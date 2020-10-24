Боруссия - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Боруссия - Реал 27.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 27.10.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)

Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Майнц - 24.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

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