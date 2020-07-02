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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 08 ноября 2020, 18:30 - Этихад
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Рейтинг матча:
"Манчестер Сити"
Манчестер
1 - 1
Обновить
47'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
29%
Ничья
29%
"Ливерпуль"
41%
П1: 2.02 Х: 4.26 П2: 3.48 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Интересные факты
  • Liverpool are undefeated in 34 of their last 38 matches (Premier League).
  • Man City have been winning at both half time and full time in 8 of their last 9 home matches (Premier League).
  • Команда Ливерпуль забила как минимум 2 гола в последних 9 матчах
  • Man City have kept a clean sheet in 7 of their last 9 home matches (Premier League).
  • Man City have won 8 of their last 9 home matches (Premier League).
  • There have been over 2.5 goals scored in 9 of Liverpool's last 10 games (Premier League).
  • There have been under 2.5 goals scored in Man City's last 4 games (Premier League).
  • Man City have seen over 2.5 goals in 10 of their last 11 home matches against Liverpool in all competitions.
Личные встречи
"Манчестер Сити"
6
Побед
22
Игр
10
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
02.07.2020 - 22:15 "Манчестер Сити" 4 - 0 Завершен "Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2019/2020
10.11.2019 - 18:15 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Суперкубок Англии 2019/2020
04.08.2019 - 17:00 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2018
03.01.2019 - 22:00 "Манчестер Сити" 2 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Последние матчи - "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен Олимпиакос В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 14:15 "Шеффилд Юнайтед" 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 Марсель 0 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити" Н
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 "Манчестер Сити" 3 - 1 Завершен Порту В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Лига Чемпионов 2021
03.11.2020 - 22:00 "Аталанта" 0 - 5 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2019/2020
31.10.2020 - 19:30 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021
27.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 0 Завершен Мидтьюлланн В
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 22:00 "Ливерпуль" 2 - 1 Завершен "Шеффилд Юнайтед" В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 22:00 Аякс 0 - 1 Завершен "Ливерпуль" В
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Манчестер Сити"
29%
Ничья
29%
"Ливерпуль"
41%
П1: 2.02 Х: 4.26 П2: 3.48 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Составы команд
0
Эдерсон
0
Кайл Уокер
0
Диас Р.
0
Эмерик Лапорт
0
Канселу Жоау
0
Кевин Де Брюйне
0
Родриго Эрнандез
0
Илкай Гюндоган
0
Torres Короминос
0
Габриэл Жезус
0
Рахим Стерлинг
0
Алиссон
0
Трент Александер-Арнольд
0
Жоэль Матип
0
Джозеф Гомес
0
Эндрю Робертсон
0
Джордан Хендерсон
0
Жоржиньо Вейналдум
0
Мохамед Салах
0
Роберто Фирмино
0
Садио Мане
0
Жота Diogo
Стартовый состав
  • 0
    Torres Короминос
  • 0
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 0
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 0
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 0
    Родриго Эрнандез
  • 0
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 0
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 0
    Диас Р.
  • 0
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 0
    Канселу Жоау
  • 0
    Эдерсон
    Нападающий
  • 0
    Жота Diogo
  • 0
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 0
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 0
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 0
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 0
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 0
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 0
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 0
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 0
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 0
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
45+4'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
3 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Трент пробил с передачи Салаха! Эдерсон на месте!
42'
Незабитый пенальти
Не забивает Де Брейне! Кевин промазал с "точки"!
40'
Пенальти! Гомес сыграл рукой!
39'
Гомес сыграл рукой? Ждем решения арбитра.
37'
Моментов нет. "Сити" владеет мячом.
35'
Жота пробил со средней дистанции! Рядом со штангой.
32'
Опасный момент
Дальний удар Де Брюйне! Мимо цели!
31'
Гоооол!!!
Де Брюйне отдал на Жезуса. Габриэль развернулся и пробил мимо Алиссона! 1:1!
30'
Офсайд
Салах в офсайде.
28'
Инфо
Статистика ударов - 3:1 в пользу "Ливерпуля".
26'
Опасный момент
Вейналдум ошибся. Де Брюйне навесил с правого фланга на дальнюю! Стерлинг пробил! Алиссон на месте!
24'
Хозяева катают мяч в центре поля. "Ливерпуль" прессингует соперника.
21'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу хозяев.
18'
Опасный момент
Дальний удар Хендерсона! Мимо ворот!
16'
Фол Гомеса против Де Брюйне. Штрафной для "Сити".
14'
Офсайд
Мане снова в офсайде.
13'
Гоооол!!!
Салах забил с пенальти! 0:1!
11'
Опасный момент
Уокер снес Мане в своей штрафной. Пенальти!
8'
Офсайд
Мане в офсайде.
5'
Фирмино сместился в центр и пробил с дальней дистанции! Игрок соперника заблокировал выстрел Роберто.
3'
"Ливерпуль" владеет мячом. Моментов нет.
1'
Свисток
Матч начался!
"Манчестер Сити", стартовый состав: Эдерсон - Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Торрес, Габриэль Жезус, Стерлинг. Запасные: Стеффен, Стоунз, Аке, Зинченко, Гарсия, Силва, Фоден.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, Гомес, Робертсон - Хендерсон, Вейналдум - Жота, Фирмино, Мане - Салах. Запасные: Адриан, Филлипс, Милнер, Кейта, Джонс, Шакири, Ориги.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 8-го тура "Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 08.11.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.11.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 02.07.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" можно посмотреть 08.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Олимпиакос - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Аталанта" - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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