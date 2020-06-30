"Атлетико" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Атлетико" - "Барселона" 21.11.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 21.11.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 30.06.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Кадис - 07.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Эрнесто Вальверде



Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 07.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

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