Х.
  • 0
    Поп (В
  • 0
    Ронан Куртис
  • 0
    Аарон Коннолли
  • 0
    Адам Уче Идах
  • 0
    Робинсон Каллам
  • 0
    Макклин Джеймс
  • 0
    Джейсон Моламби
    Полузащитник
  • 0
    Конор Хоурихане
  • 0
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 0
    Мэтт Доэрти
    Защитник
  • 0
    Дара О`Ши
  • 0
    Кевин Лонг
    Защитник
  • 0
    Роберт Брэйди
    Полузащитник
  • 0
    Рэндольф Даррен
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+2'
Опасный момент
Гріліш був на ударній позиції, проте не наважився на постріл і зробив передачу в центр, яку ніхто не замкнув.
45'
Инфо
Команди ще зіграють дві хвилини у першому таймі.
44'
Магвайр зіграв на випередження і виграв боротьбу в Іди.
43'
Грубий підкат виконав О'Ші, збивши Калвера-Льюїна.
41'
Гріліш навішує до карної зони - суперники відбиваються.
40'
9:0 за кутовими на користь господарів на 40-ву хвилину матчу.
38'
Санчо прорвався до штрафного майданчика і пробив, щоправда постріл був заблокований.
35'
О'Ші віддав невдалу довгу передачу на чужу половину поля.
31'
Гоооол!!!
Гол! Гріліш передачею низом знайшов Санчо у штрафному майданчику Ірландців. Десятий номер англійців прийняв і одразу пробив в дальній кут поміж ніг Хендріку. Рендолф не врятував.
30'
Калвер-Льюїн пограбував Даффі у його ж штрафному майданчику, проте не зміг повністю використати момент. Кутовий.
27'
Опасный момент
Магвайр знову пробивав по воротах головою. Сейв на рахунку Рендолфа.
26'
Ріс Джеймс прорвався до штрафного майданчика і прострілив на Калвера-Льюїна, котрий пробив в один дотик. Ось тут Даффі виручив, постелившись у підкаті.
25'
Ірландці ідуть у пресинг на половині поля збірної Англії.
24'
Команди по черзі контролюють м'яч в центрі поля.
21'
Гріліш проривався до володінь Рендолфа по центру, проте задалеко відпустив м'яч від себе.
18'
Гоооол!!!
Гол! Після невдалого розіграшу кутового Англією Вінкс підібрав м'яч і спрямував на голову Магвайру. Капітан "трьох левів" у верховій боротьбі переграв капітана Ірландії Шейна Даффі та відкрив рахунок у матчі: 1:0!
17'
Опасный момент
Букайо Сака на добиванні зорієнтувався перший і пробив у ствір воріт. Рендолф виручив, перевівши м'яч на кутовий.
14'
Замена
Вимушену заміну провів Стівен Кенні. Замість травмованого Джона Ігана на полі з'явився Дара О'Ші.
12'
Хуріхейн виконував стандарт поблизу штрафного майданчика господарів. Безрезультатно.
11'
Гості контролюють м'яч на своїй половині.
9'
Хорган двічі прострілював у штрафну після сольних проходів правим флангом. Без замикання.
7'
Тайрон Мінгс опинився на дальній стійці, проте не зміг перевести круглого у ворота після скидання Санчо.
5'
Букайо Сака пострілював в штрафну ірландців з лівого флангу. Гості відбилися: кутовий.
2'
Матч розпочався з контролю м'яча англійцями.
Свисток
Пролунав свисток Карлоса дель Серро. Гра розпочалася!
Останнього разу у цьому протистоянні була зафіксована перемога ще у 1988 році. Тоді домашньої поразки зазнала Англія з рахунком 0:1. Після цього матчу команди провели ще п'ять ігор і всі завершилися унічию.
Запасні: О'Ші, Брейді, Келлехер, Кертіс, Коллінз, Лонг, Магвайр Ш., Макклан, Моламбі, Траверс.
Ірландія: Рендолф - Догерті, Даффі, Іган, О'Дауда - Крісті, Хуріхейн, Хендрік - Хорган, Іда, Браун.
Запасні: Беллінгем, Даєр, Ебрахам, Кейн, Мейтленд-Найлс, Пікфорд, Райс, Фоден, Хендерсон Д., Хендерсон Дж., Чілвелл.
Англія: Поуп - Кін, Магвайр, Мінгс - Джеймс, Маунт, Вінкс, Сака - Санчо, Калверт-Льюїн, Гріліш.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Арбітр зустрічі - Карлос дель Серро, Іспанія.
Вітаємо всіх шанувальників футболу. UA-Футбол запрошує вас до перегляду текстової трансляції Міжнародного товариського матчу між збірними Англії та Ірландії.
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Анонс матча Англия - Ирландия 12.11.2020, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Англия и командой Ирландия будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Международные товарищеские матчи 2019/2020, матч состоится на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 12.11.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Англия - Ирландия можно посмотреть 12.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Англия - Ирландия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Англия
Страна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий поединок команды Англия был сыгран против Дания - 14.10.2020, в рамках чемпионата Лига Наций 2021 и закончился победой команды Дания.

Команда гостей

Название: Ирландия
Страна: Ирландия
Тренер: Джованни Трапаттони

Прошедший матч команды Ирландия был сыгран против Финляндия - 14.10.2020, в рамках турнира Лига Наций 2021 и закончился победой команды Финляндия.

Следите за результатами матча Англия - Ирландия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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