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"Атлетико" - "Барселона" онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 21 ноября 2020, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)
Рейтинг матча:
"Атлетико"
Мадрид
1 - 0
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66'
"Барселона"
Барселона
Ход матча
9' Коке 26' Янник Карраско
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
47%
Ничья
27%
"Барселона"
27%
П1: 2.835 Х: 3.5 П2: 2.65 ТБ 2: 12 ТМ 2: 1.025
Личные встречи
"Атлетико"
3
Побед
29
Игр
16
Побед
"Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
30.06.2020 - 23:00 "Барселона" 2 - 2 Завершен "Атлетико"
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 "Барселона" 2 - 3 Завершен "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 22:00 "Атлетико" 0 - 1 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
01.12.2019 - 21:45 "Атлетико" 0 - 1 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Атлетико"
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 21:45 "Атлетико" 4 - 0 Завершен Кадис В
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 19:55 Локомотив 1 - 1 Завершен "Атлетико" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 Осасуна 1 - 3 Завершен "Атлетико" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Атлетико" 3 - 2 Завершен Зальцбург В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Атлетико" 2 - 0 Завершен Бетис В
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Последние матчи - "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
07.11.2020 - 17:15 "Барселона" 5 - 2 Завершен Бетис В
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2019/2020
31.10.2020 - 22:00 "Алавес" 1 - 1 Завершен "Барселона" Н
Лига Чемпионов 2021
28.10.2020 - 22:00 "Ювентус" 0 - 2 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал П
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
"Атлетико"
47%
Ничья
27%
"Барселона"
27%
П1: 2.835 Х: 3.5 П2: 2.65 ТБ 2: 12 ТМ 2: 1.025
Главные события
ГООЛ! Янник Карраско
45+3'
Янник Карраско
26'
Коке
9'
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 6
    Коке
    Защитник
    9
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 11
    Янник Карраско
    45+3 26
  • 8
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 7
    Джао Феликс Секейра
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 7
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 0
    Серхио Камелло
  • 0
    Кондогбиа Жоффрей
  • 0
    Диего Коста
    Нападающий
  • 0
    Лемар Томас
  • 0
    Мигель Анхель Мойя
    Вратарь
  • 0
    Санчес Р.
  • 0
    Луис Фелипе
    Вратарь
  • 0
    Иво Грбич
    Вратарь
  • 0
    Витоло
    Полузащитник
  • 0
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 0
    Иван Шапонич
  • 2
    Серджино Дест
  • 12
    Рикард Пуйг
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 36
    Арнау Тенас
Тренеры
Трансляция
60'
Піке лежить на полі вже більше хвилини після стику з гравцем суперників.
57'
Опасный момент
Сейв Облака врятував "матрасників" від голу після удару головою від Ленгле з убивчої позиції. Прямо по центру.
57'
Замена
Коунінью з'являється замість Педрі.
56'
А тут вже Ленгле відпрацьовує в захисті, не давши Феліксу вийти сам на сам у контратаці.
56'
Клеман Ленгле пробив точно в руки Облаку після навісної передачі.
55'
Простріл Альби призвів до кутового.
54'
Уголовой
Розіграш кутового від "Атлетіко" призвів до двох неточних навісів до штрафного майданчику.
53'
Де Йонг перехоплює передачу суперників у стрибку.
51'
Офсайд
Дембеле забіг в офсайд.
49'
Закидання на Льоренте (Атлетіко) по флангу закінчилося неточною передачею від іспанця до штрафного майданчику.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Свисток
Команди пішли на перерву.
45+3'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Яннік Карраско отримав передачу від Анхеля Кореа на чужу половину поля під час контратаки. Занадто далеко вибіг з воріт тер Штеген, якого бельгієць обіграв поміж ніг та відправив м'яч і породні ворота.
45'
Инфо
До першого тайму додано три хвилини.
43'
Дембеле лежить на газоні після боротьби з Карраско.
41'
Опасный момент
Альба розрізає шістьох гравців оборони передачою на Ліонеля Мессі, проте аргентинець був під кутом і з небезпечної точки пробив у Облака.
39'
Офсайд
Півзахисник Атлетіко вибігав у небезпечний вихід два у два, проте арбітр зафісував положення "поза грою".
35'
Передача в центр штрафного майданчика від Карраско вийшла неточною.
34'
Навісну подачу Тріпп'єра "зняв" Піке.
28'
Роберто (Барселона) загрався в центрі поля, проте у оточенні кількох гравців суперника змусив їх порушити на собі.
26'
Желтая карточка
Карраско тримав жовту карточку за зрив атаки.
24'
Атлетіко тримає м'яч і намагається просуватися вперед.
21'
Роберто (Барселона) ввірвався до штрафного майданчика і заробив кутовий.
20'
Тер Штеген забирає м'яч до рук після подачі гравців "Атлетіко".
18'
Карраско (Атлетіко) виконав неточну подачу до штрафного майданчика суперників.
16'
Уголовой
Двічі подачі Мессі з кутового не знайшли адресата.
12'
Опасный момент
Льоренте отримав пас у штрафному майданчику "каталонців" та потужно пробив у поперечину!
9'
Желтая карточка
Арбітр Хосе Монтеро демонструє гірчичник Коке за доволі брудний підкат.
6'
Уголовой
Атлетіко невдало виконав два кутових поспіль.
5'
Опасный момент
Тер Штеген витягує м'яч із "дев'ятки" після потужного пострілу від Сауля.
3'
Опасный момент
Дембеле прорвався по правому флангу та прострілив у центр на Грізманна, котрий не реалізував небезпечний момент.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні: Нето, Тенас, Трінкао, Аленья, Бретвейт, Дест, Жуніор Фірпо, Коутіньйо, Мінгуеса, Нето, Пуч.
Барселона: тер Штеген - Роберто, Піке, Лангле, Альба - П'яніч, де Йонг - Дембеле, Мессі, Педрі - Грізманн.
Атлетіко: Облак - Тріпп'єр, Савіч, Хіменес, Ермосо - Льоренте, Коке, Сауль, Карраско - Корреа, Жоау Фелікс.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд.
Вітаємо всіх любителів футболу на текстовій онлайн трансляції центрального матчу 10-го туру Ла Ліги від UA-Футбол між "Атлетіко" та "Барселоною"!
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Анонс матча "Атлетико" - "Барселона" 21.11.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 21.11.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 30.06.2020 закончилось с таким счетом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона" можно посмотреть 21.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Кадис - 07.11.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Бетис - 07.11.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча "Атлетико" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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