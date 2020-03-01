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Шахтер - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 октября 2020, 14:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 1
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67'
Ворскла
Полтава
Ход матча
7' Владислав Кулач 33' Манор Соломон 35' Павел Ребенок 39' Майкон Перейра
49' Игорь Пердута
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
56%
Ничья
24%
Ворскла
21%
Личные встречи
Шахтер
16
Побед
21
Игр
3
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021
01.03.2020 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2019/2020
27.09.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
21.04.2018 - 17:00 Шахтер 4 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2017/2018
09.03.2018 - 19:00 Ворскла 0 - 3 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Олимпик В
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 14:00 Олимпик 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Ворскла 2 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь Н
Премьер-лига 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Александрия 0 - 2 Завершен Ворскла В
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Новости команд
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
56%
Ничья
24%
Ворскла
21%
Главные события
49'
Игорь Пердута
Майкон Перейра
39'
35'
Павел Ребенок
ГООЛ! Манор Соломон
33'
7'
Владислав Кулач ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 5
    Давид Хочолава
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
    33
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 27
    Майкон Перейра
    39
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 8
    Антонио М.
  • 50
    Кане
  • 10
    Владислав Кулач
    Нападающий
    7
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
    49
  • 82
    Павел Ребенок
    Полузащитник
    35
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 6
    Александр Скляр
    Полузащитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 28
    Маркиньос Сиприано
    Нападающий
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 77
    Денис Васин
    Нападающий
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
Тренеры
Трансляция
63'
Замена
Тайсон вышел вместо Соломона.
63'
Пердута сбил Марлоса, который смещался вдоль границы штрафной с левого фланга, но арбитр не дал свисток.
61'
Опасный момент
Резник парировал обводящий удар Марлоса с подхода к правому флангу штрафной!
59'
Замена
Патрик вышел вместо Майкона.
58'
Замены готовят оба тренера.
56'
Рукой сыграл Корниенко, обрабатывая пас Марлоса с правого фланга.
53'
Вторая желтая
Альюн повторно сбил Тете на левом фланге обороны, и арбитр его не простил! Вторая желтая. Удаление!
51'
Опасный момент
МАЙКОН! Замыкал он подачу со штрафного на правом фланге хлестким ударом, но промахнулся в сторону от правой девятки!
49'
Желтая карточка
Пердута сбил подкатом Соломона в центральной зоне перед штрафной.
48'
Максимов срывается на арбитра после падения Кане у чужой штрафной. Не было фола?
46'
Резник опередил Додо на мяче при рывке бразильца в правый фланг штрафной.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Корниенко пробил из-за пределов штрафной с левого фланга в сторону от ближнего угла.
43'
Точно на Альюна подал со штрафного на правом фланге Соломон, а в контратаке Степанюк не смог обогнать Додо.
41'
Степанюк был сбит усилиями Марлоса в левом фланге атаки.
39'
Желтая карточка
Желтая Майкону за накладку на чужой половине проти Кулача.
37'
Опасный момент
Попытка Тете закрутить мяч в дальний угол с правого фланга штрафной была перехвачена Резником.
35'
Желтая карточка
Слишком уж агрессивно хотел отобрать мяч в центре поля у Тете Ребенок.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тете мягким пасом с правого фланга штрафной выкатил мяч под удар Соломона, который в касание направил удар в дальний угол!
30'
Опасный момент
Антонио заставил мяч разминуться с правой штангой ударом из центральной зоны перед штрафной!
28'
Дентиньо не имел шансов замкнуть подачу Додо с правого фланга в район дальней штанги.
27'
Удар головой от Антонио не обещал стать точным в завершении подачи с правого фланга.
25'
Додо с правого фланга простреливал, но в центре штрафной первым на мяче был Яворский. Угловой затем Шахтер подал неудачно.
23'
Максимов насыпал Чеснакову после выноса наобум из своей штрафной. Ворскла хочет играть в мелкий пас!
21'
Уголовой
Соломон подавал с левого фланга от угла поля, но Бондарь головой завершил крайне неточно.
19'
Опасный момент
ФАНТАСТИКА! Кулач вновь не смог перебросить Трубина, но уже после паса партнера со своей половины в абсолютно свободную зону!
18'
Желтая карточка
Желтая для Альюна за фол против Тете в левом фланге обороны.
17'
Опасный момент
Трубин выиграл дуэль у Кулача в левом фланге своей вратарской! Тонкую передачу Кане не отметить нельзя.
15'
Альюн качественно сыграл позиционно при простреле с левого фланга от Корниенко.
13'
По ногам со спины врезал Степанюку в центре поля Додо.
11'
Опасный момент
Трубину пришлось ногой отражать в сторону от ворот прострел Кулача с правого фланга.
9'
Опасный момент
Удар Соломона со средней дистанции пришелся в сторону от левого каркаса ворот.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кулач подкараулил ошибку Бондаря при передаче Корниенко с левого фланга в зону перед штрафной, после чего тут же пробил в ближний угол низом!
6'
Опасный момент
На прострел с правого фланга от Тете смог откликнуться только Резник.
4'
Тут и скорости Додо не хватило бы для того, чтобы догнать мяч после паса Марлоса в глубину правого фланга.
3'
Опасный момент
Корниенко отлично прострелил во вратарскую с левого фланга, но Дентиньо не смог качественно пробить в касание! Не хватило рывка!
1'
Кулач сбил с ног Хочолаву в борьбе за мяч на правом фланге атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ткаченко, Семилет, Пешич, Васин, Кравчук, Челядин, Щербак.
Ворскла: Резник — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Пуцлин, Скляр, Ребенок — Степанюк, Кане — Кулач.
Запасные: Пятов, Болбат, Сиприано, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Судаков, Тайсон, Вьюнник.
Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле НТК им. В. Банникова (Киев, Украина) сыграют донецкий Шахтер и полтавская Ворскла.
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Комментарии(4)
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skif1927 (Динамо)
24.10.2020 в 15:19
Как всегда, шлюхтер не сможет - судья поможет.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 14:46
упал (почему-то) игрок Шахты - штрафной, упал игрок Ворсклы - симуляция...
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+4
-1
winter (Berlin)
24.10.2020 в 14:24
Ну і слабкі у нас нападники, Кулач не забиває виходи 1 на 1 , замість 0-1, 0-3 мало бути
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
24.10.2020 в 14:35
Трубін красава)
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+1
-3


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Анонс матча Шахтер - Ворскла 24.10.2020, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Шахтер осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Шахтер в предыдущем футбольном матче 01.03.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Ворскла можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против Реал - 21.10.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Олимпик - 18.10.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Шахтер - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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