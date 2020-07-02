"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 08.11.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2019/2020, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 08.11.2020

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 02.07.2020 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Олимпиакос - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Аталанта" - 03.11.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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