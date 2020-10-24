  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссия - Реал Смотреть онлайн
В тренде

Боруссия - Реал онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 27 октября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
До начала
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
40%
Ничья
13%
Реал
47%
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Майнц 2 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 21:45 Интер 2 - 2 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2019/2020
17.10.2020 - 21:15 Боруссия 1 - 1 Завершен Вольфсбург Н
Чемпионат Германии 2019/2020
03.10.2020 - 17:45 Кёльн 1 - 3 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2019/2020
26.09.2020 - 17:45 Боруссия 1 - 1 Завершен "Унион" Н
Показать больше
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 "Барселона" 1 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер П
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
40%
Ничья
13%
Реал
47%
Трансляция
Добрый вечер, дорогие друзья, Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Реал.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 19:30 - Сегодня Твенте Твенте 1 Де Граафсхап Де Граафсхап 2 Завершен 19:00 - Сегодня Порденоне Порденоне 0 Монца Монца 0 Завершен 15:45 - Сегодня Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3 Пиза Пиза 1 Завершен 15:00 - Сегодня Сампдория Сампдория 1 УС Салернитана 1919 УС Салернитана 1919 0 Завершен 14:00 - Сегодня Авангард Авангард 0 Альянс Альянс 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Боруссия - Реал 27.10.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 27.10.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - Реал можно посмотреть 27.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Боруссия - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Майнц - 24.10.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2019/2020 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 24.10.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Боруссия - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен